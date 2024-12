„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Termin, Übertragung und weitere Infos zur Spielshow

Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig, zwei der bekanntesten Entertainer Deutschlands, treten Ende Dezember 2024 erstmals gemeinsam in einer TV-Show auf. Unter dem Titel „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ werden sie in einem Wettkampf gegen einen nicht prominenten Kandidaten antreten. Der Kandidat oder die Kandidatin wird sich zuvor gegen andere Mitbewerber durchgesetzt haben. Das Format verspricht laut RTL eine Mischung aus Unterhaltung und Wettbewerb, bei dem die beiden Entertainer all ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Wann genau der Termin für die Show ist, ob es mehrere Ausgaben gibt und wo die Sendung zu sehen ist – das verraten wir Ihnen hier im Artikel.

Termin von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Wann läuft die Show?

Die Show wird am Samstag, dem 21. Dezember 2024, auf RTL ausgestrahlt – selbstverständlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Das Format ist als Live-Show konzipiert, was bedeutet, dass die Sendung nicht im Voraus aufgezeichnet wird. Dadurch können sowohl die Zuschauer im Studio als auch die Zuschauer zu Hause die Ereignisse in Echtzeit verfolgen.

Wie läuft die Spielshow ab?

Das Konzept der Live-Show erinnert stark an „Schlag den Raab“ – eine der bekanntesten Raab-Sendungen früher auf ProSieben. Auch dort trat Raab, vor seiner TV-Pause, in Spielen unterschiedlichster Art gegen einen Kandidaten an, der sich zuvor beworben hatte und von den Zuschauern gewählt wurde. Ziel war es, in maximal 15 Spielen gegen Raab das große Preisgeld zu gewinnen. Ebenfalls wie in alten Zeiten mit dabei: Elton, der als Spielleiter durch die Show führt, und Frank Buschmann, der die Duelle kommentiert.

Diesmal holt sich Raab jedoch Verstärkung in Form von „Bully“ Herbig. Weitere Änderungen im Vergleich zu „Schlag den Raab“: Die beiden treten gegen den Kandidaten an, der es zu Beginn der Show schafft, drei Mitbewerber zu besiegen. Wer es schafft, im Wettstreit gegen die ehrgeizigen TV-Stars zu bestehen, gewinnt vermutlich ein noch nicht bekanntes Preisgeld. Hierzu hat der Sender noch keine Angaben gemacht. Bewerben kann sich jeder: Die Gegner können Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen sein. Die Kandidatenbewerbungen erfolgen online.

Übertragung von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ im Free-TV und Stream

„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ wird nicht nur kostenfrei im Fernsehen übertragen, sondern ist auch im RTL-Livestream auf der Plattform RTL+ verfügbar. Nach der Ausstrahlung steht die Sendung auch auf RTL+ zum Abruf bereit, sodass Zuschauer die Show jederzeit nachholen können.

Alle Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Termin: Samstag, 21. Dezember 2024

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Free-TV: RTL

Pay-TV: RTL+

Live-Stream: RTL+

Einen ersten Trailer zur neuen Samstagabendshow gibt es auch schon. Das Video dazu gibt es hier zu sehen:

Neue RTL-Show: TV-Comeback von Stefan Raab mit Bully Herbig

Für Stefan Raab markiert die neue RTL-Show sein TV-Comeback. Zwar trat Raab bereits im September bei RTL in einem Boxkampf gegen Regina Halmich an und ist auch mit einer neuen Show zu sehen, allerdings wird „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ nicht im klassischen RTL-Programm ausgestrahlt. Diese Sendung läuft ausschließlich auf der Streamingplattform RTL+. Das echte Show-Comeback von Raab im Free-TV erfolgt also am 21. Dezember 2024.

Wie viele Episoden der neuen TV-Show folgen werden, ist nicht bekannt. Allerdings steht fest, dass im ersten Quartal 2025 mehrere Stefan-Raab-Abende auf RTLRTL sehen sein werden – die konkreten Sendungen stehen laut RTL noch aus. Gemeinsam mit Michael „Bully“ Herbig hat Raab bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderem beim Film „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“. In den letzten Jahren feierte „Bully“ große Erfolge mit seiner Comedy-Show „LOL“ auf Amazon Prime.