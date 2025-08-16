SSV Jahn Regensburg  - 1. FC Köln live im TV und Stream: Läuft das Pokalspiel auch im Free-TV?

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der SSV Jahn Regensburg auf den 1. FC Köln. Während die Kölner aktuell in der 1. Bundesliga spielen, sind die Regensburger nach einer Spielzeit in der 2. Liga direkt wieder abgestiegen.

Die vergangene Saison endete für den Traditionsverein aus Köln erfolgreich: In der Saison 2024/25 belegten die Kölner in Liga 2. den 1. Platz und kehren nun als Meister nach einer Spielzeit direkt in die Bundesliga zurück. Zur neuen Saison 25/26 startet der Verein mit einem personellen Umbruch und dem neuen Trainer Lukas Kwasniok in die Mission Klassenerhalt. Im DFB-Pokal blickt der FC auf eine traditionsreiche Geschichte zurück. Viermal standen die Kölner im Finale, zuletzt 1991. Den Titel konnten sie bislang einmal gewinnen, und zwar 1983. In der jüngeren Vergangenheit lief es im Pokal allerdings weniger erfolgreich. Zwei Jahre in Folge, 2021 und 2022, schied Köln jeweils in der ersten Runde gegen Regensburg aus – beide Male im Elfmeterschießen, wie der Kicker berichtet. Auch aus diesem Grund verspricht das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals wieder spannend zu werden.

In der Saison 24/25 trat der SSV Jahn Regensburg nach dem Aufstieg wieder in der 2. Bundesliga an und lief zusätzlich im DFB‑Pokal auf – mit bemerkenswertem Erfolg: Am 17. August 2024, in der 1. Hauptrunde, setzte sich Regensburg im Jahnstadion überraschend gegen den Bundesligisten VfL Bochum mit 1:0 durch. Die Saison 24/25 war für die Regensburger schwierig: In der Liga reichte es nur für Platz 18, was den direkten Abstieg in die 3. Liga bedeutete.

Wann findet das Spiel zwischen Regensburg und Köln statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 25/26 nach findet die Partie am 17. August 2025 statt. Anstoß ist am Nachmittag um 15.30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. Das Stadion hat Plätze für etwa 15.210 Zuschauerinnen und Zuschauer.

SSV Regensburg gegen 1. FC Köln live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung der DFB-Pokalsaison 25/26 übernimmt größtenteils der Pay-TV-Sender Sky. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen zeigen eine Auswahl an Spielen in voller Länge. In der Saison 2025/2026 verfügen ARD und ZDF über die Rechte, insgesamt 15 DFB-Pokalspiele pro Saison live im Free-TV zu übertragen. Die ARD zeigt dabei jährlich etwa sieben bis acht Spiele, das ZDF übernimmt den Rest. Zu den ausgestrahlten Partien zählen mindestens zwei Spiele jeder Runde des Pokals sowie die beiden Halbfinalspiele und das Finale.

Das Match zwischen den Regensburgern und Kölnern wird jedoch nicht im Free-TV ausgestrahlt, sondern nur bei Sky. Aktuell kostet das Sport-Paket 29,99 Euro pro Monat. Es gibt außerdem die Möglichkeit, ein Tagesticket zu erwerben, allerdings liegt das aktuell bei 14,99 Euro pro Tag und lohnt sich wenig im Gegensatz zum Monatsabo.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln (DFB-Pokal 25/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Jahnstadion Regensburg

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky Go oder WOW

Regensburg gegen Köln im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Der 1. FC Köln und der SSV Jahn Regensburg stehen sich im DFB-Pokal erneut gegenüber und verkörpern zwei unterschiedliche Fußballwelten: Köln als traditionsreicher Klub der Bundesliga mit einem Pokalsieg und auf der anderen Seite der neue Drittligist Regensburg. Gerade nach einer Saison aus der 2. Liga abgestiegen, aber mit Kampfgeist ausgestattet – wie die beiden Elfmeterschocks gegen Köln in den Jahren 2021 und 2022 zeigen. Die Partie könnte spannend werden, denn in der jüngeren Vergangenheit hatte Regensburg bei Pokalspielen wie bereits erwähnt die Nase vorn. Insgesamt haben die Kölner laut fussballdaten.de vier Spiele gewonnen, zwei gingen an Regensburg und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.