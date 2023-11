"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 heute: Gäste und Übertragung des November-Specials

Der SWR bringt die November-Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 an einem Freitag. Infos rund um Gäste und Übertragung im TV oder Stream gibt es hier.

Einmal jeden Monat ist es im SWR-Fernsehen so weit: Andy Borg empfängt Schlagerfans mit einer neuen Folge der nach ihm benannten Show. Üblicherweise findet das samstags statt. Diesmal aber lädt der Moderator bereits am Freitag namhafte Schlagerstars in seine urige Weinstube ein und sorgt satte 120 Minuten lang für einen unterhaltsamen Musikabend.

Die Terminänderung dient einem guten Zweck - sie wird in das Hilfsprojekt "Herzenssache" eingebunden. Der SWR und auch der MDR halten Andy Borg übrigens schon seit langer Zeit die Treue, was zurzeit nicht jeder Vertreter der leichten Muse von sich behaupten kann - Florian Silbereisen beispielsweise verlor im MDR zuletzt Shows.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Der November-Termin

Diese Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" flimmert ausnahmsweise an einem Freitag über die Monitore: Anstatt wie üblich samstags präsentiert der SWR diese Spezialausgabe zugunsten der "Herzenssache" am 24. November 2023. Sendebeginn ist natürlich auch diesmal die Primetime - 20.15 Uhr. Die Sendung dauert bis 22.15 Uhr. Sie läuft parallel im SR.

Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023

Folgende Gäste stehen bislang fest - es dürften aber mit Sicherheit einige mehr werden.

Peter Kraus - im Duett mit dem Moderator, wie Insider zu wissen glauben

- im Duett mit dem Moderator, wie Insider zu wissen glauben Oli P.

Die Cappuccinos

Orchester Ernst Mosch

Mosch Saso Avensik

Marcella Carin

Conny & die Sonntagsfahrer

Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten

Andy Borgs Musik-Show läuft zum dritten Mal im Zeichen der "Herzenssache", der großen Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Der Moderator stellt aktuelle "Herzenssache"-Projekte vor - er begrüßt kleine und große Helden, die in diesem Jahr die große Hilfsaktion unterstützt haben. Die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer können live dabei sein und Spenden abliefern, mit denen Kindern und Jugendlichen im Südwesten geholfen wird. Unterstützt wird Borg von einem prominent besetzten Telefon-Panel.

November-Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 im TV oder Stream im November

Die Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023 kann man am 24. November 2023 ganz konventionell in den linearen TV-Programmen der ARD-Sender SWR und SR verfolgen.

Wem an einem kuscheligen Kerzen-Abend im Advent nicht nach deutschem Liedgut zumute ist, der kann die Show natürlich auch zu einem selbst gewählten späteren Termin genießen: Die ARD-Mediathek hält die Sendung noch eine ganze Weile für seine Zuschauer abrufbereit.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2023: Wer ist der Gastgeber?

Andy Borg wurde am 2. November 1960 in Wien unter dem Namen Adolf Andreas Meyer geboren, entnehmen wir seiner Website. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Mechaniker-Lehre. Danach aber veränderte sich sein Leben schlagartig: In der Talentshow "Die große Chance" (ORF) wurde er 1981 für den Schlager entdeckt .

Sein großer Durchbruch gelang Andy Borg 1982 mit "Adios Amor". 1990 nahm er mit dem damaligen Kinderstar Alexandra am Grand Prix der Volksmusik teil. Die beiden wurden Dritter - hinter den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol.

Dies sind seine Moderatoren-Karriereschritte: Südwest-Fernsehen, Das Erste, "Musikantenstadl" als Nachfolger von Karl Moik (ARD, ORF, SRF) und seit 2018 "Schlager-Spaß mit Andy Borg" beim SWR.