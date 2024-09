TV-Comeback von Stefan Raab gegen Regina Halmich: Termin und Übertragung des Boxkampfs

Bereits zweimal standen sich Entertainer Stefan Raab und die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich im Ring gegenüber: 2001 und 2007. Gleich zweimal setzte es dabei Niederlagen für den Kölner, beim ersten Kampf brach er sich im Eifer des Gefechts sogar die Nase. All das hält ihn aber nicht davon ab, 17 Jahre später erneut gegen seine damalige Kontrahentin anzutreten:

Im September kommt es erneut zu einem Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Regina Halmich ist 46-fache Box-Weltmeisterin. Man kann also nur hoffen, dass sich Stefan Raab gut vorbereitet hat. Halmich hat nämlich ganz klare Ansprüche an sich selbst : „Mein Anspruch ist, dass ich die bessere Boxerin bin und Stefan natürlich der bessere Entertainer.“ Nachdem der Sender ProSieben die ersten beiden Kämpfe ausgestrahlt hatte, ist diesmal RTL für die Übertragung der Show zuständig. Für Stefan Raab ist es sein großes TV-Comeback, nachdem sich der heute 57-Jährige im Jahr 2015 weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Seitdem war er überwiegend hinter den Kulissen tätig.

Der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmlich findet im September in Düsseldorf statt. Alle Infos rund um den genauen Termin sowie die Übertragung des Kampfes im TV und Stream haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Stefan Raab gegen Regina Halmich: Termin und Uhrzeit des Boxkampfes

Der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich findet am 14. September 2024 statt. Schauplatz des Geschehens ist der Düsseldorfer PSD Bank Dome. Los geht es am Samstag um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Veranstaltung von Elton, den Kampf an sich kommentiert dann Frank „Buschi“ Buschmann. Außerdem berichtet die Moderatorin Laura Wontorra während der Veranstaltung live am Boxring. Die Box-Challenge wird außerdem mit einer „Pre-Show“ eingeleitet. Laut RTL kann man „nationale Topstars [...], fantastische Show-Einlagen, viel Glamour und Prominenz“ erwarten. Genauere Details ließ der Sender noch nicht durchscheinen.

Stefan Raab gegen Regina Halmich: Boxkampf-Übertragung live im TV oder Stream

Die Live-Übertragung des Boxkampfes obliegt diesmal dem Kölner Privatsender RTL. Dementsprechend gibt es die Show mit Stefan Raab und Regina Halmich kostenlos im linearen TV zu sehen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Boxkampf im Live-Stream auf RTL+ zu verfolgen. Die Sendung dürfte auch nach ihrer Ausstrahlung im Fernsehen dort zur Verfügung stehen. RTL+ Premium gibt es für 6,99 Euro im Monat.

Raab gegen Halmich: Gibt es Tickets für den Boxkampf?

Tickets für den Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich am 14. September in Düsseldorf waren bereits Anfang April online erhältlich, inzwischen ist die Veranstaltung ausverkauft. Rund 14.000 Zuschauer und Zuschauerinnen werden erwartet. Die günstigsten Tickets (Stehplatz Rang) kosten 57,50 Euro, die teuersten (Sitzplatz - Golden Circle) 197,50 Euro. Im Golden Circle haben sich außerdem einige prominente Gesichter angekündigt. So werden beispielsweise die Ex-Boxweltmeister Darius Michalcewski und Firat Arslan live vor Ort sein.

TV-Comeback von Stefan Raab: So reagieren der Entertainer, Regina Halmich und RTL

Rund um den 1. April hatte Stefan Raab seine Fangemeinde mit Andeutungen in den sozialen Netzwerken überrascht, dass er sich eine Rückkehr ins Rampenlicht vorstellen könne. Aufgrund des Datums gingen die meisten Nutzer zunächst von einem Aprilscherz aus, doch schließlich bestätigte Regina Halmich den Boxkampf mit Stefan Raab auf ihrer eigenen Instagram-Seite. "We have a fight!", schrieb die ehemalige Profiboxerin dort.

"Wenn Stefan Raab eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird’s auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert", äußerte sie sich im Vorfeld zu dem Kampf, ließ es sich aber nicht nehmen, im selben Atemzug eine klare Botschaft in Richtung ihres Gegners zu schicken: "Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen. Und es wird wieder weh tun. Versprochen! Wer mich unterschätzt, hat schon verloren."

Auch Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, blickt der Show freudig entgegen: "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauern und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Wir freuen uns sehr, dass RTL die Nacht der Nächte live begleitet - und auf einen spektakulären Moment der Fernsehgeschichte."

Mittlerweile hat RTL auch einen Trailer zu dem Event gedreht und veröffentlicht. In den Kommentaren zu dem Instagram-Beitrag freuen sich die Fans auf Stefan Raabs TV-Comeback und sind gespannt, wie der Box-Kampf zwischen dem 57-jährigen Entertainer und der 47-jährigen Boxweltmeisterin ablaufen wird.