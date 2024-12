Tatort aus Münster heute: "Man stirbt nur zweimal" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Jeden Sonntag um 20.15 Uhr läuft in so manchem Haushalt der „Tatort“. Die Krimiserie gehört nämlich zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Bereits seit 1970 wird die Serie ausgestrahlt und hat für viele schon Kultstatus erreicht. Was den „Tatort“ so besonders macht, ist die Vielfalt an Schauplätzen und Ermittlerteams. Außerdem greifen die Folgen oft aktuelle gesellschaftliche oder politische Themen auf, was der Serie besondere Relevanz verleiht.

In der aktuellen Folge steht das Ermittler-Duo Thiel und Boerne im Fokus. Sie ermitteln in der Stadt Münster. Alles Wissenswerte rund um Darsteller, Handlung, Kritik und Stream der Folge in der Mediathek finden Sie in diesem Artikel.

Tatort heute am 15.12.24: Handlung von „Man stirbt nur zweimal“

Hauptkommissar Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne erwartet in dieser Episode ein äußerst bizarrer Fall. Die Leiche des Anwalts Oskar Weintraub wird im Haus von Doreen Prätorius gefunden. Das Komische: der Körper wurde von dem Speer einer exotischen Krieger-Skulptur durchbohrt. Im Gebäude befindet sich nämlich eine Vielzahl an ungewöhnlicher Kunst, wodurch das Haus eher wie ein Museum wirkt. Doch nicht nur der Leichenfund wirft Fragen auf, auch der Zustand der Hausbesitzerin ist ungewöhnlich. Sie selbst weist Verletzungen auf, will sich aber an nichts erinnern können. Schnell steht Doreen Prätorius also im Zentrum der Mord-Ermittlung. Thiel und Boerne fragen sich, wie die Frau in diese Situation geraten ist, ob sie selbst Opfer eines schrecklichen Unfalls geworden ist oder versucht die Menschen um sich herum zu manipulieren. Im Ermittlerteam kommt es dann zu Uneinigkeiten. Währen Thiel an die Unschuld von Doreen Prätorius glaubt, will Boerne Hinweise finden, um die Geheimnisse der Frau zu lüften. Je mehr die Ermittler jedoch über Doreens Leben und ihre Verganenheit erfahren, desto mehr Fragen stellen sich.

Icon Vergrößern Die Hausbesitzerin Doreen Prätorius kann sich an nichts erinnern, nicht mal daran, woher ihre Verletzungen stammen. Foto: WDR / Thomas Kost Icon Schließen Schließen Die Hausbesitzerin Doreen Prätorius kann sich an nichts erinnern, nicht mal daran, woher ihre Verletzungen stammen. Foto: WDR / Thomas Kost

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Man stirbt nur zweimal“ einzuschalten?

Laut der Kolumne von Tatort-Kritiker Andreas Frei fehlt es dem Münsteraner „Tatort“ deutlich an Spannung. Bereits in den ersten Minuten wird den Zuschauerinnen und Zuschauern klar, wer den Mord gegangen hat, während Thiel und Boerne weiter im Dunkeln tappen. Auch das sonst gut funktionierende Erfolgsrezept des Münster-Tatorts, die Gags, treffen in dieser Episode nicht ins Schwarze und fallen eher flach aus. Lediglich die schauspielerische Leistung von Doreen kann den Tatort-Kritiker überzeugen. Doch auch das kann die Story nicht retten.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Man stirbt nur zweimal“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung der aktuellen „Tatort“-Episode aus Münster:

Frank Thiel: Axel Prahl

Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Mirko Schrader: Björn Meyer

Silke Haller „Alberich“: ChrisTine Urspruch

Wilhelmine Klemm: Mechthild Großmann

Vater Thiel: Claus Dieter Clausnitzer

Doreen Prätorius: Cordelia Wege

Jonas Karl Prätorius: Christian Erdmann

Anwalt Oskar Weintraub: Nils Brunkhorst

Collin Fiebler: Sebastian Kolb

Richterin: Neshe Demir

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Die Regie für „Man stirbt nur zweimal“ übernahm Janis Rebecca Rattenni. Für das Drehbuch war Sascha Arango zuständig. Um die Folge zu schauen, müssen sie lediglich am 15. Dezember 2024 um 20.15 Uhr ihren Fernseher einschalten. Parallel zur Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm können Sie auch auf den Live-Stream der ARD-Mediathek zurückgreifen. Dort können Sie die Folge dann auch nach der Erstausstrahlung ansehen. Sie steht für etwa sechs Monate in der Mediathek bereit. Aus Gründen des Jugendschutzes ist das Ansehen jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Das sind die Termine der kommenden „Tatort“-Folgen:

22. Dezember 2024: „Fährmann“

22. Dezember 2024: „MagicMom“

26. Dezember 2024: „Made in China“