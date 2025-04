„Sterben für Beginner“: Besetzung, Handlung, Übertragung - alle Infos

Mit „Sterben für Beginner“ balanciert das ZDF auf dem schmalen Grat zwischen Komödie und Tragödie. Eric kehrt seinem Job als Musikmanager den Rücken und wird Bestatter. Sein bester Freund Alex kämpft mit einem unheilbaren Hirntumor, während dessen Freundin hofft, dass Alex ihr gemeinsames Kind noch kennenlernen kann. Hier bekommen Sie die Einzelheiten rund um den Film.

„Sterben für Beginner“: Der Sendetermin im ZDF

Das ZDF hat die Ausstrahlung von „Sterben für Beginner“ für Montag, den 5. Mai 2025, angekündigt. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr. In der Mediathek des ZDF ist er bereits ab Mittwoch, 23. April 2025, ab 10 Uhr abrufbar.

Der Film ist innerhalb kürzester Zeit zu einem Herzensprojekt des Teams und der Besetzung geworden. Das zeigt sich auch im digitalen Angebot des ZDF: Dort läuft er als Director‘s Cut, der sich etwa 15 Minuten mehr Zeit lässt, um die Geschichte zu erzählen.

Besetzung von „Sterben für Beginner“: Diese Schauspieler sind im Cast

Das ZDF hat diese Besetzungsliste veröffentlicht:

Edin Hasanovic als Eric

Max Hubacher als Alex

Svenja Jung als Karla

Peter Kurth als Volker Mutz

Luna Jordan als Anita

Steffi Kühnert als Birgit

Wolfram Koch als Paul

Rike Eckermann als Doris

Martina Schöne-Radunski als Manuela

Mélanie Fouché als Sophya

Mex Schlüpfer als Sinan

Maya Morgeneyer als Mädchen

Gerdy Zint als Vater

Roland Wolf als Hedis Sohn

Adolfo Assor als Totengräber

Hinter der Kamera war dieses Team aktiv:

Buch: Benedikt Gollhardt

Regie: Christian Klandt

Kamera: René Gorski

Schnitt: Julia Steinke

Ton: Magnus Pflüger

Szenenbild: Gabriele Wolff

Kostüme: Elisa Cappell

Maske: Helen Laitzsch, Franziska Hüchelheim

Musik: Johannes Repka

Produktionsleitung: Nicole de Haas

Herstellungsleitung: Monika Kintner-Becking

Produktion: Producers at Work Film GmbH, Berlin

Produzenten: Christian Popp, Tobias Stille

Redaktion: Solveig Cornelisen

Der Film hat eine Länge von 89 Minuten.

Die Handlung: Worum geht es bei „Sterben für Beginner“?

Eric gerät in eine Situation, die ihn völlig aus der Bahn wirft, als sein bester Freund Alex erfährt, dass er unheilbar krank ist. Überfordert von der Idee des Abschiednehmens, trifft Eric eine ungewöhnliche Entscheidung: Er bewirbt sich bei einem Bestattungsunternehmen. In den Wochen, die folgen, versucht Eric zusammen mit Alex’ hochschwangerer Freundin Karla, die schwierige Zeit zu bewältigen. Doch als Alex’ Tod unausweichlich wird, brechen zwischen seinen Eltern und Karla hitzige Konflikte aus – vor allem über den Ort seiner letzten Ruhestätte. Erics bisheriges Leben liegt im Chaos: Frustriert hat er erst vor Kurzem seinen Beruf als Musikmanager aufgegeben. Jetzt steht er als frisch gebackener Bestatter zwischen den streitenden Parteien und sucht nach einer Lösung, um Alex den Abschied zu ermöglichen, den er verdient. Gleichzeitig fordert sein strenger Chef Mutz, ein Mann, der stur auf Regeln und Ordnung beharrt, höchste Disziplin. Trotz all der Trauer und Herausforderungen gelingt es Eric, einen einzigartigen und rührenden Weg zu finden, um seinen besten Freund gebührend zu verabschieden.

Solveig Cornelisen schaut auf der Presseseite des ZDF ein bisschen weiter in die Tiefe: „Es ließ sich eine Geschichte erahnen“, überschreibt sie ihr Statement. Und dann sinngemäß weiter: In „Sterben für Beginner“ begleiten wir Eric, der von einem Chaos ins nächste gerät, während er verzweifelt versucht, einen Weg zu finden, sich von seinem todkranken Freund zu verabschieden. Sein Praktikum bei einem Bestatter, eine spontane und richtungsweisende Entscheidung, bildet den Kern dieser emotionalen Reise. Die Inspiration dazu stammt von Eric Wrede, dessen Sachbuch nur kurze Hinweise darauf gibt, warum er Bestatter wurde, aber dennoch eine Vorlage für diese Geschichte bot.

Der Film erzählt vom Sterben – und ebenso vom Überleben. Er vereint Schmerz und Hoffnung mit Momenten unerwarteter Komik und tiefer Menschlichkeit. „Sterben für Beginner“ schenkt Mut und zeigt, dass auch in schweren Zeiten Verbundenheit und Nähe möglich sind.

„Sterben für Beginner“ wurde 2024 beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen mit dem Rheingold Publikumspreis und bei den Biberacher Filmfestspielen mit dem Goldenen Fernseh-Biber ausgezeichnet.

„Sterben für Beginner“: So läuft die Übertragung

Für die Fans des herkömmlichen linearen Fernsehens läuft alles wie gewohnt: Man muss zur angegebenen Sendezeit die ZDF-Taste der Fernbedienung drücken, und schon kann es losgehen.

Wer es lieber digital hat und Zeitpunkt sowie Endgerät autonom bestimmen möchte, hat mit der ZDF-Meditahek gleich mehrere Vorteile: frühere Verfügbarkeit und noch für eine ganze Weile Wiederholungen. Plus, wie schon erwähnt: Director‘s Cut mit 15 Minuten obendrauf.