"Stunksitzung 2024": Übertragung im WDR, Sendetermin und Wiederholung

Die Kölner "Stunksitzung" wird 2024 bereits 40 Jahre alt. Hier erfahren Sie alles rund um den Sendetermin der Kultsitzung, die Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung.

Bei der "Stunksitzung" handelt es sich um eine alternative, kabarettistische Sitzung des berühmten Kölner Karnevals. Da die erste "Stunksitzung" im Jahr 1984 stattfand, feiert die Sitzung 2024 ihr 40-jähriges Jubiläum. Die Bezeichnung "Stunksitzung" spielt dabei natürlich auf die sogenannten "Prunksitzungen" des organisierten Sitzungskarnevals an, von denen sich die "Stunksitzung", nicht zuletzt mit der Hilfe ihres Namens, bewusst abgrenzt. Gegründet wurde sie 1983 von einem Kölner Studenten-Kollektiv der Fachhochschule Köln.

Das Programm der Sitzung des alternativen Karnelvas reicht dabei von der Weltpolitik über die deutsche Politszene bis zu Kölner Lokalthemen. Häufig werden artistische Nummern dargeboten und bekannte Filme oder Lieder im klassischen Kölschen Dialekt neu interpretiert. Insbesondere Politiker, der lokale Fußballverein 1. FC Köln und die traditionellen Karnevalsgesellschaften sind beliebte Ziele des Spotts.

Wann Sie die Jubiläumsausgabe der "Stunksitzung" im linearen TV und Stream verfolgen können und wie es mit den Wiederholungsterminen aussieht, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Stunksitzung" 2024: Das ist der Sendetermin der Jubiläumssitzung

Die "Stunksitzung" 2024 wird am Donnerstag, dem 8. Februar 2024, im Fernsehen ausgestrahlt. Moderiert wird die Kultsitzung des alternativen Karnevals von Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger. Schauplatz des Geschehens ist das Kölner E-Werk.

Die "Stunksitzung" 2024 im TV und Stream

Um die "Stunksitzung" 2024 zu verfolgen, ist es nicht zwingend notwendig, selbst vor Ort zu sein. Die Karnevalssitzung wird nämlich im linearen TV übertragen, genauer gesagt im WDR. Die Sendung beginnt am 8. Februar 2024 um 22.15 Uhr und dauert voraussichtlich bis 00.45 Uhr. Darüber hinaus ist es möglich, die "Stunksitzung" 2024 im Live-Stream vom WDR zu verfolgen. Wer sich nicht bis dahin gedulden kann, hat schon vorab an Weiberfastnacht ab 11.11 Uhr die Gelegenheit, die Jubiläumssitzung in der ARD Audio- und Mediathek zu hören und zu sehen.

Gibt es eine Wiederholung von der "Stunksitzung" 2024?

Wenn Sie die Ausstrahlung am 8. Februar verpassen sollten, ist das kein Problem: Die Wiederholung der Kölner "Stunksitzung" 2024 liefert das WDR Fernsehen in der Nacht auf Karnevalssonntag ab 00.45 Uhr sowie WDR 5 am Rosenmontag und Karnevalsdienstag nach 22 Uhr.

"Stunksitzung" 2024: Das Programm

Bei der "Stunksitzung" 2024 wird wie gewohnt nicht vor politischen Themen und gesellschaftlichen Problemen Halt gemacht, im Gegenteil: Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger führt Anwesende und Zuschauer nicht nur durch das Programm, sondern ruft auch gegen rechtes Gedankengut und Antisemitismus auf. Mithilfe schräger Ideen wird auf Missstände aufmerksam gemacht, wie zum Beispiel auf die lärmende Bürokratie und Wahlverdrossenheit. Auch die #MeToo-Bewegung und die Klimakrise werden thematisiert, natürlich auf jene besondere Art und Weise, wie man es von den "Stunkern" gewohnt ist.

Der akut abstiegsgefährdete 1. FC Köln wird vom Ensemble der Kölner Stunksitzung ebenfalls nicht verschont. Weitere Punkte im Programm sind zudem die neuprogrammierte "Künstliche Doofheit" sowie das Karnevals-Yoga. Für die musikalische Begleitung sorgt derweil "Köbes Underground", die Hausband der alternativen Kölner "Stunksitzung". Auch "Kölle Alaaf - die Mädchensitzung" 2024 läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ZDF zeigt die Sendung ebenfalls am 8. Februar.