Schlager-Spaß mit Andy Borg 2023 heute im SWR: Sendetermin, Gäste und Wiederholung am 17. Juni

Im Juni lief eine Folge von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 im SWR. Alles rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Gäste gibt es hier.

Es ist wieder Zeit für "Schlager-Spaß mit Andy Borg"! Am Wochenende lief eine neue Folge der Sendung im TV. Schon seit 5 Jahren hat der Schlagersänger und Moderator bekannte Sänger und Schlagerstars in seiner Weinstube zu Gast – einmal im Monat am Samstag kann man sich auf beste Schlager-Unterhaltung freuen.

Im Juni gibt es "Schlager Spaß mit Andy Borg" 2023 sogar zwei Mal im Fernsehen zu sehen. Alle Infos rund um den Sendetermin und die Übertragung der neuen Folge finden Sie hier. Auch stellen wir ihnen hier selbstverständlich alle Gäste vor.

Der Sendetermin: Wann lief "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023?

Die neue Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 war am Samstag, dem 17. Juni 2023 im TV zu sehen. Wie immer startete die Ausgabe zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr und lief etwa zwei Stunden lang.

Wiederholung und Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 im TV und Stream

Die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 lief am Samstag im SWR und SR. Die Ausgabe der Musiksendung vom 17. Juni 2023 gab es dieses Mal nicht im MDR, da zur selben Zeit die Sendung "Damals war’s – Live" mit Wolfgang Lippert ausgestrahlt wurde.

Alle, die am Samstagabend keine Zeit für Andy Borg und seine Gäste haben, können die letzten Folgen und die Highlights außerdem ganz einfach nachträglich in der ARD-Mediathek ansehen.

Hier alle Infos zur Sendung noch einmal im Überblick:

Was: "Schlager-Spaß mit Andy Borg " 2023

"Schlager-Spaß mit " 2023 Datum: Samstag, 17. Juni 2023

Samstag, 17. Juni 2023 Uhrzeit: 20.15 bis 22.15 Uhr

20.15 bis 22.15 Uhr Übertragung im TV : SWR , SR

, SR Stream: ARD -Mediathek

Wem es nicht reicht, "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 nur von der Couch aus im TV zu sehen, der kann live bei der Aufzeichnung dabei sein: Ein Zuschauer-Ticket gibt es ab 35 Euro - die Sendung wird in Halle 4 des Messegeländes in Offenburg abgedreht.

Das waren die Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 17. Juni 2023

Wie immer hatte Andy Borg begabte Schlagersänger und -sängerinnen zu Gast, die für einmalige musikalische Unterhaltung sorgten.

Diese Gäste waren in der Ausgabe vom 17. Juni 2023 dabei:

Nockis

Die Nockis heißen eigentlich Nockalm Quintett - der Name kommt von den sogenannten Nockbergen in Kärnten, da es sich um eine österreichische Schlagerband handelt. Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre sind sie als Schlager-Musikgruppe bekannt.

Oli P.

Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler und Moderator ist Oli P. leidenschaftlicher Sänger – Deutschrock und -pop aber auch Schlager beherrscht der inzwischen 46-Jährige und landete schon öfters auf Platz eins der deutschen Charts.

Laura Wilde

Die deutsche Schlagersängerin mit ungarischem Blut erlangte Bekanntheit, als sie 2010 in der Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel" ihr erste Single präsentierte. Inzwischen hat sie zahlreiche Studioalben und Singles veröffentlicht.

Bata Illic

Bata Illic stammt aus Jugoslawien und ist am 30 September 1939 in Belgrad geboren. Schon seit 1967 ist er als Schlagersänger tätig und bringt noch immer neue Songs und Alben heraus.

Mara Kayser

Geboren als Maria Reinholz in Rumänien ist sie eine bekannte deutsche Schlagersängerin und moderiert darüber hinaus seit März 2021 die Sendung "Treffpunkt mit Mara Kayser", bei der sich alles um die Welt des Schlagers dreht.

Zellberg Buam

Die Musikgruppe aus Zellberg in Tirol hat sich nach ihrem Heimatort benannt. Aktuell besteht die Band aus den drei Brüdern Gerhard, Werner und Herbert Spitaler und macht volkstümliche Musik.

Rainer Kirsten

Der heute 53-Jährige ist der jüngste Sohn aus den sechs Kindern des Ehepaares Jäkle, die gemeinsam in den 1970ern als Schwarzwaldfamilie Jäkle auftraten. Heute ist er als volkstümlicher Schlagersänger und Moderator bekannt.

Big Band "Brandheiß"

Die Big Band aus Pforzheim hat neben Swing- und Jazz-Standards auch Evergreens im Repertoire. Unter den 20 Mitgliedern der Musikgruppe sind einige ehemalige Profi-Musiker und eine Sängerin.

Weitere Sendetermine von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023

Weitere Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 gibt es zu folgenden Terminen: