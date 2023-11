"Das Sommerhaus der Stars"-Finale: Dieses Paar holt den Sieg

Heute findet das Finale des "Sommerhaus der Stars" statt. Im Live-Ticker erfahren Sie wie sich die letzten vier Paare schlagen und wer sich den Sieg holt.

Heute ist es soweit: Das Finale des " Sommerhaus der Stars" steht an - und für alle die noch nicht den Spoiler kennen, wer als Sieger hervorgeht, ist hier genau richtig, denn hier gibt es den Live-Ticker zum "Sommerhaus der Stars" zum Nachlesen.

"Das Sommerhaus der Stars"-Finale 2023 im Live-Ticker

22:15: Das war das Sommerhaus

Das war's mit der achten Staffel "Das Sommerhaus der Stars". Wer wissen will, welche Paare nach dieser Zerreißprobe noch zusammen sind, der sollte morgen bei RTL oder RTL+ einschalten. Ab 20:15 Uhr gibt es dort das große Wiedersehen. Das war's mit dem Ticker. Gute Nacht!

Das Siegerpaar im Sommerhaus-Finale steht fest

22:14: Serkan und Samira gewinnen "Das Sommerhaus der Stars"

Samira und Serkan rennen als erstes zum Buzzer, der das Spiel beendet und gewinnen als erstes Nachrücker-Paar überhaupt "Das Sommerhaus der Stars". Damit gehen sie mit 50.000 Euro nach Hause.

22:13: Nur noch ein Puzzleteil

Serkan und Samira fehlt nur noch ein Puzzleteil!

22:10: Die Nerven liegen blank

Samira und Serkan sind nun dazu übergegangen, alle Puzzleteile aus dem Käfig zu friemeln und dann erst zu laufen. Justine verliert langsam die Nerven, weil die Konkurrenten so nah am Sieg sind.

22:07: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Während Samira und Serkan das erste Puzzleteil aus dem Käfig friemeln, haben Justine und Arben schon das erste Puzzleteil auf der Plattform platziert. Dann finden Serkan und Samira aber raus, dass man auch zwei Puzzleteile auf einmal rausholen kann und holen auf.

22:04: Das finale Spiel

Die Finalisten-Pärchen müssen Puzzle-Teile mit ihren Gesichtern aus einem Käfig holen, durch ein Labyrinth transportieren und zusammenbauen.

21:54: Alle Finalisten sind siegessicher

Nachdem Ricarda und Maurice abgereist sind, machen sich die Finalisten fertig für ihr allerletztes Spiel. Ich bin so aufgeregt! Wer gewinnt? Serkan und Samira? Oder Arben und Justine?

21:51: Maurice weint

Nun weint Maurice. "Es war mein Traum, hier zu sein", sagt er im Interview. Er könnte einem fast leidtun. Aber er schafft das schon. Maurice, Kopf hoch, das Leben geht weiter!

21:48: Maurice ist sauer

Maurice macht Ricarda und ihre angebliche Unsportlichkeit dafür verantwortlich, dass sie verloren haben. Auch, als alle bereits wieder im Sommerhaus einkehren, schreit er noch und schlägt mit der Hand gegen die Wand. "Ich wünschte, ich hätte alleine laufen können", sagt er.

Finale bei Sommerhaus der Stars: Maurice und Ricarda müssen gehen

21:45: Samira und Serkan gewinnen

Samira und Serkan sind die ersten, bei denen der Wasserstand so hoch ist, dass der kleine Ball auf der Wasserstandsanzeige fällt. Sie haben damit das Spiel gewonnen. Als nächstes fällt der Ball bei Justine und Arben. Maurice und Ricarda sind damit raus.

21:43: Maurice kann's nicht lassen

Wie schon in vergangenen Spielen, schießt Maurice gegen Partnerin Ricarda: "Sie ist nicht wie ich. Ich bin sportlich." Ricarda ignoriert den Seitenhieb.

21:38: Das nächste Spiel

Dieses Spiel nennt sich "Ich quetsch dich aus" und es hat alle Voraussetzungen, um einen lustigen Anblick abzugeben. Die Kandidaten tragen Fatsuits und müssen damit in Plastik-Pools springen. Das Wasser, das die Fatsuits aufsaugen, müssen sie auf einer Matte ausdrücken. Das ausgedrückte Wasser wird gesammelt. Wer am schnellsten am meisten Wasser rausgedrückt hat, gewinnt.

21:26: Es wird wieder ausgefragt

Maurice fragt Ricarda, ob sie Fußballspieler aus der Bundesliga kennt, als ob sie das zum Sieg führen würde. Als sie "Nein" sagt, kann er sich ein wenig Sexismus nicht verkneifen. "Ja, weil ihr Frauen sowas nicht wisst." Aber dafür hat deine Freundin des Öfteren bewiesen, dass sie besser rechnen kann als du, Maurice.

21:24: Final-Tag!

Der Final-Tag bricht an! Alle übrig gebliebenen Promis sind glücklich, dass sie nie wieder auf diesen ranzigen Matratzen schlafen müssen.

