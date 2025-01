Tatort heute aus Stuttgart: "Verblendung" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Jeden Sonntag um 20.15 Uhr läuft in vielen Haushalten der „Tatort“. Denn die Krimireihe gehört zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Bereits seit 1970 wird die Reihe ausgestrahlt und hat für viele bereits Kultstatus erreicht. Was den „Tatort“ so besonders macht, ist die Vielfalt der Schauplätze und Ermittlerteams. Zudem greifen die Folgen oft aktuelle gesellschaftliche oder politische Themen auf, was der Serie eine besondere Relevanz verleiht.

In der aktuellen Folge stehen die Kommissare Bootz und Lannert im Mittelpunkt. Die beiden ermitteln in der Stadt Stuttgart. Alles Wissenswerte über Darsteller, Handlung, Kritik und den Stream der Folge in der Mediathek finden Sie in diesem Artikel.

Tatort heute am 19.1.25: Handlung von „Verblendung“

In dieser Episode wird die Zusammenarbeit der Kommissare Sebastian Bootz und Thorsten Lannert auf die Probe gestellt. Bootz geht auf eine Filmpremiere, als auf einmal der Bildschirm schwarz wird und das Publikum von einem Mann und einer Frau mit Waffen bedroht wird. Sofort bricht Panik aus. Währenddessen können einige Menschen fliehen, doch es fallen Schüsse und ein Securitymitarbeiter wird dabei getötet. Ermittler Sebastian Bootz schnappt sich dessen Waffe, um die Geiselnehmer aufzuhalten. Er schafft es einen der Täter zu treffen, diese schlagen jedoch zurück und nehmen die Waffe an sich. Während des Gemenges schafft es Bootz seinen Kollegen Thorsten Lannert zu verständigen. Dieser nimmt zusammen mit einem Krisenstab sogleich die Arbeit in der Einsatzzentrale auf. Wer sind die Geiselnehmer? Wie kann man sie stoppen? Was ist von der Forderung zu halten, dass in Stammheim einsitzende Verbrecher freigelassen werden sollen, weil diese angeblich in Lebensgefahr schweben? Die Antworten auf diese Fragen muss das Ermittler-Duo trotz Entfernung und schwieriger Situation in „Verblendung“ herausfinden.

Icon Vergrößern Kommissar Sebastian Bootz wird bei einer Filmpremiere bedroht. Foto: SWR, Bernoît Linder Icon Schließen Schließen Kommissar Sebastian Bootz wird bei einer Filmpremiere bedroht. Foto: SWR, Bernoît Linder

Lohnt es sich, bei „Verblendung“ heute einzuschalten?

Laut der Kolumne von Tatort-Kritiker Ronald Hinzpeter war der Krimi aus Stuttgart lange nicht mehr so spannend. Als Zuschauer taucht man ein in düstere Kapitel der deutschen Terror-Vergangenheit und die Gegenwart sogenannter rechtsradikaler Widerstandskämpfer. Der neue Tatort lässt das Publikum vorm Fernseher mitfiebern und mitschwitzen. Die Folge spielt auf die angebliche Ermordung der RAF-Terroristen während des „Deutschen Herbstes“ 1977 an. Dieses Mal soll sich der Staat aber aus Sicht der Täter an Rechtsterroristen vergriffen haben. Alles rund um diese Verschwörung und die Geiselnahme wird spannend inszeniert und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer die Verzweiflung und Angst mitfühlen, ohne zu sehr zu übertreiben. Auch schauspielerisch hat „Verblendung“ einiges zu bieten. Vor allem Anna Schimrigk, die eine Geiselnehmerin spielt, überzeugt durch ihre Intensität und den glaubhaften Zorn. Damit schaffen es die Stuttgarter wieder in die Spur zu kommen und einen spannenden „Tatort“ zu liefern.

Besetzung heute beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Verblendung“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung der aktuellen „Tatort“-Episode aus Stuttgart:

Thorsten Lannert: Richy Müller

Sebastian Bootz: Felix Klare

Dr. Daniel Vogt: Jürgen Hartmann

Karin Urbanski: Anna Schimrigk

Farah Nazari: Leila Abdullah

Steffen Nippert: Christoph Franken

Herbert Ebinger: Christian Koerner

Hamza Kocoglu: Kais Setti

Leyla Kaiser: Jessica McIntyre

Stefanie Seiler: Amelie Herres

Norbert Riss: Christoph Glaubacker

Claudia Lobisch: Lisa Wildmann

Christian Pietz: Nicolas Rosat

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Die Regie für „Verblendung“ übernahm Rudi Gaul. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Rudi Gaul in Zusammenarbeit mit Katharina Adler. Um die aktuelle Folge zu sehen, müssen Sie lediglich am 19. Januar 2025 zur Primetime um 20.15 Uhr den Fernseher auf der ARD einschalten. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm steht Ihnen auch der Live-Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dort können Sie die Folge dann auch nach der Erstausstrahlung ansehen. Sie steht für etwa sechs Monate in der Mediathek bereit. Aus Gründen des Jugendschutzes ist das Ansehen jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Das sind die Termine der kommenden „Tatort“-Folgen:

26. Januar 2025: „Das Ender der Nacht“

7. Februar 2025: „Hubertys Rache“