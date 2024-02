"Supertalent" 2024: Kandidaten in Folge 2 am 3. Februar 2024

"Das Supertalent" 2024: Die RTL-Suche nach außergewöhnlichen Begabungen geht mit Staffel 16 weiter - wer sind die Talente in Folge 2 am 3. Februar 2024?

Die 16. Staffel von "Das Supertalent 2024" hatte ihren Start am 27. Januar 2024 bei RTL. Talente aus ganz Deutschland und anderen Weltgegenden präsentieren ihre Acts und wollen am Ende mit ihrem Können zum neuen Supertalent gekürt werden. Von Zirkusartisten über Magier bis hin zu Gesangtalenten – eine bunte Vielfalt erwartet die Fans.

Nach zweijähriger Pause feierte die Show zum Jahresbeginn ihre Rückkehr auf die TV-Bildschirme. Die neue Jury - Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova - wartet gespannt darauf, wer sie in Folge 2 vom Weiterkommen überzeugen will. Die Moderation der neuen Staffel liegt in den Händen von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla. Die Übertragung läuft bei RTL im Free-TV und RTL+ im Stream.

In der zweiten Ausgabe von "Das Supertalent" 2024 zeigen sich vielfältige Talente, darunter Peter Eckstein als Sänger, Maximilian von Lütgendorff als Opernsänger, Morgan Barbour als Zirkusartistin, Roberto Ferraro als Entertainer, die Ramadhani Brothers mit ihrer Kopf-auf-Kopf Balance, Michele Cantanna als Tänzer, Shogo Yasumura als Komiker und Denys Zhygaltsov als Flying Pole Artist. Hier kommen die näheren Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Folge.

"Das Supertalent" 2024, Folge 2: Diese Acts sind dabei

RTL schickt diese Kandidaten und Kandidatinnen ins Rennen:

Peter Eckstein (61) aus Marktredwitz, Bayern

Peter Eckstein Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Singen

Beruflicher Hintergrund: Abgeschlossene Lehre als Maschinenbauer, ehemaliger "Pizza Lieferant", als "Pizza Peter" bekannt

Von Dieter Bohlen persönlich zu "Das Supertalent" eingeladen

Maximilian von Lütgendorff (42) aus Wien, Österreich

Maximilian von Lütgendorff Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Singen (Opernsänger)

Bildung: Studium der Jura abgebrochen, Operngesang-Studium in Wien

Persönliches: Offen mit seiner geschlechtlichen Identität, unterstützende Familie

Morgan Barbour (31) aus Großbritannien

Morgan Barbour (r.) und Sara Kreiis Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Zirkusartistin, spezialisiert auf "Hair and Teeth Hanging"

Botschaft: Setzt sich für Female Empowerment ein

Teilt die Bühne mit Akrobatin Sara Kreis aus Polen

Roberto Ferraro (52) aus Süßen, Baden-Württemberg

Roberto Ferraro Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Entertainer, Sänger ("Rob Italo Dance")

Beruflicher Werdegang: Animateur für Kinder, Musikkarriere gestartet mit dem Song "Klopapier"

Persönliches: Verbreitet stets gute Laune

Die Ramadhani Brothers - Fadhili Ramadhani (37) und Ibrahim Jobu Mwiamese (27) - aus Tansania

Fadhili Ramadhani (l.) und Ibrahim Jobu Mwiamese Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Spektakuläre Kopf-auf-Kopf Balance

Hintergrund: Freunde aus Tansania, Finalisten der französischen Version von "Das Supertalent"

Michele Cantanna (34) aus Bremen

Michele Cantanna Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Tänzer

Familienbeziehung: Aufgewachsen in der Tanzschule seiner alleinerziehenden Mutter

Vize-Weltmeister im Latein Showdance

Shogo Yasumura (41) aus Japan (aka Tonikaku Akarui Yasumura)

Tonikaku Akarui Yasumura Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Talent: Komiker

Bekanntheit: Teilnahme an "Britain's Got Talent" im Jahr 2023

Denys Zhygaltsov (30) aus Mülheim-Kärlich, Rheinland-Pfalz

Denys Zhygaltsov Foto: RTL / Stefan Gregorowius