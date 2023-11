"Sommerhaus der Stars": Nach Prügel-Szene wird Produktionsmitarbeiter angezeigt

Wieder kommen neue Details zum Vorfall im "Sommerhaus der Stars" zwischen Gigi, Can und Walentina ans Licht. Auch ein Produktionsmitarbeiter wurde angezeigt.

Nachdem nun die "Prügel-Szene" zwischen Gigi, Can und Walentina im TV zu sehen war, geht der Streit in die nächste Runde. Can und Walentina äußerten sich immer wieder zu dem Vorfall auf ihren Instagram-Accounts und es war auch bereits vor Ausstrahlung der Szenen klar, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Sommerhaus-Fall ermittelt. Doch bisher war die Vermutung, dass diese Ermittlungen sich gegen Gigi Birofio richtet. Aber nicht nur dieser wurde nach dem Rauswurf von Can Kaplan und Walentina Doronina angezeigt, sondern auch ein Produktionsmitarbeiter.

"Sommerhaus der Stars" 2023: Can und Walentina zeigten Produktionsleiter an

Doch warum wurde ein Produktionsmitarbeiter des "Sommerhaus des Stars" von den beiden angezeigt? Mitarbeiter scheinen nach den Szenen in Folge sechs ja nur dazwischen gegangen zu sein und versucht haben zu schlichten. Bild hat hierauf bei Walentina und Can angerufen und nachgefragt, weshalb es zu dieser Anzeige kam. "Von unserer Seite gab es eine Strafanzeige gegen den Produktionsleiter aufgrund einer potenziellen Falschaussage", so die Aussage der beiden, die die Bild-Zeitung veröffentlicht.

Walentina Doronina wird im "Sommerhaus der Stars" psychischer Terror von den anderen Kandidaten vorgeworfen. Foto: RTL

Laut der Aussage der beiden, wurden Mitarbeiter nach der Anzeige gegen Gigi zu dem Vorfall befragt und das Paar erläuterte gegenüber der Bild, dass sie vermuten, dass bei der Aussage nicht die komplette Wahrheit erzählt wurde, denn zunächst wurde das Verfahren gegen Gigi wohl eingestellt und das auf Grund der Zeugenaussage des Produktionsleiters. Das Videomaterial habe man sich vermutlich nicht angesehen, so Walentina im Bild-Interview. "Er hat wohl gesagt, dass der Schlag nicht so schlimm gewesen sei und dass Can auch provoziert hätte", erzählt Walentina weiter. Außerdem habe er wohl laut Can behauptet, dass er Gigi provoziert habe.

"Sommerhaus der Stars": Staatsanwaltschaft bestätigt Anzeigen gegen Produktionsmitarbeiter

Bild hat sowohl bei der Staatsanwaltschaft in Münster, die für den "Sommerhaus der Stars"-Drehort Bocholt zuständig ist, bei RTL und dem Mitarbeiter nachgefragt. Die Staatanwaltschaft bestätigte die Anzeige, ergänzte jedoch, dass diese aber vorläufig eingestellt werde, da auf den Ausgang des Verfahrens gegen Gigi abgewartet werde. RTL wollte sich zu Produktionsinterna nicht äußern und der Produktionsleiter antwortete bisher nicht.

