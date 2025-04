„Das Supertalent“ 2025: Die Kandidaten in Folge 1 am 5. April

Egal ob alleine, im Duo, als Laie oder Profi: Bei „Das Supertalent“ stellen zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten ihr jeweiliges Talent unter Beweis. Mit der morgigen Sendung am Freitag, dem 5. April werden Start sowie die Sendetermine der neuen Staffel eingeläutet. Kritisch begutachtet werden die Talente von der Jury von „Das Supertalent“ 2025. Dazu gehört in diesem Jahr das vierköpfige Gespann um Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova sowie Neuzugang Tony Bauer. Drückt eines der vier Jurymitglieder auf den roten Buzzer, bekundet dies Desinteresse. Beim Drücken des zweiten Buzzers ist die Teilnahme bei „Das Supertalent“ 2025 dann endgültig vorbei.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten morgen am 5. April 2025 beim Auftakt zu sehen sein werden, darum soll es in diesem Artikel gehen.

„Das Supertalent“ 2025: Das sind die Kandidaten in Folge 1 am 5. April

Welche Kandidatinnen und Kandidaten das Publikum, die Jury, sowie das Moderatoren-Duo von „Das Supertalent“ um Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossalla zu Gesicht bekommen werden, das finden Sie hier:

Bartholomäus Daniel Seydlitz aka Kash Kaiser (71)

Der Hamburger ist Motivationscoach und vielseitiger Künstler. Er schreibt Bücher, produziert Musik und kann Gitarre spielen. Bei „Das Supertalent“ möchte er jedoch sein wahres Können unter Beweis stellen: Menschen auf unkonventionelle Art zu unterhalten.

Urban Verbunk

„Urban Verbunk" ist eine ungarische Tanzgruppe. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die ungarische Tanzcrew verbindet klassischen ungarischen Tanz mit modernen Elementen. Ahmed Moussa (34) ist Gründer der Gruppe und möchte durch seinen ägyptischen Vater und seine ungarische Mutter beide Kulturen in der Performance von Urban Verbunk verbinden.

Christoph Kuch (50)

Christoph Kuch ist studierter Zahnmediziner. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sein besonderes Talent ist die Mentalmagie und das Gedankenlesen. Mit über 20 Jahren internationaler Bühnenerfahrung und dem Titel des deutschen Meisters der Mentalmagie 2011 möchte er die Jury begeistern. Christoph Kuch war bereits mehrfach im deutschen, aber auch im US-amerikanischen Fernsehen zu sehen.

Daniel Simu (32)

Daniel Simu lebt in Rotterdam. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der ausgebildete Zirkusartist macht mit seinem selbstgebauten Roboter Robin Partnerakrobatik. Die Idee kam ihm während der Corona-Pandemie. Durch seine Technikbegeisterung entschloss sich Daniel Simu dazu, auf Grund der Restriktionen seinen Trainingspartner als Roboter zu bauen.

Lucky Kids

„Lucky Kids "ist ein Chor aus Köln. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Lucky Kids“ ist ein Kinderchor der Rheinischen Musikschule in Köln mit rund 80 Mädchen und Jungs im Alter zwischen sieben und 17 Jahren. Die Gruppe um Chorleiter Michael Kokott kann schon auf mehrere TV-Auftritte zurückblicken. Für „Das Supertalent“ bringen die „Lucky Kids“ eine eigens kreierte Choreographie mit.

Messoudi Brothers

Hinter den „Messoudi Brothers" stecken Soffien (l.) und Karim Messoudi (r.) aus Einbeck. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die „Messoudi Brothers“, das sind eigentlich drei Brüder aus einer alten Zirkusfamilie. Bei „Das Supertalent“ 2025 treten allerdings nur Soffien (34) und Karim Messoudi (31) in Erscheinung. 2020 standen die drei Brüder bereits im Finale zusammen mit ihrem Vater. Dieses Jahr präsentieren die beiden nicht ihre Kerndisziplin, die Äquilibristik, sondern einen neuen Duo-Act.

Kimberly Winter (35)

Kunstrülpserin Kimberly Winter kommt aus den Vereinigten Staaten. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Mit 107,3 Dezibel hält die US-Amerikanerin den Weltrekord für den lautesten Rülpser einer Frau. Auch unter dem Namen „Kimycola“ bekannt, überrascht sie ihre Familie gerne mit lauten Rülpsern oder präsentiert ihr Können auf Social Media. 9 Sekunden soll ihr längstes Aufstoßen gewesen sein.

Duo Adventure

Mutter Levgeniia (41) und ihre Tochter Alisa (9) kommen aus der Ukraine und bilden das „Duo Adventure“. Sie zeigen dem Publikum eine Akrobatik-Performance im Luftring. Anfangs mit ihrem Ehemann, tritt Levgeniia seit dessen Tod mit ihrer Tochter auf. Alisa möchte demnach in die Fußstapfen ihres Vaters treten.

Ryan Simpson (30)

Ryan Simpson kommt aus den USA, doch er lebt in Wien. Durch seinen Deutschlehrer wurde er auf das Akkordeon als Instrument aufmerksam. Aus Ryan Simpson wird somit „Accordion Ryan“. Neben Deutsch spricht er auch Portugiesisch und Spanisch.

Alan Portugal (30)

Der gebürtige Mexikaner lebt momentan in den Vereinigten Staaten. Sein Auftritt stammt von seinem Großvater, weshalb es ihn stolz macht, in seine Fußstapfen zu treten. Dieser ist jedoch nicht ganz ungefährlich. Alan Portugal hat sich bereits das Genick gebrochen.

Daniela Kennedy (56)

Daniela Kennedy ist eine Sängerin aus Wien. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Daniela Kennedy ist viel im Wiener Nachtleben unterwegs, in das sie durch Richard „Mörtel“ Lugner eingeführt wurde. Man trifft sie öfters auf Galas und Events. Ihre Leidenschaft gilt dem Singen, wobei sie schon über 400 Lieder geschrieben hat. Darüber hinaus kann sie auch Laute von Delfinen imitieren.

Forest of Haunts

„Forest of Haunts" ist ein Grusel-Duo aus Slowenien. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Forest of Haunts“, das ist ist ein Duo bestehend aus Hase und Hexe. In gruseligen Kostümen verbreiten sie Angst und Schrecken. Die wahren Gesichter bekommt das Publikum allerdings nicht zu sehen.

Alexander Leshchenko (35)

Seine große Leidenschaft ist das Tanzen. Mit seinem Können trat bereits weltweit auf Bühnen in Russland, Frankreich, der Ukraine, Deutschland und den Vereinigten Staaten auf. 2021 kam er bei der ukrainischen TV-Sendung „Ukraine‘s Got Talent“ sogar ins Finale. Bei „America’s Got Talent“ erreichte er 2023 das Halbfinale.

Jayden Swingewood (16)

Der Duisburger liebt das Singen und begleitet seine Stimme auf dem Keyboard oder der Gitarre. Besonders traurige Balladen sind seine Spezialität. Über seine Teilnahme bei „Das Supertalent“ 2025 erfuhr der Jugendliche erst ganz kurzfristig. Comedian Tony Bauer überraschte ihn beim Eishockey Training.

Viggo Venn (35)

Viggo Venn ist ein norwegischer Clown. Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Viggo Venn erhielt seine Ausbildung an der französischen Clown Schule Ecole Philippe Gaulier. Im Anschluss tourte er für vier Jahre als Duo zusammen mit dem Comedian Zack Zucker unter dem Namen Zack & Viggo umher. In der Vergangenheit hat er bereits zahlreiche Comedypreise gewonnen.