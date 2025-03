Tatort heute aus Köln: „Colonius“ - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Heute am Sonntag, dem 9. März ermitteln beim Tatort die beiden Kommissare Max Ballauf (gespielt von Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (gespeilt von Dietmar Bär) in einem Mordfall, der den beiden tiefere Einblicke in das Partyleben des legendären Technoclubs „Colonius“ gibt. Die beiden Ermittler aus Köln sind im Kosmos des Tatorts eine feste Institution und bereits seit dem 5. Oktober 1997 zusammen im Einsatz.

Worum sich die heutige Folge „Colonius“ dreht, welche Darstellerinnen und Darsteller vor der Kamera zu sehen sind und wo Sie den Tatort aus Köln anschauen können, all das verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Tatort heute am 9.3.25: Handlung von „Colonius“

Der Tatort heute aus Köln am 9. März 2025 dreht sich um den Fotograf Alex Schmitz, der ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wird. Christian, Meike und René, die in den 90er Jahren über den Dächern von Köln im legendären „Colonius“ Technopartys feierten, werden von den Ermittlern zusammengeführt. Sie waren mit dem Mordopfer befreundet, das damals die Partygänger mit Drogen versorgte. Der Fall führt somit die ehemaligen Freunde, aber auch die Ermittler 30 Jahre zurück in die Vergangenheit und das einstige Nachtleben im „Colonius“. Eine weitere Freundin der Clique, Gina, war nach einer Party-Nacht damals spurlos verschwunden. Deshalb rückt auch ihre Tochter Svenja in den Fokus der Ermittlungen. Dabei stellt sich die Frage: Hat die Vergangenheit Alex Schmitz eingeholt?

Der Fotograf Alex Schmitz wird tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, heute bei „Colonius“ einzuschalten?

Ronald Hinzpeter beschreibt in seiner Tatort-Kolumne die Folge „Colonius“ als „hochkarätig besetzt“. Dabei sticht ihm besonders die Clique um Christian, Meike und René hervor. Gleichzeitig ist der Tatort am Sonntag aus Köln für ihn recht statisch aufgebaut. So müssen die Ermittler Ballauf und Schenk „sehr viel klassische Polizeiarbeit leisten, Fragen stellen, Schlüsse ziehen“. Besonders gefällt Hinzpeter die Einbindung des Fernsehturms, in dem der Technoclub „Colonius“ verortet ist. Die Protagonisten haben demnach mit dem Fernsehturm „einen massiven Konkurrenten“, der durch eine „schwindelerregende Kamerafahrt“ in Szene gesetzt wird. Insgesamt ist „Colonius“ eine Zeitreise, die die Zuschauerinnen und Zuschauer sowohl in die Technoszene der 90er Jahre, als auch in die gegenwärtigen Ermittlungen mitnimmt.

Besetzung beim Tatort heute am Sonntag: Schauspieler in „Colonius“

Beim Tatort „Colonius“ heute am 9. März 2025 sind folgende Darstellerinnen und Darsteller vor der Kamera zu sehen:

Max Ballauf: Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk: Dietmar Bär

Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte: Roland Riebeling

Natalie Förster: Tinka Fürst

Christian Kohlheim: Thomas Loibl

Renè Horvath: Andreas Pietschmann

Meike Bennis: Karoline Eichhorn

Alex Schmitz: Sven Gerhardt

Svenja Kohlheim: Vanessa Loibl

Christian Kohlheim (jung): Joshua Hupfauer

Renè Horvath (jung): Sebastian Schneider

Meike Bennis (jung): Sinje Irslinger

Alex Schmitz (jung): Gustav Schmidt

Gina Grabitz: Emma Bading

Angelheart: Riccarda Richter

Hausmeister: Gerd Köster

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Der Tatort heute am Sonntag, dem 9. März 2025 mit dem Titel „Colonius“ ist um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im TV können Sie auch den Live-Stream der ARD benutzen. So können Sie als Alternative zur analogen Ausstrahlung den Tatort auch digital kostenlos anschauen. Danach finden Sie die morgige Folge in der ARD-Mediathek, die ebenfalls kostenfrei verwendet werden kann. Dort stehen die jeweiligen Ermittlungsfälle für sechs Monate zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort am Sonntag

Zum Schluss finden Sie an dieser Stelle noch die Tatort-Folgen der nächsten Wochen, die wie gewohnt sonntags um 20.15 Uhr in der ARD laufen:

Sonntag, 16. März 2025: „Borowski und das Haupt der Medusa“

Sonntag, 23. März 2025: „Die große Angst“

Sonntag, 30. März 2025: „Abstellgleis“