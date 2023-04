"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 heute im SWR: Sendetermin, Übertragung und Gäste am 29. April

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" geht am 29. April wieder auf Sendung. Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung, Gäste und den Moderator.

Am 29. April 2023 heißt Andy Borg zusammen mit seinen prominenten Gästen das Publikum wieder willkommen. In seiner Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg", die einmal im Monat vom SWR übertragen wird, ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Monat für Monat lädt Andy Borg verschiedene Gäste aus der Schlagerwelt in seine gemütliche Weinstube ein.

Sendetermine von "Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Wie bereits erwähnt, findet die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" einmal im Monat statt. Die nächste Ausgabe in diesem Monat läuft am Samstag, dem 29. April 2023, sowohl im SWR, als auch im SR und dem MDR. Start der zweistündigen Sendung ist um 20.15 Uhr.

Das sind die Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 29. April

Auch in der Ausgabe am 29. April sorgen wieder namhafte Schlagergrößen für die Unterhaltung der Zuschauer. Wir haben ihnen eine kurze Übersicht mit den eingeladenen Gästen zusammengestellt:

Fantasy

Olaf der Flipper

Die Ladiner

Natalie Holzner

Stefan Mross

Die Edelseer

Katharina Herz

Shanty Chor "Die Neckar Knurrhähne"

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Folge 56 von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" kann neben der TV-Ausstrahlung am 29. April im SWR, SR und MDR auch im Live-Stream der ARD verfolgt werden. Sollte Ihnen der Sendetermin nicht passen, können Sie die Sendung darüber hinaus auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. In der ARD-Mediathek besteht die Möglichkeit, die Wiederholung auch nach der TV-Ausstrahlung kostenlos abzurufen.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Der Moderator und Sänger vorgestellt

In der deutschen Schlager-Branche ist Andy Borg eine feste Größe. Begonnen hat seine Karriere jedoch bei den Nachbarn in Österreich. Wie auf seiner Website zu lesen ist, wurde Andy Borg 1960 in der österreichischen Hauptstadt Wien als Adolf Andreas Meyer geboren. Nach dem Abschluss der Realschule absolvierte er eine Ausbildung zum Mechaniker.

Nach einer Teilnahme am ORF-Talentwettbewerb "Die große Chance" im Jahr 1981 veränderte sich sein Leben grundlegend. Andy Borg wurde von Kurt Feltz, einer Größe des deutschen Schlagers, unter Vertrag genommen. Mit seinem neuen Künstlernamen startete Borg anschließend durch. Sein Hit "Adios Amor" verkaufte sich über vierzehn Millionen Mal. Mit seinen zahlreichen Alben war Andy Borg aber auch in seinem Heimatland sehr erfolgreich: Dort schaffte er es vielfach auf Rang 1 der Albumcharts und holte mehrfach Gold.

Später agierte Andy Borg auch als Fernseh-Moderator für zahlreiche Sendungen. Neben "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist er auch durch die "Die Schlagerparade der Volksmusik" oder "Musikantenstadl" einem Millionenpublikum bekannt.

Tickets für "Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Üblicherweise wird "Schlager-Spaß mit Andy Borg" in Halle 4 des Messegeländes Offenburg in Baden-Württemberg aufgezeichnet. In der Regel fangen Tickets für die Sendung bei 35 Euro an. Dabei ist der Verzehr, also Rot- und Weißwein sowie Wasser und Brezeln im Preis inbegriffen. Bestellt werden können die Tickets auf dem Ticketsportal reservix.de.