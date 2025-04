Tatort gestern aus Münster: "Fiderallala" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Der „Tatort“ ist nicht nur unter Krimifans bekannt, sondern hat auch für viele andere Zuschauerinnen und Zuschauer Kultstatus erreicht und gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des sonntäglichen Fernsehprogramms. Seit seiner ersten Ausstrahlung im Jahr 1970 hat sich die Sendung zu einer der erfolgreichsten Krimireihen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Was den „Tatort“ besonders macht, sind die ständig wechselnden Ermittlerteams und Handlungsorte. Zudem behandelt die Reihe häufig aktuelle gesellschaftliche und politische Themen, was ihr eine besondere Relevanz verleiht.

In der aktuellen Tatort-Ausgabe sind Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne in Münster auf Spurensuche. Alle wichtigen Informationen zu den Darstellern, der Handlung, der Kritik und dem Stream der Episode finden Sie in diesem Artikel.

Tatort gestern am 6.4.25: Handlung von „Fiderallala“

In der Medizinischen Fakultät zu Münster wird eine ausgelassene Party gefeiert. Mittendrin: Hauptkommissar Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne. Nach der stürmischen Nacht wird die Leiche des Studenten Chris Haffmeister entdeckt. Die Todesursache ist eine Reihe rätselhafter Stichverletzungen. Bei der Obduktion stellt Rechtsmediziner Boerne außerdem schnell fest, dass Chris in seinen letzten Momenten nicht allein war. Die Frage danach, wer kurz vor seinem Tod bei Chris war, ist jedoch schwer zu beantworten. Denn nicht nur Boerne hat mit Erinnerungslücken zu kämpfen, sondern auch die Studentinnen Resi und Fraya. Während der Ermittlungen haben es Thiel und Boerne nicht gerade leicht. Die sportliche Kim reagiert bockig auf die Befragungen und Solveig Menke, die Mutter der anderen befragten Studentinnen, scheint den Ermittlern Steine in den Weg legen zu wollen. Lediglich der Mitbewohner des Opfers und Lucy zeigen sich kooperativ. Daraufhin zeigt sich langsam ein mögliches Mordmotiv: Chris hatte Zugang zur Uni-Wohnungsbörse, einer Anlaufstelle für Studierende auf der verzweifelten Suche nach bezahlbarem Wohnraum.

Als dann plötzlich ein weiterer Mord geschieht, wird der Fall immer undurchsichtiger. Die Lösung: ein Experiment mit Boerne und seinen Studentinnen und Studenten.

Icon Vergrößern Silke Haller führt gemeinsam mit Professor Boerne ein Experiment mit den Studierenden durch. Foto: WDR, Taimas Ahangari Icon Schließen Schließen Silke Haller führt gemeinsam mit Professor Boerne ein Experiment mit den Studierenden durch. Foto: WDR, Taimas Ahangari

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Fiderallala“ einzuschalten?

Laut der Kolumne des Tatort-Kritikers Andreas Frei ist die neue Episode „solides Münsteraner Handwerk“. Schon beim Titel wird klar, besonders einfallsreich ist das nicht, aber Lautmalerei befand sich schon des Öfteren in der Ahnengalerie der Tatort-Titel und konnte stets Einschaltquoten aufweisen. Im Titel befindet sich jedoch geschickterweise das Wort „fides“, welches in der römischen Mythologie die Personifizierung des Vertrauens bedeutet. Genau an diesem Vertrauen mangelt es in der neuen Folge. Zwischen Thiel und Boerne kracht es. Auf ihre typische Art und Weise schaffen die beiden es aber, sich wieder zu vertragen und ganz nach der „zuverlässigen Quotenkönige“-Art zu ermitteln. Die Angst, dass es mit dem Ermittler-Duo sein Ende nimmt, wird den Zuschauenden genommen.

Nach dem ersten Mord stehen mehrere Personen vor Thiels Tür, die die Tat gestehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mögen wohl denken, nach Minute 37 ist die Folge vorbei. Doch die Episode kommt mit einem Twist um die Ecke. Ein weiterer Mord wirft nämlich neue Fragen auf. Eine davon: „Kann Wohnungsnot das Motiv für zwei Morde sein?“

Besetzung beim Tatort gestern am Sonntag: Schauspieler in „Fiderallala“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler sind Teil der Folge „Fiderallala“:

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Silke Haller „Alberich“: Christine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Solveig Menke: Adina Vetter

Fraya Menke: Meira Durand

Kim Moser: Bineta Hansen

Lucy Osthofen: Luise von Stein

Dennis Kollberg: Tom Radisch

Chris Haffmeister: Jonas Stenzel

Felix Schneider: Bless Amada

Resi: Rabea Lüthi

Erkan Gül: Surho Sugaipov

Alice Probst: Katrin Heß

Ältere Dame: Sibylle Maria Dordel

Die Regie der Folge übernahm Isa Prahl. Das Drehbuch stammt von Regine Bielefeldt.

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

„Fiderallala“ lief am Sonntag, dem 6. April 2025, zur Primetime in der ARD. Zusätzlich zur Ausstrahlung im klassischen Fernsehen gab es wie gewohnt die Möglichkeit, die Episode im Live-Stream des Senders zu verfolgen. Nach der Erstausstrahlung ist die Folge für rund sechs Monate in der ARD-Mediathek verfügbar. Aufgrund des Jugendschutzes ist das Abrufen der Episode jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Das sind die Termine der kommenden „Tatort“-Episoden:

13. April 2025: „Messer“

20. April 2025: „Abbruchkante“