21:21: Maurice wird verbissen

Maurice redet bereits die gesamte Folge vom Gewinn. Er fragt Ricarda nach den Hauptstädten der Bundesländer aus und manifestiert im Bett noch, dass Ricarda und er gewinnen. Ob das alles was bringt?

Das Finale von Sommerhaus der Stars: Hanna und Jessi sind raus

21:18: Jessi und Hanna reisen ab

Jessi und Hanna packen im Sommerhaus ihre Sachen und reisen sofort ab. Der letzte Abend für die drei Finalisten-Pärchen bricht an.

21:15: Samira und Serkan sind weiter

Serkan und Samira sind ein wenig schneller und entscheiden das Spiel für sich. Damit sind Hanna und Jessi raus.

21:13: Es bleibt spannend

Das ist bisher das spannendste Spiel, denn die Paare sind fast die ganze Zeit gleich auf. Jessis und Hannas Turm wackelt aber gefährlich stark.

21:11: Wieder spielen sie "Zieh Leine"

Samira, Serkan, Jessi und Hanna spielen wieder das Spiel, das beiden Paaren kein Glück brachte: Zieh Leine. Mal schauen, wer gewinnt.

21:00: Es geht gleich weiter

Im nächsten Spiel treten die beiden Verlierer-Pärchen gegeneinander an, also Hanna mit Jessi und Serkan mit Samira. Serkan und Samira rechnen sich gute Chancen aus. Hanna und Jessi haben nämlich in der ganzen Zeit im Sommerhaus noch kein Spiel gewonnen.

20:59: Der Streit geht weiter

Hanna wirft Jessi vor, sie hätte mitten im Spiel schon aufgegeben. Nach einem kurzen Streit, wird sich aber schnell wieder vertragen.

Sommerhaus der Star: Hanna rastet beim Spiel im Finale aus. Foto: RTL

20:57: Drama bei Jessi und Hanna

Jessi bricht in Tränen aus. Hanna hilft nicht wirklich, sondern sagt: "Ich werde nie wieder ein Spiel mit dir spielen." Interessant, wie oft man beim "Sommerhaus der Stars" Sätze hört, die sonst nur Kinder sagen.

20:54: Die letzten Minuten

In den letzten drei Minuten fällt Jessis und Hannas Klotz-Türmchen. Arben und Justine müssen jetzt nur noch halten. Sie wissen, dass sie gewinnen werden und sagen sich die ganze Zeit: "Ich liebe dich." Süß, eigentlich.

20:51: Der Ton wird rauer

Hanna wiederholt die ganze Zeit in verschiedenen Tonlagen: "Langsam, langsamer, langsam, Jessi, langsam." Dass Jessi genervt ist, ist verständlich. Auch Arben schreit.

20:48: Arben hat sichtliche Probleme

Arben fällt das Balancieren auf dem Balken sichtlich schwer. Immer wieder fallen die Klötze. Bei Jessi und Hanna läuft es da besser, aber auch bei ihnen fällt der Turm.

Sommerhaus der Stars - Finale: Nur drei Paare kommen nach dem ersten Spiel weiter

20:47: Das zweite Halbfinalspiel

Nun treten Hanna und Jessi gegen Justine und Arben an. Auch sie spielen "Zieh Leine".

20:37: Zu Hause gibt's Stress

Serkan kommt mit schlechter Stimmung im Sommerhaus an. Und natürlich ist in seiner Wahrnehmung Partnerin Samira an ihrem Versagen Schuld. Sie hätte die ganze Zeit gegen ihn geredet, so der Vorwurf. (Eigentlich hat Samira die ganze Zeit genau das getan, was Serkan gesagt hat, aber gut... man braucht halt jemanden, den man verantwortlich machen kann.)

20:35: Serkan rennt raus

Noch bevor die Zeit abgelaufen ist, rennt Serkan raus. Ricarda und Maurice warten nun mit ihren sieben Klötzen auf der Schaukel ab, bis die Zeit runterläuft - und sind damit die Gewinner des Spiels!

20:33: Serkan hat eine neue Taktik

Weil er sich nicht mehr bewegen will, pocht Serkan darauf, dass Ricardas und Maurices Klötze von der Schaukel fallen. Leider macht er aber selbst einen Fehler, kann die Schaukel nicht mehr ausbalancieren und Samiras und seine sechs Klötze fallen.

20:30: Die Spannung beginnt

Bei Ricarda und Maurice fallen bereits zum zweiten Mal die Klötze. Serkan kämpft mit einem Krampf im Fuß und traut sich nicht mehr, zu laufen.

20:26: Das erste Spiel

Ricarda, Maurice, Serkan und Samira legen los. Das Spiel, in dem sie gegeneinander antreten, nennt sich "Zieh Leine". Auf einem Balken balancieren die Paare zu einer Schaukel, stapeln darauf Blöcke und balancieren rückwärts wieder zurück, während sie die Schnur halten, die die Schaukel hält. Man balanciert also auch die Schaukel aus. Sieht nicht so schwer aus, dachte ich im ersten Moment. Aber ich glaube, ich könnte es auch nicht besser.

