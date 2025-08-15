SSV Ulm 1846 - SV Elversberg live im TV und Stream beim DFB-Pokal 25/26: Wie läuft die Übertragung?

Die neue DFB-Pokal-Saison 2025/26 steht in den Startlöchern – und wie immer verspricht sie Spannung, Überraschungen und echte Gänsehautmomente. Ob große Traditionsvereine oder ambitionierte Underdogs: Wenn sich Klubs aus Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga und dem Amateurbereich begegnen, ist alles möglich. Der Weg zum Finale im Berliner Olympiastadion ist lang – aber jeder einzelne Schritt dorthin birgt das Potenzial für legendäre Geschichten und packende Duelle.

Am ersten Spieltag treffen der SSV Ulm und der SV Elversberg aufeinander. Das verspricht direkt zum Auftakt eine spannende Partie! Beide Teams haben in den letzten Jahren mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht – der frisch abgestiegene Drittligist Ulm mit seiner Pokal-Mentalität und Elversberg als hungriger Zweitligist, der sich nicht verstecken will. Wir haben für Sie die Einzelheiten zu dieser Begegnung.

SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 steigt das Spiel zwischen Ulm und Elversberg am Sonntag, 17. August 2025. Anpfiff ist um 18 Uhr, Schauplatz des Geschehens ist das Ulmer Donaustadion. Die Arena ist ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der baden-württembergischen Stadt. Die Anlage bietet 4.236 überdachte Sitzplätze und rund 10.000 Open-Head-Stehplätze. Die in der Nähe der Donau gelegene Anlage ist Heimspielstätte der Gastgeber dieser Begegnung, den „Ulmer Spatzen“.

SSV Ulm 1846 vs. SV Elversberg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die Rechte für die Übertragung der aktuellen Pokalsaison liegen – wie gehabt – bei Sky, ARD und ZDF. Wer wirklich alle 63 Spiele von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion live sehen möchte, kommt um ein Sky-Abo nicht herum (aktuell für 25 Euro im Monat, Stand Juli 2025). ARD und ZDF zeigen immerhin 15 ausgewählte Matches live – darunter beide Halbfinals und natürlich das große Finale. In jeder Runde sind außerdem mindestens zwei Partien frei empfangbar. Das Spiel zwischen Ulm und Elversberg schafft es leider nicht ins Free-TV und ist ausschließlich bei Sky zu sehen – und auch ein kostenloser Livestream ist diesmal nicht drin. Sky-Abonnenten können über Sky Go oder WOW streamen. Wer kein Sky-Abo hat, darf sich immerhin auf ausführliche Zusammenfassungen im Free-TV freuen – so bleibt man trotzdem immer am Ball.

Hier kommen alle Informationen zur Übertragung der Begegnung zwischen Ulm und Elversberg im Überblick:

Spiel : SSV Ulm 1846 - SV Elversberg, DFB-Pokal 2025/265, Runde 1

Datum : Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit : 18 Uhr

Ort : Donaustadion, Ulm

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : WOW

DFB-Pokal 25/26: SSV Ulm 1846 - SV Elversberg - die Gesamt-Bilanz der beiden Vereine

Es gab bisher 15 Begegnungen zwischen den Ulmern und den Elversbergern, verraten uns die Kollegen von fussballdaten.de. Davon hat Ulm neun gewonnen, Elversberg ging viermal siegreich in die Kabine. Zwei Unentschieden also. Das Torverhältnis liegt bei 19:11 zugunsten des SSV Ulm.