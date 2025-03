Tatort aus München heute: "Charlie" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Der Tatort ist eine Institution im deutschen Fernsehen. Seit 1970 ermitteln zahlreiche Kommissarinnen und Kommissare in zahlreichen Regionen Deutschlands. Im Süden Deutschlands, genauer gesagt in München agieren seit 1991 Franz Leitmayr (gespielt von Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (gespielt von Miroslav Nemec) im Duo und können zusammen auf eine lange Liste gemeinsam gelöster Fälle zurückblicken. Dazu kommt Kalli Hammermann (gespielt von Ferdinand Hofer), der seine beiden Chefs ergänzt.

Heute am Sonntag, dem 2. März 2025 steht nun eine neue Folge des Tatort aus München auf dem TV-Programm, die unter dem Namen „Charlie“ hört. Worum es in der Handlung geht, wo und wann die neue Folge ausgestrahlt wird sowie welche Darstellerinnen und Darsteller zu sehen sind, all das erfahren Sie hier

Tatort heute am 2.3.25: Handlung von „Charlie“

Im Tatort am 2.3.25 aus München finden die Ermittler Franz Leitmayr, Ivo Batic und Kalli Hammermann in einem Militärfahrzeug eine Leiche, dessen Identität unklar ist. Jedoch findet das Trio recht schnell heraus, dass in einer nahegelegenen Army Base ein solches Fahrzeugt fehlt. Es scheint, als sei die tote Person im Rahmen eines NATO-Manövers als „Civilian on the Battlefield“ engagiert worden. Die Ermittler müssen jedoch nach kurzer Zeit zusammen mit Military Police Officer Jennifer Miller feststellen, dass es noch eine weitere Leiche auf dem Gelände gibt. Auf Grund des NATO-Manövers bleibt den Kommissaren daher nur wenig Zeit, den Mordfall zu lösen. Ihre Ermittlungsmethode bedient sich dabei ganz unkonventionellen Mitteln, nämlich der „Embedded Investigation“.

Leitmayr und Batic entdecken eine Tote. Die Identität ist jedoch unklar. Foto: Oliver Oppitz/Lucky Bird Pictures/BR/dpa

Tatort Kritik: Lohnt es sich, heute bei „Charlie“ einzuschalten?

Laut der Tatort-Kolumne von Andreas Frei hat die Folge „Charlie“ vom Tatort aus München „nicht die beste Story, aber eine starke Atmosphäre“. Das liegt zum Teil auch an den Personen der Army Base, die den Ermittlern fast schon einen Freifahrtsschein gewähren in ihrer Arbeit. So findet Frei, dass der Leiter des Stützpunkts oder die Militärpolizistin Jennifer Miller „den Münchner Kommissaren schon ein paar mehr Knüppel zwischen die Beine werfen“ könnten. Vielmehr steuere die Handlung recht schnell auf ihre wenig aufregende Lösung entgegen.

Auf der anderen Seite hebt Frei wie bereits erwähnt die Atmosphäre des Tatorts aus München hervor. Beispielsweise am Truppenübungsplatz, der „beeindruckend in Szene gesetzt“ sei. Die liegt auch daran, dass an einem echten US-Stützpunkt in der Oberpfalz gedreht wurde, während eine tatsächliche Manöver-Vorbereitung stattfand. So warten auf die Zuschauerinnen und Zuschauer auf jeden Fall zahlreiche „dokumentarische Momente“.

Besetzung beim Tatort heute am Sonntag: Schauspieler in „Charlie“

Beim Tatort „Charlie“ aus München am 2.3.25 stehen folgende Darstellerinnen und Darsteller vor der Kamera:

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic: Miroslav Nemec

Kalli Hammermann: Ferdinand Hofer

Claudia Paulsen: Paulina Morisse

Major Jennifer Miller: Yodit Tarikwa

Mila Kovac: Dorka Gryllus

Luca Weber: Tim Seyfi

Maximilian Frei: Lukas Turtur

Niklas Pohl: Anselm Bresgott

Tomasz Krol: Lasse Boje Haye Weber

Beni Menzel: Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Der Tatort aus München unter den Titel „Charlie“ läuft heute am Sonntag, dem 2. März 2025 um 20.20 Uhr in der ARD. Sonst eigentlich immer um 20.15 Uhr im TV zu sehen, beginnt die heutige Folge auf Grund der Hamburg-Wahl fünf Minuten später als sonst. Neben der Ausstrahlung im analogen Fernsehen können Sie den Tatort aus München auch im Livestream der ARD kostenlos verfolgen. Sollten Sie die heutige Episode nicht anschauen können, dann bietet sich die Mediathek der ARD an. Nach der Ausstrahlung steht „Charlie“ dann unbegrenzt und kostenlos für sechs Monate zur Verfügung.

Die nächsten Sendetermine vom Tatort am Sonntag

Das sind die Sende-Termine für die kommenden Tatort-Folgen:

9. März 2025: „Colonius“

16. März 2025: „Borowski und das Haupt der Medusa“

23. März: „Die große Angst“