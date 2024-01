"Stars in der Manege" 2024: Kandidaten, Sendetermin und Übertragung der Show

Bei "Stars in der Manege" 2024 geht es wieder wild her. Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten, Sendetermine und die Übertragung der Zirkus-Show.

Bei "Stars in der Manege" geben sich auch 2024 wieder einige Promis die Ehre und führen den Zuschauern ihre ganz eigene Zirkusvorstellung vor. Doch der Spaß hat einen ernsten Hintergrund: Die Show startete bereits in den 1950er-Jahren als Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rückführung der Münchner Evakuierten und wurde damals noch vom Bayerischen Rundfunk produziert.

2022 gab es dann nach einer mehr als 10 Jahre dauernden Pause das große Comeback für die Show. Seitdem führt Jörg Pilawa die Zuschauer als "Zirkusdirektor" durch eine Vorstellung der ganz besonderen Art. Denn die teilnehmenden Stars ziehen nicht einfach ihr übliches Programm durch, sondern müssen sich als echte Zirkusdarsteller beweisen. Dabei reichen die Darbietungen von abenteuerlicher Akrobatik bis hin zu Zauber-Nummern.

Wer sind die "Stars in der Manege" 2024? Wann ist die neueste Ausgabe der traditionsreichen Show zu sehen? Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidaten und die Übertragung der Show.

"Stars in der Manege" 2024: Diese Kandidaten geben eine Zirkusvorstellung

Die Neuauflage von "Stars in der Manege" konnte bereits in den ersten beiden Ausgaben vom Dezember 2022 und Januar 2023 mit einem großen Aufgebot an Stars punkten. Mit dabei waren Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen - von Olympia-Turner Fabian Hambüchen bis hin zu Comedian Hazel Brugger. Und genauso unterschiedlich wie die Promis sind in der Show auch die Vorführungen. Für 2024 sind unter anderem ein Seiltanz, eine Reit-Nummer und eine Zaubershow angekündigt.

Hier haben wir Ihnen eine Liste mit den bei "Stars in der Manege" 2024 auftretenden Kandidaten zusammengestellt:

Sarah Harrison

Michael Mittermeier

Cheyenne Pahde

Paul Janke

Hardy Krüger Jr.

Jeannine Michaelson

Fernanda Brandao

Rúrik Gislason

Sendetermin von "Stars in der Manege" 2024

So wie auch im vergangenen Jahr gibt es auch diesmal wieder eine neue Ausgabe von "Stars in der Manege" direkt zum Jahresanfang. Diesmal fällt der Sendetermin auf Dienstag, den 2. Januar 2024. Und da der Zirkus bekanntlich am besten in der Abendvorstellung ist, wird "Stars in der Manege" zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

"Stars in der Manege" 2024: Übertragung der Zirkusvorstellung im TV und Stream

Ursprünglich war "Stars in der Manege" eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und war als solche im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Während zunächst die ARD die Sendung zeigte, übernahm nach einigen Jahren das ZDF. Anschließend folgten noch zwei weitere Wechsel zwischen den beiden großen Sendeanstalten, bis die Show 2009 schließlich eingestampft wurde.

Das Konzept der Sendung ließ dann aber der Privatsender Sat.1 2022 wieder aufleben. Seitdem gibt es wieder neue Folgen mit den Zirkusvorstellungen der Promis im TV zu sehen. Auch "Stars in der Manege" 2024 wird wieder auf Sat.1 übertragen. Im Gegensatz zu den älteren Übertragungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt es hierbei auch einen Sat.1-Livestream. Mit diesem ist die Show sogar ohne Fernsehanschluss zu sehen.

Außerdem wurde die Sendung um einen Blick hinter die Kulissen erweitert. Kandidatin Sarah Harrison zeigt in ihrer eigenen "Stars in der Manege" 2024 Backstage-Show, was die Zuschauer sonst alles nicht mitbekommen. Diese zusätzliche Show ist allerdings nicht im TV, sondern lediglich im Stream auf Joyn zu finden.