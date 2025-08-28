„Task“: Alle Infos zu Sendeterminen, Besetzung und Handlung der neuen Sky-Serie

Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Vorliebe für Kriminalserien dürfen sich auf neuen Stoff freuen. Mit „Task“ präsentiert HBO eine neue Miniserie, die sich mit den dunklen Seiten des menschlichen Handelns auseinandersetzt.

Die Miniserie wurde von Brad Ingelsby entwickelt, der bereits mit „Mare of Easttwon“ ein viel beachtetes Krimiformat realisierte. Auch dieses Mal dient die Region rund um Philadelphia als Schauplatz. Die siebenteilige Serie beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Ermittlern und Tatverdächtigen – im Mittelpunkt stehen persönliche Verflechtungen und moralische Spannungen, die aus Auseinandersetzungen mit Gewaltverbrechen entstehen. Zu den Hauptdarstellern zählen unter anderem Mark Ruffalo und Tom Pelphrey.

Wann läuft die neue HBO-Serie „Task“? Welche Schauspieler sind zu sehen? Und wann startet die Serie? Alle Infos zur neuen Kriminalserie „Task“ finden Sie in diesem Artikel.

„Task“: Start der neuen HBO-Serie

Die HBO-Serie „Task“ startet am 8. September 2025, unmittelbar nach der Weltpremiere in den USA. Neue Folgen werden stets montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

„Task“: Sendetermine 2025

Jede Woche wird eine neue Episode gezeigt, verfügbar sowohl in deutscher Synchronfassung als auch in der Originalversion. Aus diesen Infos ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Titel noch nicht bekannt, Montag, 8. September 2025

Folge 2: Titel noch nicht bekannt, Montag, 15. September 2025

Folge 3: Titel noch nicht bekannt, Montag, 22. September 2025

Folge 4: Titel noch nicht bekannt, Montag, 29. September 2025

Folge 5: Titel noch nicht bekannt, Montag, 6. Oktober 2025

Folge 6: Titel noch nicht bekannt, Montag, 13. Oktober 2025

Folge 7: Titel noch nicht bekannt, Montag, 20. Oktober 2025

Übertragung von „Task“ im TV und Stream

Die Veröffentlichung startet im September 2025. In Deutschland ist die siebenteilige Miniserie exklusiv über Sky und den Streamingdienst WOW abrufbar. Für den Zugang zu „Task“ stehen verschiedene Modelle zur Verfügung. Sky-Kunden benötigen das Entertainment-Paket, das Bestandteil aller Sky-Abos ist. Monatlich beginnt das Abo bei 15 Euro. Alternativ lässt sich die Serie auch über den Streamingdienst WOW ansehen. Das reguläre Monatsabo von „WOW Filme & Serien“ kostet rund 10 Euro und ist monatlich kündbar. Wer sich für das Jahresabo entscheidet, zahlt im ersten Jahr rund 5 Euro monatlich.

Handlung von „Task“: Worum geht es in der HBO-Serie?

Die HBO-Serie „Task“ erzählt die Geschichte einer FBI-Sondereinheit, die in den Arbeitervierteln von Philadelphia operiert. Im Zentrum steht der Ermittler Tom, gespielt von Mark Ruffalo, der die Taskforce leitet. Die Einheit wird beauftragt, eine Reihe gewaltsamer Raubüberfälle in sogenannten Drogenhäusern aufzuklären.

Die Untersuchungen führen zu einem überraschenden Hauptverdächtigen. Dan, ein unauffälliger Familienvater, verkörpert von Tom Pelphrey. Trotz seines bürgerlichen Lebensstils steht er im Verdacht, die Überfälle organisiert zu haben. Im Verlauf der Untersuchungen geraten sowohl Täter als auch Ermittler zunehmend unter Druck. Persönliche Konflikte und moralische Fragen spielen eine zentrale Rolle, während die Grenzen zwischen Recht und Unrecht zunehmend verschwimmen.

Besetzung von „Task“: Diese Schauspieler sind dabei:

In „Task“ übernimmt Mark Ruffalo die Hauptrolle des FBI-Agenten Tom Brandis. Der Oscar-nominierte Schauspieler ist unter anderem bekannt aus „Spotlight“, „The Normal Heart“ sowie als Bruce Banner und Hulk in den Marvel-Filmen. An seiner Seite spielt Tom Pelphrey, der durch Serien wie „Ozark“ auf sich aufmerksam machte. Er spielt einen Müllmann mit Doppelleben als Anführer einer Raubserie.

Hier folgt eine Übersicht der Darstellerinnen und Darsteller mit ihren Rollen:

Mark Ruffalo als Tom Brandis

Tom Pelphrey als Robbie Prendergrast

Emilia Jones als Maeve

Thuso Mbedu als Aleah

Raul Castillo als Cliff

Martha Plimpton als Kathleen McGinty

Mireille Enos als Susan Brandis

Trailer zu „Task“

Ein Blick in den Trailer gibt weitere Infos zur Handlung der Serie: