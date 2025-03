„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Sendetermine, Übertragung und weitere Infos zur Spielshow

Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig, zwei der bekanntesten Entertainer Deutschlands, sind Ende Dezember 2024 erstmals gemeinsam in einer TV-Show aufgetreten, die 2025 neue Folgen bekommt. Unter dem Titel „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ kämpfen Sie in einem Wettkampf gegen einen nicht prominenten Kandidaten an. Dieser Kandidat musste sich zuvor gegen andere Mitbewerber durchsetzen. Das Format vereint laut RTL Unterhaltung und Wettbewerb, bei dem die beiden Entertainer all ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur Show: Die Sendetermine, ob es Wiederholungen gibt und wie die Übertragun der Sendung läuft.

„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Sendetermine 2025

Die Show wird zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Das Format ist als Live-Show gedacht, was bedeutet, dass die Sendung nicht im Voraus aufgezeichnet wird.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 22. Dezember 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: 15. März 2025, 20.15 Uhr, RTL

Wie läuft die Spielshow ab?

Das Format der Show ähnelt „Schlag den Raab“, einer der bekanntesten Sendungen von Stefan Raab. In der Sendung trat Raab gegen einen Kandidaten an. Dieser hat sich zuvor durch eine Bewerbung und die Auswahl der Zuschauer qualifiziert. Der Kandidat hatte die Möglichkeit, in mehreren Spielen gegen Raab anzutreten und ein Preisgeld zu gewinnen, wenn er Raab besiegte. Elton übernahm die Moderation und führte durch die Sendung. Die Duelle wurden von Frank Buschmann kommentiert.

Zu Beginn der Show kämpfen vier Kandidaten in drei Spielen darum, sich der Herausforderung zu stellen, gegen Stefan Raab und Bully Herbig anzutreten. Wer im Wettkampf mit insgesamt zwölf Spielrunden gegen die beiden erfolgreich ist, kann ein Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro gewinnen. Gewinnen jedoch Stefan und Bully, so wird die Gewinnsumme der nächsten Folge verdoppelt und steigt damit auf 500.000 Euro. Die Teilnahme ist für alle offen, und die Mitbewerber können aus verschiedenen Berufsgruppen stammen, wie Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen. Die Kandidatenbewerbungen erfolgen online.

Übertragung und Wiederholung von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ im Free-TV und Stream

„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ wird nicht nur kostenfrei im Fernsehen übertragen, sondern ist auch im RTL-Livestream auf der Plattform RTL+ verfügbar. Eine Wiederholung im linearen Fernsehen ist nicht geplant, die Sendung steht jedoch nach der Ausstrahlung auch auf RTL+ zum Abruf bereit, sodass Zuschauer die Show jederzeit nachholen können.

Alle Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Termin: Samstag, 15. März 2025

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Free-TV: RTL

Pay-TV: RTL+

Live-Stream: RTL+

Den Trailer zur Samstagabendshow gibt es auch schon. Das Video dazu gibt es hier zu sehen:

Gewinner der ersten Folge von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“

In der Vorrunde der Show setzte sich der Bundeswehr-Arzt Marc schnell gegen seine Konkurrenten durch und wurde damit Kandidat im Wettkampf gegen Stefan und Bully. Zunächst lief es für Marc nicht sehr rund und er verliert die ersten beiden Spiele. Doch dann ging es bergauf. Die nächsten sechs Spiele und dazugehörigen Punkte sicherte sich der Arzt und überholt die beiden Stars. Damit war dann auch Raabs Ehrgeiz geweckt. Bully und er konnten die nächsten Spiele für sich entscheiden und holten die Punkte vom Rollbrett-Rennen und dem Geo-Quiz. Damit lagen die Punkte mit 13 für den Schnulli und 10 für die Promis sehr nah beieinander. Das letzte Spiel „Frisbee-Fenster“ entschied dann also den Wettkampf. Trotz solider Leistung der Stars blieb Marc konzentriert und entscheidet das Spiel und somit den ganzen Wettkampf für sich. Er gewann damit gleichzeitig 250.000 Euro, um seine Hochzeit zu finanzieren.

Erste Live-Show von Stefan Raab gemeinsam mit Bully Herbig

Stefan Raab hat mit „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ eine weitere neue Show ins Fernsehen zurückgebracht. Während er zurvor bereits in einem Boxkampf gegen Regina Halmich angetreten war und ein weiteres Format präsentierte, war „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ zunächst ausschließlich auf der Streamingplattform RTL+ zu sehen. Inzwischen läuft die Show auch im Free-TV.

Wie viele Episoden der neuen TV-Show folgen werden, ist nicht bekannt. RTL gibt die Termine nach und nach bekannt. Gemeinsam mit Michael „Bully“ Herbig hat Raab bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderem beim Film „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“. In den letzten Jahren feierte „Bully“ große Erfolge mit seiner Comedy-Show „LOL“ auf Amazon Prime.