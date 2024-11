Tatort gestern aus Kiel: "Borowski und das ewige Meer" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Am gestrigen Sonntag, dem 10. November 2024, lief der Tatort aus Kiel um 20.15 Uhr im Ersten .

Der Tatort „Borowski und das ewige Meer“ ist einer der letzten, in denen Axel Milberg den Polizisten Klaus Borowski verkörpert.

Bei dem Fund einer Frauenleiche scheint zunächst alles auf eine Beziehungstat hinzudeuten, bis auch zwei weitere junge Frauen tot aufgefunden werden. Sie alle sind Teil einer Gruppe aus Klimaaktivistinnen und -aktivisten gewesen, die sich zusammen gegen ein Bauprojekt eingesetzt haben.

In unserem Schnellcheck finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Darsteller, Handlung, Kritik und dem Stream in der Mediathek.

Tatort gestern am 10.11.24: Handlung von „Borowski und das ewige Meer“

Der leblose Körper der 19 Jahre alten Clara Weidenfeld am Strand wirft Fragen bei Klaus Borowski und Kollegin Mila Sahin auf. Zunächst scheint es noch, als hätte man in dem Freund der jungen Frau, Benno Sitter, den Täter gefunden. Schließlich bestätigt dieser, dass er und seine Freundin viel gestritten haben, als er von Borowski und Sahin verhört wird. Dabei erwähnt er auch, dass Clara Interesse an einer anderen Frau gezeigt habe, mit der sie ihm fremdgegangen sei. Schuld am Tod Claras weist er von sich.

Icon Vergrößern Die ersten Indizien deuten auf Benno als Schuldigen für Claras Tod. Foto: NDR/Thorsten Jander Icon Schließen Schließen Die ersten Indizien deuten auf Benno als Schuldigen für Claras Tod. Foto: NDR/Thorsten Jander

Dass es sich wohl doch nicht um eine Beziehungstat handeln könnte, wird umso plausibler, als zwei weitere Frauen tot am Strand gefunden werden. Verflechtungen zwischen den Dreien werden deutlich: Sie sollen nicht nur gemeinsam gegen ein großangelegtes Bauprojekt gekämpft haben, sondern auch Verbindungen zu derjenigen Frau haben, die Clara ihrem Freund Benno zufolge geliebt haben soll. Außerdem verbindet die drei jungen Frauen, dass sie scheinbar vor ihrem Tod fragwürdige Zeremonien abgehalten haben. Die Vermutung, dass die Tode möglicherweise verabredet waren, wird naheliegender.

Tatort Kritik: Lohnte es sich gestern, bei „Borowski und das ewige Meer“ einzuschalten?

Laut der Kritik von Redaktuer Daniel Wirsching soll es sich beim gestrigen Tatort aus Kiel um ein „ödes, überambitioniertes Öko-KI-Rührstück“ handeln. Wirsching bemängelt, die Geschichte habe wenig Spannung, sei nicht schlüssig und enthalte keine Figuren, die man gut nachempfinden kann. Zudem findet er Parallelen zum Tatort „2001: Odysee im Weltraum“, den die Drehbuchautoren Katharina Adler und Rudi Gaul zum wiederholten Male in Bezug auf einige Motive kopieren würden. Insgesamt bezeichnet Wirsching den Tatort vom 10.11.2024 als „Fridays-for-Future-Letzte-Generation-Moralpredigt“.

Icon Vergrößern Hat die Frau, an der Clara Interesse zu haben schien, etwas mit dem Tod der drei jungen Frauen zu tun? Foto: NDR/Thorsten Jander Icon Schließen Schließen Hat die Frau, an der Clara Interesse zu haben schien, etwas mit dem Tod der drei jungen Frauen zu tun? Foto: NDR/Thorsten Jander

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Borowski und das ewige Meer“

Neben Axel Milberg, der Klaus Borowski spielt und 2025 nach über 20 Jahren nicht mehr im Tatort zu sehen sein wird, standen folgende weitere Schauspielerinnen und Schauspieler für „Borowski und das ewige Meer“ vor der Kamera:

Almila Bagriacik als Mila Sahin

Thomas Kügel als Roland Schladitz

Milena Tscharntke als Zenaida

Johanna Götting als Leonie Mewes

Pauline Fusban als Sofia Hoffmann

Tatja Seibt als Antonella Hoffmann

Jonathan Berlin als Benno Sitter

Thea Ehre als Paula Rinck

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Regie führte Katharina Bischof, das Drehbuch kam - wie erwähnt - von Katharina Adler und Rudi Gaul. Die Kamera hatte Robert von Münchhofen übernommen und die Musik stammt von Jessica de Rooij und Hendrik Nölle. Wie bei allen anderen Tatort-Folgen auch zeigte das Erste parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag den Tatort aus Kiel als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Danach können die Folgen dort sechs Monate lang abgerufen werden - aus Gründen des Jugendschutzes ist dies jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Die nächsten zwei Tatort-Folgen am Sonntag haben wir hier für Sie zusammengetragen:

17. November: „Tatort: Lass sie gehen“ (Stuttgart)

24. November: „Tatort: Siebte Etage“ (Köln)