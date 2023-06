"Starnacht am Neusiedler See": Künstler, Tickets und Übertragung im TV oder Stream

Die "Starnacht am Neusiedler See" läuft heute am Samstag im MDR. Wir liefern Ihnen alle Infos über Programm, Künstler, Tickets und Übertragung im TV oder Stream.

Die "Starnacht am Neusiedler See" 2023 steht unmittelbar vor der Tür. Wann geht das Schlager-Spektakel im burgenländischen Mörbisch über die Seebühne? Welche Gäste sind dabei? Gibt es noch Tickets - falls ja: Wie kommt man dran? Und für alle, die nicht hinfahren können oder wollen: Wie geht die Übertragung der "Starnacht am Neusiedler See" im TV oder Stream vonstatten? Alle Fragen werden hier beantwortet.

"Starnacht am Neusiedler See": Das Programm - wann findet das Schlager-Spektakel statt?

Wir müssen hier zwischen "Tag 1" und "Tag 2" unterscheiden. Das Programm ist an beiden Abenden dasselbe, die Live-Übertragung im Fernsehen findet aber nur an "Tag 2" statt - also am Samstag, 3. Juni 2023.

2. Juni 2023 - Tag 1

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

3. Juni 2023 - Tag 2

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Live-Übertragung durch MDR und ORF2 von 20.15 bis 22.25 Uhr

Österreichs beliebtes Musikspektakel kehrt ins wunderschöne Burgenland zurück. Auf der Seebühne Mörbisch, einem waschechten UNESCO-Welterbe, begrüßen Barbara Schöneberger und Hans Sigl zahlreiche Gäste und Schlagerfans zu einem großen Schlagerfestival. Das spektakuläre Event wird am Samstag, 3. Juni 2023, ab 20.15 Uhr live im MDR und in ORF2 übertragen. Die "Starnächte" gelten in Österreich schon seit mehr als 20 Jahren als absolutes Highlight ⎼ und dank der Kooperation mit dem MDR erfreuen sich mittlerweile auch jede Menge deutscher Schlagerfans an diesem Ereignis.

Welche Künstler treten bei der "Starnacht am Neusiedler See" auf?

Die Moderation der Show liegt in den Händen von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Der "Bergdoktor" gibt damit sein Debüt bei der "Starnacht" in Mörbisch.

Hier die Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler:

Vanessa Mai (Wolkenfrei)

(Wolkenfrei) Nik P.

Ramon Roselly

Charlien

Johnny Logan

Tony Christie

Marquess

King & Potter

Linda Hesse

Allessa

AnNa R. (Ex-" Rosenstolz ")

") Chris Steger

Pia Maria

Mamma Mia!

"Starnacht am Neusiedler See": So kommt man an Tickets

Im Moment (Stand: 3. Juni 2023) sind noch Tickets für Tag 2 (das Live-TV-Event) noch verfügbar - online bei oeticket.com. Sie kosten laut Anbieter an beiden Tagen zwischen 41,50 und 201,30 Euro.

Es gibt auch eine Abendkasse direkt vor der Seebühne in Mörbisch, an der reservierte Karten abgeholt werden können und Rest-Tickets verkauft werden. An Tag 2 ist die Kasse von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Übertragung der "Starnacht am Neusiedler See" im TV oder Stream

Zwei Möglichkeiten zum Miterleben der "Starnacht" hat ein Zuschauer, der fern vom Neusiedler See weilt. Die erste: Beide beteiligten Sender, nämlich der MDR und ORF2, übertragen die Show völlig konventionell in ihrem jeweiligen linearen Fernsehprogramm - am 3. Juni 2023 ab 20.15 Uhr. Zeitgleich wird die Schlager-Sause in den jeweiligen Mediatheken der Sender präsentiert.

Keine Zeit? Was anderes vor? Sendung verpasst? Kein Problem, auch hier sind Sie in den Mediatheken vor MDR und ORF2 bestens aufgehoben. Hier können Sie die "Starnacht am Neusiedler See" noch eine ganze Weile in Ruhe genießen - wann Sie wollen und so oft Sie wollen.