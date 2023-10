Bushido will unbedingt ins "Sommerhaus der Stars" -"Ich schwör auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein"

Bushido gesteht im Interview ein "Sommerhaus der Stars"-Fan zu sein und dort einziehen zu wollen. Doch was sagt seine Frau Anna-Maria zu seiner "Bewerbung"?

Im " Sommerhaus der Stars" geht es gerade hoch her - neben den Gefühlsausbrüchen von Can - wird gerade viel um die vermeintliche Eklat-Szene aus Folge sechs und den Rauswurf von zwei Paaren diskutiert. Doch hinzu kommt noch eine weitere Überraschung, denn Bushido gesteht in einem Interview, dass er gerne selbst ins Sommerhaus einziehen möchte.

Bushido gesteht absoluter Fan von "Sommerhaus der Stars" zu sein

Wirklich? Bei dieser Aussage sind nicht nur wir, sondern auch die Moderatorinnen von Kiss FM, denen Bushido ein Interview gibt, extrem überrascht: "Ihr seht hier gerade den aller größten 'Sommerhaus der Stars'-Fan vor euch sitzen". Und er gibt noch weitere Einblicke: "Seit der ersten Staffel ist das mein absolutes Topthema. Ich liebe das. Ich will da ja selber rein."

Da müssen die beiden Kiss-FM-Moderatorinnen im Interview dann doch nochmal nachfragen: "Wirklich?" Und ja, Bushido scheint es ernst zu meinen: "Ich schwör auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein". Und das obwohl sich alle einig sind, dass das Format das Schlechteste aus allen Menschen herausholt. "So jemand wie Walentina, die triggert schon hart. Die kennt keine psychischen Grenzen, die geht immer darüber hinaus. Glaubst du nicht, dass du dich dann da irgendwann verlieren würdest?" fragt Carolina, eine der beiden Moderatorinnen, nach.

Ein großes Problem hätte Bushido im "Sommerhaus der Stars"

Doch Bushido ist sich sicher, dass er sich nicht verlieren würde: "Ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich würde mich da hinsetzen, Füße hochlegen und mir das so reinfahren. Ich würde mich einfach neben die Leute setzen, gar nichts sagen und sie einfach nur angucken. Ich würde einfach nur da sein."

Doch mit einer Sache hätte Bushido im "Sommerhaus der Stars" dann doch Probleme - und zwar mit der Toilette. Mit fremden Leute könne er nicht die Toilette teilen. Er ginge auch nicht auf öffentliche Toiletten.

Vor allem findet Bushido es richtig gut, dass man sich untereinander nominieren müsse: "Da kommt dieses bitchige raus." Auch das Dschungelcamp mag Bushido, aber die Entscheidungen durch die Zuschauer, fände er nicht so spannend wie die direkten Nominierungen der Kandidaten.

Dass übrigens die beiden Paare, also auch Walentina und Can, nach der Szene in Folge sechs und den Psychospielchen rausgeworfen wurden, fand Bushido völlig richtig, auch wenn er Gigis genauso wenig gut fand, doch nur als Opfer sieht er Can und Walentina nicht. Auch die Aussage, dass Can seinen Instagram-Account bei einer Trennung löschen solle und es ihre Follower wären, findet der Rapper absolut daneben.

Was sagt eigentlich Bushidos Frau Anna-Maria zum "Sommerhaus der Stars?"

Doch was sagt eigentlich Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi dazu? Die meint, dass sie beide gleich zu Beginn aus dem Sommerhaus fliegen würden, weil sie direkt bei allem mitmachen würden. Doch Bushido ist sich sicher: "Schau mal Anna-Maria, nicht wir würden da mitmachen, du würdest da mitmachen."

In ihrer Instagram Story wird Anna-Maria dann nochmal deutlicher: Dort schreibt sie: "Der Sack macht es extra :). Hilft alles nichts... it's not gonna happen".

Also mal abwarten, ob die beiden nicht doch mal im "Sommerhaus der Stars" landen. An Platz zwei seiner liebsten Trash-Formate steht übrigens "Kampf der Realitystars".