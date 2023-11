"Sommerhaus der Stars -Das große Wiedersehen": Erste Details bereits durchgesickert

Einen Tag nach dem Finale des "Sommerhaus der Stars" kommt "Das große Wiedersehen". Auch hier gibt es bereits erste Einblicke, wer dabei ist und was passiert.

Das Finale des " Sommerhaus der Stars" ist noch gar nicht im Free-TV gelaufen und schon sickern die ersten Infos zum "Großen Wiederehen" durch – und das scheint Krawall-trächtig sein. Aber gut, es war nicht anders zu erwarten. Wir erinnern uns zurück an die Szene zwischen Gigi, Can und Walentina, die zur Anzeige eines Sommerhaus-Mitarbeiters führte, extreme Aussagen und Provokationen von Walentina – auch ihrem Verlobten Can gegenüber, eskalierende Streits an Entscheidungsabenden. Kurz: Es ist gar nichts anderes zu erwarten, als weitere Streitereien und Sticheleien – auch wenn es noch ein paar Überraschungen gibt.

"Sommerhaus der Stars": Die Kandidaten geben Einblicke auf Instagram

Ein paar Stars haben auf Instagram bereits vor dem Wiedersehen dazu etwas gepostet, so wie etwa Zico und Pia. Zico äußerte sich in seiner Instagram-Story, dass er sich überhaupt nicht freue und auf "einige Fressen" in seinem Leben verzichten könne und er auch nicht verstehen könne, wie sich manche nicht für ihr Verhalten in der Show schämen, sondern auch noch selbstbewusst so weitermachen wie zuvor. Auch Pia schreibt in ihrer Story dazu, dass sie das Wiedersehen sehr anstrengend und gleichzeitig amüsant fand: "Vor allem, wenn Dinge abgestritten werden, wo diverse Menschen aus der Runde gestern dabei waren, als das gesagt wurde. Frei nach dem Motto: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt..."

An wen das genau gehen könnte, kann man sich bereits denken, denn es wurden auch fleißig Gruppenbilder aus einem Restaurant gepostet, auf dem eben nicht alle Kandidaten des "Sommerhaus der Stars" dabei sind. Auch Tim Toupet teilt ein Bild in seiner Story, zu der er schreibt: "Das sind die Menschen, die wir aus dem Sommerhaus in unser weiteres Leben mitgenommen haben." Und da sind gewisse Leute wie Walentina und Can, Serkan und Samira und Hanna und Jessi nicht zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Sommerhaus der Stars": Diese Paare sind beim "Großen Wiedersehen" nicht dabei

Doch was ist denn nun beim Wiedersehen passiert? Die Bild-Zeitung hat natürlich ihre Quellen und die ersten Infos dazu. Zwei Paare wurden von RTL zum Wiedersehen der Sommerhaus-Kandidaten gar nicht eingeladen: Das waren Walentina und Can, sowie Gigi und Dana – auch wenn Dana beim Treffen danach dabei gewesen zu sein scheint, da sie selbst Fotos davon auf Instagram teilte. Gigis Teilnahme wäre aufgrund einer Not-OP an der Nase sowieso fragwürdig gewesen. Die Verletzung hatte er sich beim "Fame Fighting" gegen Can zugezogen, wie er in seiner Instagram-Story mitteilte.

Doch der Grund dahinter ist, dass diese beiden Paare gehen mussten. RTLs Statement gegenüber Bild dazu: "Wir dulden keinerlei körperliche Gewalt im Sommerhaus. Daher mussten Gigi und seine Partnerin Dana das Haus verlassen. Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen. Aus diesen Gründen ist auch eine Teilnahme an der Show 'Das große Wiedersehen' für beide Paare ausgeschlossen." Laut Bild soll bei Walentina und Can die Anzeige des Produktionsmitarbeiters auch eine Rolle spielen.

Serkan und Samira sind im Finale beim "Sommerhaus der Stars". Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars": Es kommt beim Wiedersehen wieder zum Streit

Nachdem nun zwei der Streitpaare gar nicht dabei waren, bleiben aber noch Aleks und Serkan übrig, um es dennoch laut werden zu lassen – und das wurde es wohl. Über Aleks Aussage, dass sich Serkans Tochter für ihn in der Zukunft schämen wird, kommt er angeblich bis heute nicht hinweg.

Die Fans haben es Aleks verziehen, während Serkan für sein Verhalten einen Shitstorm auf Instagram kassiert.

"Sommerhaus der Stars": Dieses Paar trennte sich nach der Show

Dass sich Maurice und Ricarda nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt haben, wurde relativ schnell bekannt. Denkt man an die Szenen und Streitereien im Haus zurück erscheint das heute auch nicht mehr verwunderlich. Ständig haben sich die beiden gezofft, Maurice hat Ricarda bei den Spielen fertig gemacht und das Wort "Trennung" fiel sogar in einer der letzten Folgen. Doch der ausschlaggebende Punkt, der zu Trennung führte, ist sehr kurios, wenn man Bild glaubt. So ist der Trennungsgrund Schalke 04. Wie bitte Schalke 04? Genau.

Sommerhaus der Stars: Bei Ricarda und Maurice bahnte sich bereits im Haus die Trennung an. Foto: RTL

"Ricarda erzählte, dass beide nach dem Auszug von einem Auto abgeholt worden seien und auf der Fahrt kein Wort gewechselt hätten. Stattdessen hätte sich Maurice die ganze Fahrt über mit dem Fahrer darüber unterhalten, wie Schalke 04 in den vergangenen drei Wochen gespielt hätte. Das war ihr dann zu viel“, soll ein Insider an die Bild-Zeitung weitergegeben haben.

Ob das stimmt, wird sich dann nächste Woche zeigen. "Das große Wiedersehen" beim Sommerhaus wird am 15. November im Free-TV übertragen. Das Finale, bei dem die Sieger schon feststehen, findet am 14. November statt.