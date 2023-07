Neuer Name für Super RTL: Was steckt hinter der Umbenennung?

Super RTL bekommt nach 28 Jahren einen neuen Namen verpasst. Die Änderung ist nur geringfügig - aber was soll die Umbenennung dann überhaupt?

Mit dem Namen Super RTL verbinden viele Menschen Kindheitserinnerungen. Hier liefen Disney-Sendungen wie die "Gummibärenbande", "Darkwing Duck" oder "Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew" lange, bevor es die Streaming-Plattform Disney+ gab. Auch heute richtet sich der Sender noch an Kinder und Jugendliche.

An diesem Konzept soll sich nichts ändern, am Namen aber schon: Super RTL wird ab dem 15. August in RTL Super umbenannt. Die beiden Wörter werden also einfach umgedreht. Aber was soll das überhaupt?

Super RTL umbenannt: Was soll der neue Name RTL Super?

Julian Weiss, Chief Marketing Officer von RTL Deutschland, erklärte im Gespräch mit dem Branchenmagazin DWDL den Schritt. Seinen Angaben nach soll damit die Marke RTL gestärkt werden. "Dabei steht die Dachmarke RTL als zentrales Versprechen immer an erster Stelle, gefolgt von der jeweiligen Produkt-Differenzierung."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Streikende Schauspieler und Drehbuchautoren legen derzeit die Filmbranche in den USA lahm. Was heißt das für die deutsche Filmlandschaft? Video: dpa

Das bedeutet also, dass RTL bei den Sendern der Gruppe an erster Stelle im Namen stehen soll. Neben den Free-TV-Sendern RTL 2 und RTLup ist das auch schon im Pay-TV bei RTL Crime, RTL Passion und RTL Living der Fall.

Zusammen mit dem Namen wird auch das Logo von Super RTL angepasst. "RTL" steht dann oben, wobei jeder Buchstabe mit einem farbigen Feld hinterlegt ist - wie bei anderen Sendern der Gruppe. Das "Super" steht etwas kleiner darunter.

RTL Super statt Super RTL: Beim Streaming gab es auch eine Umbenennung

Auch im Streaming-Bereich betont die RTL Group mittlerweile ihren Markennamen. Die Plattform TVNow wurde schon im Jahr 2021 in RTL+ umbenannt. Dort werden RTL-Shows wie aktuell "Die Bachelorette" 2023 oft schon vor der Ausstrahlung im Fernsehen gezeigt. Die neue Show "Stranger Sins" ist zumindest vorerst nur dort zu sehen und läuft erst einmal nicht im TV. Für RTL+ ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Übrigens: Abseits der RTL-Gruppe waren in Deutschland im März mit Xplore, Hip Trips und One Terra drei neue TV-Sender gestartet. Im Juni folgten mit Just Cooking und Crime Time zwei weitere neue TV-Sender für Fans von Kochshows oder Krimis.