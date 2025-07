Tatort am Ostermontag aus Hannover: „Im Wahn“ – Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Der „Tatort“ ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten Krimireihen im deutschen Fernsehen. Seit 1970 ermitteln eine Vielzahl von Kommissaren und Kommissarinnen in unterschiedlichen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Jede Folge steht hierbei für sich. Die Handlung dreht sich um einen abgeschlossenen Kriminalfall, meist ein Tötungsdelikt, das im Laufe der Sendung aufgeklärt wird. Die Reihe spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen wider und greift aktuelle Themen auf. Die Ausstrahlung erfolgt in der Regel sonntags um 20.15 Uhr im Ersten.

Aufgrund der Osterfeiertage läuft der Tatort nicht wie üblich am Sonntag, sondern am Ostermontag in der ARD. Die gewohnte Sendezeit um 20.15 Uhr bleibt unverändert. Am 21.4.25 ist das Ermittlerduo Thorsten Falke und Anaïs Schmitz im Einsatz. Worum es in der Episode „Im Wahn“ geht und welche Darstellerinnen und Darsteller mitwirken, erfahren Sie in diesem Artikel.

Tatort heute am 21.4.25: Handlung von „Im Wahn“

In der Tatort-Folge vom Ostermontag „Im Wahn“ wird ein überregionales Ermittlerteam nach Hannover gerufen, um einen Doppelmord aufzuklären. Unter den Beteiligten: die Kommissare Thorsten Falke und Anaïs Schmitz.

Während einer Menschenansammlung am Hauptbahnhof kommt es zu einer tödlichen Messerstecherei mit zwei Opfern. Eine besondere Herausforderung bei diesem Fall ist, dass es zunächst keine Spur des Täters gibt. Um die Ermittlungen voranzubringen, greift das Team auf moderne Technik zurück. Mithilfe der KI-gestützten Software „KROISOS“ werden innerhalb weniger Minuten Bewegungsprofile und Mobilfunkdaten der Anwesenden ausgewertet. Die Analyse rückt René Kowalski in den Fokus – vorbestraft, psychisch auffällig und zur Tatzeit vor Ort.

Doch nicht alle Ermittler sind überzeugt. Auch Kowalskis Schwester äußert Zweifel an seiner Täterschaft. Eine weitere Tat mit vergleichbarem Ablauf wirft neue Fragen auf und stellt die bisherigen Erkenntnisse infrage.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich bei „Im Wahn“ einzuschalten?

Laut der Kolumne der Tatort-Kritikerin der Augsburger Allgemeine von Sarah Ritschel müssen sich nach dieser Tatort-Folge die Zuschauer existenziellen Fragen stellen. Da die Ermittler in dieser Folge Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz bekommen, die in wenigen Minuten Daten sammelt, analysiert und dann einen Täter identifiziert, fühlt sich Kommissar Falke mehr nach „alter Schule“. Autorin Rarah Ritschel schreibt in ihrer Kolumne: „Dies ist so überzeugend, dass das eigene Smartphone sich anfühlt wie ein Spion in der Hosentasche“.

Besetzung beim Tatort heute am Ostermontag: Schauspieler in „Im Wahn“

Nachfolgend eine Übersicht der mitwirkenden Schauspieler und Schauspielerinnen der Tatort-Folge vom Ostermontag 2025:

Thorsten Falke: Wotan Wilke Möhring

Yael Feldman: Peri Baumeister

Anaïs Schmitz: Florence Kasumba

Gabriele Seil: Anna Stieblich

Finn Jennewein: Thomas Niehaus

Nora Kowalski: Maria Dragus

René Kowalski: Mirco Kreibich

Teresa Heiner: Natalia Rudziewicz

Moritz Staub: Garry Fischmann

Die Regie der Folge übernahm Viviane Andereggen und und das Drehbuch stammt von Georg Lippert.

Tatort gestern: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

„Im Wahn“ ist am Ostermontag, dem 21. April 2025, zur Primetime in der ARD zu sehen. Es gibt zusätzlich zu der regulären Ausstrahlung im TV eine Übertragung im Live-Stream des Senders. Schaffen Sie es an den Feiertagen nicht vor den Fernseher, ist das kein Problem. Nach der Erstausstrahlung der Folge gibt es eine Wiederholung in der Mediathek von ARD. Der Zugriff auf die Episoden ist aus Jugendschutz rechtlichen Gründen ausschließlich zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Die Termine der kommenden Episoden laufen am:

27. April 2025: Zugzwang (Folge 1302)

11. Mail 2025: Solange du atmest (Folge 1303)

2. Juni 2025: Wir sind nicht zu fassen! (Folge 1304)