SV Hemelingen – VfL Wolfsburg live im TV und Stream beim DFB-Pokal 25/26: Wie läuft die Übertragung?

Die Spielzeit 2024/25 des DFB-Pokals erzählte einmal mehr Geschichten, die geprägt waren von Überraschungen und Leidenschaft. Der VfB Stuttgart krönte seine Saison mit dem Titelgewinn, während Arminia Bielefeld als Drittligist bis ins Finale marschierte und höherklassige Mannschaften ausschaltete. Mitreißende K.-o.-Duelle, nervenaufreibende Elfmeterschießen und unvergessliche Emotionen bescherten den Fans Gänsehautmomente – genau die besondere Magie, für die der deutsche Vereinspokal seit jeher steht.

Ab dem 15. August 2025 startet die nächste Ausgabe dieses traditionsreichen Wettbewerbs. Wie gewohnt nehmen 64 Klubs im einfachen Ausscheidungsmodus teil und liefern sich packende „Alles-oder-Nichts“-Partien. Jeder Gegner kann zum Stolperstein werden, jede Runde hält die Chance auf Sensationen bereit. So bleibt der DFB-Pokal auch in der Saison 2025/26 ein spannendes Schaufenster für Pokalhelden und Fußballmärchen.

Am ersten Spieltag trifft der SV Hemelingen auf den VfL Wolfsburg. Hemelingen zeigte sich noch am 17. Juli auf seiner Website etwas verblüfft über diese märchenhafte Paarung: „Bitte habt noch etwas Geduld, dieses Neuland bedarf aufwendiger Planung.“ Wir aber behalten die Nerven und informieren Sie hier eiskalt über das Drum und Dran des Spiels.

SV Hemelingen gegen VfL Wolfsburg im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Gemäß dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 steigt das Match zwischen dem SV Hemelingen und VfL Wolfsburg am Samstag, 16. August 2025, um 15. 30 Uhr. Schauplatz der Begegnung ist das Stadion am Berliner Ring im niedersächsischen Verden an der Aller. Das Stadion ist ein vielseitig genutztes Fußballstadion. Es dient unter anderem dem Oberligisten FC Verden 04 als Heimspielstätte, wird aber auch für Reitsport-Veranstaltungen und Leichtathletik genutzt. Es verfügt über rund 2.400 überdachte Sitzplätze und etwa 6.600 Stehplätze.

SV Hemelingen - VfL Wolfsburg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Die Rechte für die Übertragung der diesjährigen Pokalsaison liegen erneut bei Sky, ARD und ZDF. Fans, die keine Partie verpassen möchten – von der ersten Runde bis zum großen Finale im Berliner Olympiastadion – benötigen ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement (aktuell 25 Euro pro Monat, Stand: Juli 2025).

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 15 ausgewählte Begegnungen live, darunter die beiden Halbfinals sowie das Finale. In jeder Spielrunde werden außerdem mindestens zwei weitere Partien übertragen. Das Pokalduell zwischen dem SV Hemelingen und VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV ausgestrahlt, sondern ist exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Ein kostenloser Livestream wird ebenfalls nicht angeboten. Sky-Abonnenten haben jedoch die Möglichkeit, das Spiel bequem im Online-Stream über Sky Go oder WOW zu verfolgen.

Wer kein Sky-Abo besitzt, kann sich auf umfangreiche Zusammenfassungen im Free-TV freuen – eine gute Alternative für alle, die dennoch auf dem Laufenden bleiben wollen.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen dem SV Hemelingen und VfL Wolfsburg im Überblick:

Spiel : SV Hemelingen - VfL Wolfsburg, DFB-Pokal 2025/2026, Runde 1

Datum : Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit : 15.30 Uhr

Ort : Stadion am Berliner Ring, Verden (Aller)

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : WOW

SV Hemelingen - VfL Wolfsburg: Die Bilanz der beiden Vereine

Beide Vereine sind sich bisher noch nie in einem Wettstreit begegnet. Bundesliga trifft auf Bremen-Liga. Wieder mal eine womöglich spannende David vs. Goliath-Fehde.