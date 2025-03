Tatort heute aus Kiel: "Borowski und das Haupt der Medusa" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Nicht nur für Krimifans ist der „Tatort“ ein Begriff. Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat die Reihe bereits Kultstatus und gehört fest zum sonntäglichen Fernsehprogramm. Die Sendung wird seit 1970 ausgestrahlt und zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Das Besondere am „Tatort“ sind die wöchentlich wechselnden Ermittlerteams und Schauplätze. Zudem greifen die Folgen häufig aktuelle gesellschaftliche oder politische Themen auf, was der Reihe eine besondere Relevanz verleiht.

In der aktuellen Episode ermitteln Klaus Borowski und Mila Sahin in Kiel. Alles Wissenswerte zu Darstellern, Handlung, Kritik und Stream der Episode finden Sie in diesem Artikel.

Tatort heute am 16.3.25: Handlung von „Borowski und das Haupt der Medusa“

Eleonore Frost hatte noch so viel vor, als ihr Sohn Robert sie erwürgt, um sich aus seinem ewig anhaltenden Martyrium zu befreien.

Nur noch wenige Tage, bevor Kommissar Brorowski in den Ruhestand geht. Davor gibt es noch viel zu erledigen. So besucht er das Bürgeramt, um einen neuen Reisepass zu beantragen. Sein Sachbearbeiter Herr Frost ist jedoch abwesend. Lediglich das Foto eines düsteren Hauses sticht dem Kommissar ins Auge und holt eine unheilvolle Erinnerung in ihm hoch: schon als Junge musste Borowski auf dem Schulweg daran vorbeilaufen und fühlte stets einen Anflug von Grusel. Doch nicht nur das fällt im Bürgeramt auf. Es scheinen sich dort rätselhafte Sterbefälle zu häufen. Also beschließt der Ermittler, dem gruseligen Haus einen Besuch abzustatten. Eine Nachbarin meint, Mutter und Sohn seien verreist, doch Borowskis Instinkt sagt ihm etwas anderes. Er schafft es seine Kollegin Mila Sahin davon zu überzeugen, dass in dem Haus ein Fall auf sie wartet, der bereits drei Menschen das Leben gekostet hat. Währenddessen zieht sich Robert Frost in ein Versteck zurück und hackt sich in den Polizeicomputer, um Borowski immer einen Schritt voraus zu sein.

Für die beiden Ermittler aus Kiel beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, da es nur noch wenige Tage bis zu Borowskis Pensionierung sind.

Icon Vergrößern Eleonore Frost und ihr Sohn Robert stehen kurz vor einer Reise. Doch Robert serviert seiner Mutter zum Abendessen nicht nur Knödel. In einer weiteren Servierschüssel wartet der Draht, mit dem er die Mutter erwürgen will, die ihm 40 Jahre lang kein eigenes Leben zugestanden hat. Foto: NDR, Thorsten Jander Icon Schließen Schließen Eleonore Frost und ihr Sohn Robert stehen kurz vor einer Reise. Doch Robert serviert seiner Mutter zum Abendessen nicht nur Knödel. In einer weiteren Servierschüssel wartet der Draht, mit dem er die Mutter erwürgen will, die ihm 40 Jahre lang kein eigenes Leben zugestanden hat. Foto: NDR, Thorsten Jander

Tatort Kritik: Lohnt es sich, heute bei „Borowski und das Haupt der Medusa“ einzuschalten?

Laut der Kolumne der Tatort-Kritikerin Sarah Ritschel ist der neue Tatort sowohl gruselig als auch grandios. Axel Milberg, welcher sich nach mehr als 20 Jahren als „Tatort“-Kommissar in den Ruhestand verabschiedet, ist Teil eines fulminanten Falls, der einen gelungenen Abschied für den Schauspieler darstellt.

Schon der Auftakt der Folge zieht die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Bann. Ein Sohn serviert seiner Mutter ein Abendessen. In einer Servierschüssel werden Knödel aufgefahren, in der zweiten befindet sich der Draht, mit dem er die Mutter erwürgt, die ihm 40 Jahre lang kein eigenes Leben zugestanden hat. Von da an überzeugt die Folge mit Intensität und düsteren Momenten, die Sie bis in ihre Träume verfolgen könnten. Was dabei auch nicht zu kurz kommt, ist die exzellente Schauspielerei. Allen voran Axel Milberg selbst. Doch auch August Diehl, überzeugt als Mörder, der von seiner Mutter „zu einer psychischen Ruine“ erzogen wurde.

Zudem bleibt der Kieler Krimi „bis zum letzten Fall mit dem alten Team seinem Ruf des Intellektuellen, Zweifelnden, nie ganz Eindeutigen treu“. Die Analogien zur griechischen Mythologie geben der Folge sogar ihren Namen. Medusa ist in den antiken Mythen eine Gestalt, die alle in Stein verwandelt, die ihr in die Augen schauen. Doch sie wurde erst von den Göttern zu diesem Monster gemacht. Ist sie also ein Opfer oder eine Täterin? Wie im Mythos verliert sie auch im „Tatort“ ihren Kopf und sorgt für „großes Albtraumpotenzial“.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Borowski und das Haupt der Medusa“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler sind Teil der Folge „Borowski und das Haupt der Medusa“:

Klaus Borowski: Axel Milberg

Mila Sahin: Almila Bagriacik

Robert Frost: August Diehl

Eleonore Frost: Corinna Kirchhoff

Roland Schladitz: Thomas Kügel

Kriminaltechnikerin: Thea Ehre

Kaczmarek: Sascha Nathan

Frieda Jung: Maren Eggert

Die Regie übernahm Lars Kraume. Geschrieben wurde die Episode von Sascha Arango.

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Wenn Sie „Borowski und das Haupt der Medusa“ am Sonntag sehen wollen, müssen Sie lediglich am 16. März 2025 zur Primetime die ARD einschalten. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm besteht natürlich wie immer die Möglichkeit, die Episode im Live-Stream des Senders zu verfolgen. Nach der Erstausstrahlung steht die Folge dann für etwa sechs Monate in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Aus Jugendschutzgründen ist das Ansehen jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Das sind die Termine der kommenden „Tatort“-Episoden:

23. März 2025: „Die große Angst“

30. März 2025: „Abstellgleis“

6. April 2025: „Fiderallala“