20:23: Es gibt Post

Nachdem Aleks und Vanessa endlich weg sind, holt Justine die nächste Nachricht aus dem Briefkasten: Serkan und Samira spielen gegen Maurica und Ricarda, Hanna und Jessi gegen Justine und Arben.

20:20: Aber kurz gibt's nochmal Streit

Vanessa und Aleks können aber nicht abreisen, ohne vorher nochmal vor der Kamera zu streiten. Sie wollten beweisen, wie tief ihre Verbundenheit ist und was für ein tolles Team sie sind, sagt Vanessa. "Ziel verfehlt", fügt sie hinzu.

20:18: Aleks und Vanessa sind noch da

Aleks und Vanessa sind zwar noch da, müssen aber nun ihre Koffer packen, denn sie wurden vergangene Woche rausgewählt. Deswegen machen sie auch Gesichter wie sieben Tage Regenwetter.

20:15: Es geht los!

Und in der Vorschau zeigt sich bereits: Die Stars sind angespannt. Auch während der Spiele wird wieder viel geschrien.

Sommerhaus der Stars: Diese Paare fehlen beim Wiedersehen

20:13: Sie werden nicht beim Wiedersehen dabei sein

Nachdem die Streithähne Walentina, Can, Gigi und Dana gehen mussten, weil es zu Handgreiflichkeiten zwischen ihnen kam, hat RTL entschieden: Sie werden beim morgigen Wiedersehen nicht dabei sein. Schade eigentlich. Walentina ist zwar bedenklich, sorgt aber immer für großartiges Entertainment.

19:54: Claudia Obert teilt aus

Zum großen Finale teilt Claudia Obert im Interview mit RTL nochmal aus - und lässt an fast keinem Kandidaten ein gutes Haar. Besonders von Aleks und Maurice hält die 62-Jährige nur wenig: "Die haben mich so aufgeregt und so genervt, dass ich Pickel an den Füßen gekriegt hab beim Zugucken." Na, dann ist es ja gut, dass sie bereits in der dritten Folge rausgeflogen ist.

19:30: Maurice freut sich schon

In 45 Minuten geht es los! Das große Finale des Sommerhaus der Stars steht vor der Tür. Nicht nur ich freue mich, sondern auch Maurice, wie er auf Instagram verkündet. Das Finale scheint spannend zu werden - und auch das Wiedersehen, das morgen um 20:15 Uhr stattfindet, wird sich lohnen. Denn Maurice nennt das Wiedersehen in seiner Instagram-Story nur "eine bodenlose Frechheit". Es wird also bestimmt nicht langweilig.

"Sommerhaus der Stars:" Vier Paare kämpfen im Finale um den Sieg

Vier Paare sind noch im Haus, die eine Chance auf den Sieg im Sommerhaus haben: Serkan und Samira, Maurice und Ricarda, Justine und Arben sowie Hanna und Jessi. Damit stehen zwei Nachrücker-Pärchen im Finale. Nachdem Pia und Zico bereits schon zwei Folgen zuvor gehen mussten, gönnen viele Instagram-Fans den Sommerhaus-Sieg nun Justine und Arben.

"Sommerhaus der Stars": Das sind die Favoriten der Fans auf den Sieg im Finale

Serkan und Samira aber auch Hanna und Jessi scheinen es die Instagram-Fans nicht zu gönnen. Vor allem Serkan musste sich die letzten Wochen ganz schön etwas auf Instagram anhören durch sein Verhalten gegenüber den anderen Sommerhaus-Kandidaten. Er erntete einen regelrechten Shitstorm und einige Fans drohten das "Sommerhaus der Stars" nie wieder anzusehen, falls Serkan und Samira wirklich gewinnen sollten. Auch Wünschen nach einer Änderung der Regeln kamen auf.

Auch der Streit zwischen Serkan und Aleks, den beiden Erzfeinden, macht die Situation für Serkan nicht besser, obwohl die anderen Kandidaten im Sommerhaus Aleks Aussage über Serkans Tochter nicht gut fanden. Obwohl Aleks die Fans auf seiner Seite hatte, mussten er und Vanessa im Halbfinale gehen.

"Sommerhaus der Stars": Die meisten Streithähne sind bereits ausgezogen

Das Finale verspricht nun fast ein bisschen harmonisch zu werden, nachdem es keinen Streit mehr zwischen Aleks, Serkan und Maurice geben kann- Auch Walentina und Can sowie Gigi und Laura, die anderen Streithähne im Haus, zwischen denen es zu Handgreiflichkeiten kam, nach der sogar ein Produktionsmitarbeiter angezeigt wurde, mussten bereits das Sommerhaus verlassen.

Wirkliche Konflikte wird es daher vermutlich im Finale im Sommerhaus voraussichtlich nicht mehr geben, dafür verspricht aber das Wiedersehen der Sommerhaus-Kandidaten konfliktreich zu werden. Was sonst noch im Finale beim "Sommerhaus der Stars" passiert sehen wir dann heute Abend im Free TV oder auf RTL+.