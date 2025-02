Tatort aus Berlin: "Vier Leben" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Für viele Krimifans gehört der „Tatort“ am Sonntag zum festen Programm und hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Die Reihe wird seit 1970 ausgestrahlt und zählt zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Das Besondere am „Tatort“ sind die wöchentlich wechselnden Ermittlerteams und Schauplätze. Zudem greifen die Folgen häufig aktuelle gesellschaftliche oder politische Themen auf, was der Serie eine besondere Relevanz verleiht.

In der aktuellen Folge ermitteln Susanne Bonard und Robert Karow in der Hauptstadt Berlin. Alles Wissenswerte über die Darsteller, die Handlung, die Kritik und den Stream der Episode finden Sie in diesem Artikel.

Tatort am 16.2.25: Handlung von „Vier Leben“

Im Zentrum Berlins wird mitten am Tag ein Mann von einem Scharfschützen erschossen. Da gerade Vorkehrungen für einen großen Staatsbesuch in Berlin laufen und die Innensenatorin durch den Mord beunruhigt ist, lastet großer Druck auf den Ermittlern Susanne Bonard und Robert Karow. Das Opfer war ein aufstrebender Jungpolitiker, der sich nach einer Affäre aus der Politik zurückgezogen hatte. Er arbeitete zuletzt als Berater für einen Interessensverband der Lebensmittelwirtschaft. Bonard und Karow müssen also in alle Richtungen ermitteln. Verdächtigt scheint zuerst Ulrike Menzel, die Chefin des Lebensmittelverbandes, welche die Ermittler kalt abblitzen lässt und etwas zu verbergen scheint. Zudem wollte das Opfer Jürgen Weghorst am Tag seiner Ermordung ein großes Interview geben, das im Zusammenhang mit einem Untersuchungsausschuss gestanden haben könnte, der Weghorst zu seiner Reise 2021 nach Afghanistan befragte. Die Menschenrechtsaktivistin Soraya Barakzay setzt sich derweil für die Rechte der ehemaligen Ortskräfte in Afghanistan ein und drohte dem Opfer kurz vor seinem Tod. Sie steht also auch unter Verdacht, etwas mit der Tat zu tun zu haben.

Dann entpuppt sich das erste Attentat schnell als Auftakt einer Mordserie, als nur wenige Stunden später Elizabeta Alvarez, eine führende Beraterin für politische Kommunikation, während eines Banketts direkt vor Karows Augen erschossen wird. Auf dem Weg herauszufinden, was die beiden Opfer miteinander verbindet, müssen sich Bonard und Karow in die politische Welt Berlins begeben und unter Zeitdruck ermitteln.

Icon Vergrößern Die Beraterin Elizabeta Alvarez wird vor Karows Augen erschossen. Was verbindet sie mit dem ersten Opfer? Foto: rbb, Gordon Muehle Icon Schließen Schließen Die Beraterin Elizabeta Alvarez wird vor Karows Augen erschossen. Was verbindet sie mit dem ersten Opfer? Foto: rbb, Gordon Muehle

Tatort Kritik: Lohnte es sich, bei „Vier Leben“ einzuschalten?

Laut der Kolumne des Tatort-Kritikers David Falkner ist der neue Tatort „Vier Leben“ so „großartig wie selten“. Thema des „packenden Films“ ist der Abzug der Nato 2021 aus Afghanistan. Damit wird in der neusten Folge ein reales Thema aufgegriffen, das vor nicht allzu langer Zeit für erschreckende Bilder in den deutschen Nachrichten sorgte. Dadurch macht „Vier Leben“ gleich zu Beginn der Folge klar, dass es ernst, unangenehm und kompliziert wird. Kritiker Falkner meint, die neue Folge sei „keine leichte Kost und will auch keine sein“. Neben dem spannenden Thema der Folge werden auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im richtigen Maße mit einbezogen. Dafür sorgt vor allem der Zeitdruck, unter dem die Ermittler in der Episode stehen. Dieser Faktor wird filmisch dadurch unterstützt, dass immer wieder die Uhrzeit eingeblendet wird. Das sorgt dafür, dass Sie auch vor dem Bildschirm latent unter Zeitdruck stehen. Bei der Handlung in der Folge vergeht dabei nämlich nicht einmal ein ganzer Tag. Noch mehr Tonus bringt Pegah Ferydoni als Soraya Barakzay in die Folge. Ihre Figur wirft Themen wie Migration, das Recht auf Asyl und Menschenwürde auf. David Falkner betont die Wichtigkeit dieser Themen mit Blickpunkt auf den derzeitigen Wahlkampf. Alles in allem ist „Vier Leben“ damit so kritisch und bissig wie selten. Falkner sagt, die Folge „weitet die Grenzen dessen aus, was die Serie sein kann – eben nicht einfach nur irgendein TV-Krimi, sondern mehr als das“.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Vier Leben“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler sind Teil der Episode „Vier Leben“:

Susanne Bonard: Corinna Harfouch

Robert Karow: Mark Waschke

Soraya Barakzay: Pegah Ferydoni

Ulrike Menzel: Tara Marie Linke

Stephan Unge: Robin Sondermann

Elizabeta Alvarez: Clelia Sarto

Demian S.: Anis Hamdoun

Staatsanwältin Sarah Taghavi: Jasmin Tabatabai

Malik Aslan: Tan Caglar

Nancy: Johanna Polley

Die Regie der Folge übernahm Mark Monheim. Das Drehbuch stammt von Thomas André Szabó.

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Wenn Sie am Sonntag „Vier Leben“ sehen wollen, müssen Sie lediglich am 16. Februar 2025 um 20.15 Uhr ihren Fernseher einschalten und das entsprechende Programm auswählen. Neben der Ausstrahlung auf der ARD besteht wie immer die Möglichkeit, die Episode im Live-Stream des Senders zu verfolgen. Nach der Erstausstrahlung steht die Folge dann für etwa sechs Monate in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Aus Jugendschutzgründen ist das Ansehen jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Das sind die Termine der kommenden „Tatort“-Episoden:

2. März 2025: „Charlie“

9. März 2025: „Colonius“

14. März 2025: „Das Opfer“