"Star Kitchen" mit Tim Raue: Start, Folgen und Übertragung

"Star Kitchen" mit Tim Raue ist seit Juni bei Prime Video zu sehen. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Folgen, Übertragung und Köche sowie einen Trailer.

Die Food-Reality-Serie mit dem deutschen Sternekoch Tim Raue ist seit Anfang Juni bei Amazon Prime Video zu sehen. Im Rahmen der Serie begleitet der gebürtige Berliner und Betreiber mehrerer Restaurants junge, aufstrebende Köchinnen und Köche auf ihrem Weg zum ersten oder nächsten Michelin-Stern. Raue selbst kann davon bereits zwei vorweisen. "Star Kitchen" gibt Einblicke in die Welt der Sterneköche und legt dabei den Fokus auf die individuellen Lebenswege der Protagonisten.

Auch die Karriere sowie die persönliche Geschichte von Tim Raue sind ein Thema in der Serie. Wann startete "Star Kitchen" und wie viele Folgen gibt es? Wie sieht es mit der Übertragung aus? Welche Köche sind mit dabei? Gibt es schon einen Trailer? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

"Star Kitchen" mit Tim Raue: Wann war der Start?

Am 1. Juni 2024 ging "Star Kitchen" mit Tim Raue bei Prime Video an den Start. Seitdem sind alle Episoden der Food-Reality-Serie dort für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Streamen verfügbar.

Food-Reality-Serie "Star Kitchen": Folgen und Übertragung

Insgesamt besteht "Star Kitchen" aus sechs einzelnen Episoden. Wie bereits erwähnt, stehen diese bereits seit dem 1. Juni exklusiv bei Prime Video zur Verfügung. Wer sich die Folgen der Food-Reality-Serie also im Stream anschauen möchte, kommt um eine Prime-Mitgliedschaft nicht herum. Die Kosten liegen derzeit bei 8,99 Euro pro Monat.

"Star Kitchen" mit Tim Raue: Das sind die Köche

Fünf junge Köche begleitet Tim Raue im Rahmen der sechsteiligen Serie, bei der es sich um eine Produktion von Warner Bros handelt. Im Fokus stehen bei "Star Kitchen" demnach folgende Protagonisten:

Ricky Saward ("Seven Swans") ist bislang der einzige vegane Koch in Deutschland, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Erkocht hat er sich diesen im Jahr 2020. Zudem verfügt er über roten Stern für exzellente Küche und einen grünen für Nachhaltigkeit. In seinem Restaurant "Seven Swans" legt er nicht nur Wert auf eine vegane Küche, sondern auch auf einen komplett lokalen Ansatz für seine Kreationen. Ein zweiter Stern für das Lokal ist sein erklärtes Ziel.

Alina Meissner-Bebrout ("Bi:Braud") eröffnete bereits 2014 ihr eigenes Restaurant "Bi:Braud" in Ulm. 2023 erhielt sie einen Michelin-Stern. Darüber hinaus wurde sie mit dem "Michelin Germany Young Chef Award" 2023 ausgezeichnet.

Stephan Krogmann ("Hilmar") wurde im Oktober 2023 der Küchenchef des neugestalteten Gourmet-Restaurant "Hilmar" im Superior-Schlosshotel Münchhausen. 18 Jahre lang beherbergte das Schlosshotel Münchhausen ein Sternerestaurant, bevor es den Michelin-Stern im Frühjahr 2023 verlor. Mit seiner modernen wie klassischen französischen Küche möchte Stephan Krogmann den Stern zurückholen.

Luisa Jordan ("Lu’s Bunter Genuss") kombiniert in ihrem Restaurant regionale Schätze und lässt dabei getreu dem Motto "Die Welt auf dem Teller" Inspirationen aus der ganzen Welt einfließen. Ihren Traum lebt die junge Küchenchefin eingebettet in das Familienhotel "Jordan's Untermühle" in Rheinhessen.

Christoph Kunz ("KOMU") erfüllte sich 2023 mit der Eröffnung seines Münchner Restaurants "KOMU" einen Lebenstraum. Zuvor arbeitete er jahrelang als Küchenchef eines Zwei-Sterne-Restaurants. Sein eigenes Lokal wurde mit leidenschaftlichem, ungezwungenem Fine Dining schnell zum Gesprächsthema in der Stadt.

"Star Kitchen": Wer ist Tim Raue?

Der Unternehmer und Spitzenkoch Tim Raue wurde am 31. März 1974 in Berlin geboren und übernahm im Alter von nur 23 Jahren erstmals die Position des Küchenchefs. Seinen ersten Michelin-Stern erhielt er 2007, im selben Jahr wurde er zum "Koch des Jahres" gewählt. 2010 eröffnete Raue gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild das Restaurant "Tim Raue" in Berlin, welches heute über zwei Michelin-Sterne verfügt. Vom renommierten Gourmetführer Gault&Millau wurde das Lokal mit fünf schwarzen Hauben ausgezeichnet. Mittlerweile hat Tim Raue vier Bücher veröffentlicht und tritt außerdem regelmäßig im TV auf, zum Beispiel in den Formaten "Kitchen Impossible" und "The Taste".

Trailer zu "Star Kitchen"

Wer sich vorab schon mal ein Bild von der Food-Reality-Serie machen möchte, kann dies auf der Plattform YouTube tun. Dort gibt es nämlich einen Trailer zu "Star Kitchen" mit Tim Raue. Hier finden Sie ihn: