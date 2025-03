Tatort heute aus dem Schwarzwald: "Die große Angst" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Der Tatort gehört für viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend zum Fernsehprogramm dazu. Die Sendung wird bereits seit 1970 ausgestrahlt und kann auf fast 1300 Folgen zurückblicken. Jede Woche ermittelt ein anderes Kommissariat aus zahlreichen Regionen Deutschlands. Zusammen mit den Ermittlerinnen und Ermittlern aus Wien und Zürich gibt es insgesamt 19 Formate.

Heute steht wieder das Ermittlungsteam aus dem Schwarzwald um Franziska Tobler und Friedemann Berg im Fokus. Die neueste Folge vom Tatort am Sonntag trägt den Titel „Die große Angst“. Um was sich die Handlung dreht, wann und wo die heutige Ausgabe zu sehen ist sowie eine Übersicht mit allen Darstellerinnen und Darstellern, all das erfahren Sie in diesem Artikel.

Tatort heute am 23.3.25 aus dem Schwarzwald: Handlung von „Die große Angst“

Im Tatort heute am 23. März 2025 geht es um einen Mann, der leblos in einer Seilbahngondel im Tal ankommt. Ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler kommen die schwangere Nina und ihr Mann Sven. Erstere gerät während der Fahrt in einen Streit mit einem Mitfahrer, der sich zu einem Handgemenge entwickelt. Während die Zeugen das Ermittlungsteam um Franziska Tobler und Friedemann Berg auf das Ehepaar hinweisen, können Nina und Sven unbemerkt verschwinden. Die Einsatzkräfte suchen daher mit allen Mitteln nach den Flüchtigen und es wird parallel ein Motiv für das irrationale Verhalten der schwangeren Frau gesucht. Neben der Fahndung ist zudem unklar, zu was das Ehepaar bereit ist. Der Druck für das Kommissariat aus dem Schwarzwald wird zunehmend größer: Die Bevölkerung fühlt sich durch die Fahndung verunsichert und es drohen Hetzjagden zu entstehen.

Icon Vergrößern Vom Ehepaar Sven und seiner hochschwangeren Frau Nina fehlt jede Spur. Foto: SWR / Benoît Linder Icon Schließen Schließen Vom Ehepaar Sven und seiner hochschwangeren Frau Nina fehlt jede Spur. Foto: SWR / Benoît Linder

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Die große Angst“ einzuschalten?

Daniel Wirsching, einer von fünf Tatort-Kritikerinnen und -Kritikern der Redaktion der Augsburger Allgemeinen, kann in seiner Kolumne der Handlung und den Figuren aus dem Schwarzwald-Tatort nicht sonderlich viel abgewinnen, denn „Geschichte und Figuren sind unglaubwürdig und unentwickelt“. Das Szenario einer hochschwangeren Frau, die einen anderen Menschen aus dem Affekt heraus tötet, erscheint Wirsching wenig plausibel: „Dass man in einer Seilbahngondel im Schwarzwald von einer Schwangeren mit dem Nothammer erschlagen werden könnte, gehört nicht zu den verbreiteten Urängsten“. Auch die übertriebene Emotionalität kann unseren Kritiker nicht überzeugen, wodurch er sich die Frage stellt, „warum ständig geschrien werden muss“. Daniel Wirsching wird der Tatort demnach nicht tief im Gedächtnis hängen bleiben.

Besetzung beim Tatort heute am Sonntag: Schauspieler in „Die große Angst“

Beim Tatort aus dem Schwarzwald am 23. März 2025 sind folgende Darstellerinnen und Darsteller zu sehen:

Franziska Tobler: Eva Löbau

Friedemann Berg: Hans-Jochen Wagner

Nina Kucher: Pina Bergemann

Sven Kucher: Benjamin Lillie

Polizistin Steffi: Lucia Schulz

Dr. Mesut Edem: Sahin Eryilmaz

Einsatzleiter: Hadi Khanjanpour

Fahrgast Michael: Michael Mienert

Fahrgast Peter: Frédéric Vonhof

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Der Tatort aus dem Schwarzwald heute am Sonntag, dem 23. März 2025 läuft um 20.15 Uhr in der ARD. Neben der Ausstrahlung im TV können Sie auch den Live-Stream der ARD nutzen, der kostenlos zur Verfügung steht. Darüber hinaus können Sie nach der Ausstrahlung auf die ebenfalls kostenlose Mediathek der ARD zugreifen, falls Sie den morgigen oder einen anderen Tatort verpasst haben sollten. Dort stehen die jeweiligen Folgen in der Regel für sechs Monate zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort am Sonntag

Zum Schluss finden Sie hier die Sendetermine der kommenden Folgen des Tatorts:

30. März 2025: „Abstellgleis“ (Folge 1298)

6. April 2025: „Fiderallala“ (Folge 1299)

13. April 2025: „ Messer“ (Folge 1300)