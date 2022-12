"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Termine, Übertragung, Gäste und alle Infos

Im Dezember zeigt der SWR "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Alle Informationen rund um Gäste, Termine, Übertragung im SWR und Wiederholung haben wir hier für Sie.

Im gemütlichen Ambiente einer Weinstube steht Andy Borg selbst auf der Bühne, stellt sie aber natürlich auch anderen Größen der Schlager-Szene zur Verfügung: Bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist der Name der Show Programm.

Schon seit 2018 versüßt der Schlägersänger Andy Borg gemeinsam mit musikalischen Gästen den Zuschauerinnen und Zuschauern vor den Fernsehbildschirm und selbstverständlich auch dem Live-Publikum den Samstagabend. Dabei singt nicht nur Borg bekannte Schlagerhits von sich und anderen Legenden der Szene, sondern wird auch von diversen Musikerinnen und Musikern unterstützt, die ihre eigene Stücke zum Besten geben - die volle Ladung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" eben.

Wann die nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Fernsehen läuft, ob es einen Stream und eine Wiederholung geben wird - all diese Informationen haben wir für Sie recherchiert.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Der nächste Termin im Dezember 2022

Bereits am Samstag, dem 17. Dezember 2022, ist es wieder so weit: Andy Borg präsentiert die nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß". Mit einigen hochkarätigen Schlagerstars steht Andy Borg auf der Bühne und gestaltet ein musikalisches Abendprogramm mit seinen Gästen.

Übertragung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg 2022" im SWR: TV und Live-Stream

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" läuft seit 2018 beim SWR und daran ändert sich auch bei der Sendung im Dezember nichts. Dementsprechend kann die Schlager-Sendung kostenlos im linearen Fernsehen, aber auch gratis im Live-Stream verfolgt werden.

Die wichtigsten Eckdaten zu "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zusammengefasst:

Termin: Samstag, 17. Dezember 2022

Samstag, 17. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Folgennummer: 48

48 Übertragung im Fernsehen : SWR

Übertragung im Live-Stream: SWR

Wer sind die Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 17. Dezember 2022?

Wie bei der Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" üblich, kommen auch in der Dezember-Ausgabe einige Musikerinnen und Musiker zu Wort beziehungsweise zu Gesang.

Das sind die musikalischen Gäste bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Dezember 2022:

Kastelruther Spatzen

Die Grubertaler

Andreas Hastreiter

Marianna Masadi

Alexander Rier

Teddy & die Lollipops

Petra Kusch-Lück

Roland Neudert

Wiederholung von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 2022

Wann wird Folge 48 vom 17. Dezember 2022 wiederholt? Zur Wiederholung im linearen Fernsehen ist bisher nichts bekannt, doch die einzelnen Ausgaben "Schlager-Spaß mit Andy Borg" sind nach ihrer Ausstrahlung im TV für gewöhnlich in der Mediathek der ARD zu finden. Dort können Sie sich auch die vergangenen Ausgaben aus dem November 2022 erneut ansehen, falls Sie die Shows verpasst haben sollten.

Weitere Termine von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Dezember 2022

Zusätzlich zur klassischen, monatlichen Samstagsausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" hat der SWR noch eine zusätzliche Sendung in Petto: An heilig Abend, also am Abend des 24. Dezembers, präsentiert der Sender "Weihnachten mit Andy Borg", eine weihnachtliche Ausgabe der beliebten Schlagerreihe.

(AZ)