Talkshows in der Sommerpause 2023: Wann kehren die Shows von ARD und ZDF zurück?

Die Talkshows von ARD und ZDF gönnen sich demnächst ihre Sommerpause. Wann kehren Markus Lanz, Maischberger, Anne Will, Maybrit Illner und Louis Klamroth zurück?

Die Talkshows von ARD und ZDF verabschieden sich ab der zweiten Junihälfte so langsam in die Sommerpause. ARD-Talkerin Anne Will (57) geht Anfang Juli in ihren letzten Urlaub als Moderatorin der nach ihr benannten Talkrunde. Sie gibt Ende des Jahres ihren Sonntagstalk im Ersten ab. Und für den neuen " Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (33) - er folgte Frank Plasberg - ist es seit Mitte Juni seine erste Sommerpause. Auf zwei Sendungen müssen die Zuschauer nur relativ kurz verzichten: Im ZDF talken Maybrit Illner (58) und Markus Lanz (54) noch bis Ende Juli. Wir informieren Sie hier darüber, wann genau welcher Talk der Öffentlich-Rechtlichen in den Urlaub geht und wann die Shows ihren Dienst wieder antreten.

ARD: "Hart aber fair" wird umgemodelt

Als erste der wöchentlichen Gesprächssendungen gingen Plasberg-Nachfolger Louis Klamroth und sein Montagstalk "Hart aber fair" nach der Ausgabe vom 19. Juni in die Pause. Die Sendung kehrt am 14. August zurück. In diesem Zusammenhang: Laut Süddeutscher Zeitung lässt der WDR seinen Vertrag mit Frank Plasbergs Produktionsunternehmen "Ansager & Schnipselmann" und auch den mit Klamroth Ende des Jahres auslaufen. "Die Gespräche des WDR mit Moderator und Produktionsfirma haben ergeben, dass eine Zusammenarbeit in der bisherigen Form über 2023 hinaus nicht möglich ist", heißt es. Ein Ende der Sendung bedeutet das aber keineswegs: Der WDR ließ verlauten, dass er "weitere Optionen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Louis Klamroth und Hart aber fair in 2024" in Erwägung ziehe. Nach einem Rausschmiss Klamroths klingt das nicht unbedingt.

"Maischberger" - demnächst öfter in der ARD?

Die zweimal pro Woche (dienstags und mittwochs) ausgestrahlte Sendung " Maischberger" mit Sandra Maischberger (56) verabschiedet sich am 12. Juli vom Bildschirm und soll am 12. September zurückkehren, wie von der Programmdirektion des Ersten bekanntgegeben wurde. Das Format soll laut ARD mehr Sendetermine unter der Woche bekommen. So könnte es die Sendung mit Moderatorin Sandra Maischberger im nächsten Jahr immer wieder mal auch montags geben.

ARD-Talkerin "Anne Will" tritt ab

Der ARD-Sonntagstalk "Anne Will" läuft dieses Jahr noch an drei Sonntagen, an denen der "Tatort" sich längst in die Sommerpause verabschiedet haben wird. Die letzte Sendung vor der Pause wird laut ARD am 9. Juli ausgestrahlt, die erste nach der Sommerpause dann am 10. September. Mittlerweile übrigens hat sich ein hartnäckiges Gerücht zum offiziellen Faktum verdichtet: Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga (54) übernimmt von Anne Will (57) den Sonntags-Talk nach dem Krimi. Miosga gibt für die neue Position ihren Job in der Nachrichtensendung an Jessy Wellmer ab. Den Posten bei den Tagesthemen hatte Miosga 2007 übernommen, damals ebenfalls von Will.

"Maybrit Illner" kommt Ende August ins ZDF zurück

Die letzte Ausgabe von "Maybrit Illner" vor der Sommerpause ist laut ZDF am Donnerstag, 20. Juli, zu sehen. Der Neustart nach dem Urlaub findet dann am 31. August statt.

ZDF: "Markus Lanz" macht die kürzeste Pause

Die dreimal pro Woche - dienstags bis donnerstags - ausgestrahlte Show "Markus Lanz" verabschiedet sich ebenfalls am 20. Juli. Sie kehrt schon am 22. August wieder zurück.