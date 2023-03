"Take Me Out" 2023 auf RTL: Sendetermine und Übertragung - alle Infos

RTL zeigt neue Folgen des Dating-Formats "Take Me Out". Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV oder Stream und Moderator.

2013 lief "Take Me Out" das erste Mal mit Staffel 1 bei RTL über die Bildschirme. Mittlerweile zählt das Format zu den bekanntesten Dating-Shows in Deutschland. Bei "Take Me Out" stellen sich verschiedene Single-Männer bei 30 attraktiven Frauen vor. In jeweils drei Runden haben die Männer die Chance, die Single-Ladies von sich zu überzeugen. Sollten die Frauen kein Interesse an den männlichen Kandidaten haben, können sie sich zu jeder Zeit durch das Drücken ihres Buzzers von ihnen verabschieden.

In der ersten Runde lernen die Frauen den neuen Single-Mann kennen. Da die Männer sich beim Einzug ein Lied wünschen dürfen, finden die Single-Frauen schnell heraus, welchen Musikgeschmack die Kandidaten haben. In Runde zwei geben die Männer mithilfe eines Videos einen näheren Einblick in ihr alltägliches Leben. Falls anschließend immer noch Frauen interessiert sind, können die Single-Männer mit einem besonderen Talent die Frauen um den Finger wickeln.

Kommt der Mann bei mehr als zwei Frauen auch nach der dritten Runde noch gut an, dreht sich das Blatt und der Mann kann entscheiden, welche Single-Lady seine Auserwählte wird. Um sich auch wirklich sicher zu sein, darf er den Frauen eine finale und entscheidende Frage stellen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Nun präsentiert RTL neue Folgen von "Take Me Out". Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV oder Stream und Moderator.

"Take Me Out" 2023 auf RTL: Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt hat RTL acht neue Folgen der Dating-Show angekündigt. Los ging es am Samstag, 4. Februar 2022, um 22.15 Uhr. Sollten die neuen Folgen wie gewohnt immer Samstagabend ausgestrahlt werden, wären das die kommenden Sendetermine:

Folge 1: Samstag, 4. Februar 2023, 22.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 11. Februar 2023, 22.15 Uhr, RTL

Folge 3: Samstag, 18. Februar 2023, 22.55 Uhr, RTL

Folge 4: Samstag, 25. Februar 2023, 22.45 Uhr, RTL

Folge 5: Samstag, 04. März 2023, 22.45 Uhr, RTL

Folge 6: Samstag, 11. März 2023, 22.40 Uhr, RTL

Folge 7: Samstag, 18. März 2023, 22.15 Uhr, RTL

Folge 8: Samstag, 25. März 2023, 22.15 Uhr, RTL

Wo läuft die Übertragung von "Take Me Out" im TV und Stream?

Die neuen Folgen von "Take Me Out" gibt es sowohl im Free-TV als auch online im Stream zu sehen. Im Free-TV läuft die Single-Show beim Privatsender RTL über die Bildschirme.

Lesen Sie dazu auch

Der hauseigene Streaming-Dienst RTL+ stellt "Take Me Out" auch online zur Verfügung. Um die neuen Folgen im Stream gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung sehen zu können, ist allerdings das kostenpflichtige Premium-Abo von RTL+ nötig. Dias gibt es ab 6,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar (Stand: 4. März 2023). Aktuelle und weitergehende Infos finde Sie auf der Website des Anbieters.

Wer die neuen Folgen von "Take Me Out" lieber zu einem anderen Zeitpunkt schauen möchte, kann ebenfalls auf die Streaming-Plattform RTL+ zurückgreifen. Hier stehen die Episoden jeweils sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung. Danach ist der Zugriff mit dem Premium-Abo möglich.

"Take Me Out": Das ist Moderator Jan Köppen

Seit Sommer 2021 übernimmt RTL-Moderator Jan Köppen die Moderation bei "Take Me Out". Eine Ausnahme gab es ausschließlich Ende 2022 bei "Take Me Out - XXL XMas Special". Hier hat Comedian Chris Tall durch das Dating-Format geführt.

Foto: Jörg Carstensen (dpa)

Die Karriere als Moderator hat für Jan Köppen 2006 beim Musik-Sender VIVA begonnen. Anschließend war er auch bei ZDF-Formaten wie beispielsweise "Wirtschaftswunder", sowie auf sixx und Disney Chanel vor der Kamera. Seit 2013 führt der gebürtige Gießener bei einigen Sendungen der RTL-Gruppe durchs Programm. 2023 war er auch neben Sonja Zietlow als Moderator im "Dschungelcamp" 2023 zu sehen.