Tatort aus Dortmund: "Made in China" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Am 2. Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2024, gibt es den neuen Tatort aus Dortmund erstmalig im Ersten zu sehen.

Die Kommissarin Rosa Herzog und Kollege Peter Faber versuchen im Tatort „Made in China“ einem Mordfall auf die Spur zu kommen.

In einem Asia-Laden wird eine blutverschmierte Frau mit einem Messer aufgegriffen, die behauptet, jemanden getötet zu haben, sich jedoch an nichts erinnern kann. Die Spur führt die Dortmunder Kripo von einer wohlhabenden Industriellenfamilie bis nach China und zu einem rätselhaften „chinesischen Hund“, der alles beobachtet haben soll.

Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Schauspieler, Handlung, Kritik und Stream in der ARD -Mediathek für Sie zusammengetragen.

Tatort am 26.12.24: Handlung von „Made in China“

In einem Dortmunder Asia-Shop wird eine junge Frau festgenommen, deren Erscheinung Rätsel aufgibt. Ihre Kleidung, Hände und ihr Gesicht sind von Blut verschmiert, in ihrer Hand hält sie ein Messer. Doch was steckt hinter dieser Szene? Hat sie tatsächlich eine Straftat begangen? Und welche Rolle spielt ein „chinesischer Hund“, der angeblich alles beobachtet haben soll?

Die Mordkommission Dortmund beginnt ihre Ermittlungen ohne klare Ansatzpunkte. Der entscheidende Hinweis auf die Identität der Verdächtigen kommt schließlich von einer feinen Goldkette, die sie trägt. Ein Juwelier erkennt das Schmuckstück wieder: Es handelt sich um eine maßgefertigte Anfertigung für die bekannte Dortmunder Industriellenfamilie Haiden. Die Ermittler stellen fest, dass die Verdächtige die 25-jährige Tochter dieser Fabrikantenfamilie ist.

Die junge Frau selbst macht die Situation noch undurchsichtiger. Sie gibt an, jemanden getötet zu haben, kann sich jedoch an keine Details erinnern. Der Fall führt die Ermittler von den Straßen des Ruhrgebiets bis nach China – und wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet.

Icon Vergrößern Vanessa Heyden kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Sie wurde stark verwirrt und mit Blut am ganzen Körper von der Polizei aufgegriffen. Hat sie einen Mord begangen oder ist dies nur ein Trugschluss? Foto: WDR / Thomas Kost Icon Schließen Schließen Vanessa Heyden kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Sie wurde stark verwirrt und mit Blut am ganzen Körper von der Polizei aufgegriffen. Hat sie einen Mord begangen oder ist dies nur ein Trugschluss? Foto: WDR / Thomas Kost

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Made in China“ einzuschalten?

Laut der Kritikerin Iris Alanyali zeichnet sich die Tatort-Folge „Made in China“ durch ihre scharfsinnigen Dialoge und den humorvollen Wortwitz aus, die im deutschen Krimi selten zu hören seien. Drehbuchautor Wolfgang Stauch habe es geschafft, schnelle und prägnante Gespräche zu schreiben, die durch Regisseur Jobst Christian Oetzmann und die Darsteller gekonnt umgesetzt werden konnten.

Die Tatort-Ausgabe vom 2. Weihnachtsfeiertag 2024 beginne als klassische Kriminalgeschichte, drehe sich jedoch schnell zu einem skurrilen Fall von Industriespionage mit wilden Verfolgungsjagden und Geiselnahmen. Obwohl die Handlung für die Kritikerin teils unrealistisch wirke, füttere sie die Dynamik zwischen den Charakteren und hebe so die zwischenmenschlichen Themen wie Loyalität und familiäre Konflikte hervor.

Iris Alanyali betont, dass trotz der absurden Wendungen der Fokus auf den zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Zusammenhalt des Teams liege. Besonders Kommissar Faber zeige in einem Moment seine Sichtweise auf die moralischen Grauzonen seines Berufs. Der Tatort Made in China überzeuge weniger durch die Glaubwürdigkeit der Handlung, sondern durch Wortwitz und das Zusammenspiel der Charaktere.

Besetzung beim Tatort am 2. Weihnachsfeiertag: Schauspieler in „Made in China“

Das Drehbuch für den Dortmunder Tatort „Made in China“ wurde von Wolfgang Stauch geschrieben. Regie führte Jobst Christian Oetzmann und die Leitung der Kameras übernahm Michael Schreitel. Diese Darsteller sind im Tatort aus Dortmund mit dem Titel „Made in China“ zu sehen:

Jörg Hartmann als Peter Faber

Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog

Alessija Lause als Ira Klasnic

Tilmann Strauß als Sebastian Haller

Klara Lange als Vanessa Haiden

Marie-Lou Sellem als Sophia Haiden

Francis Fultion-Smith als Stephan Haiden

Katja Bürkle als Sabine Schmidt

Yun Huang als Shen Bo

Gerhard Roiß als Jo Haiden

Wolfgang Rüter als Josef Faber

Katharina Abel als Jana Stammberger

Maximilian Lim als Huo Yuan-Jia

Poki Wong als Phan chi Giang

Mi Hae Lee als Phan Thi Linh

Benno Schulz als Autohändler Bernd Fischer

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Der Tatort „Made in China“ wird am 26. Dezember 2024, um 20.15 Uhr im Ersten übertragen und steht gleichzeitig im Livestream der ARD-Mediathek zur Verfügung. Sollte die Ausstrahlung für Sie zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein, können Sie die Episode bis zu sechs Monate nach der Erstausstrahlung abrufen. Während dieses Zeitraums bleibt der Stream verfügbar, allerdings ist der Zugriff aus Jugendschutzgründen nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort

Hier haben wir die nächsten Sendetermine vom Tatort für Sie aufgelistet:

1. Januar 2025: „Tatort: Der Stelzenmann“

5. Januar 2025: „Tatort: Restschuld“

12. Januar 2025: „Tatort: Borowski und das hungrige Herz“