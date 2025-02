Tatort aus Dresden heute: "Herz der Dunkelheit" - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Jeden Sonntag um 20.15 Uhr läuft in vielen Haushalten der „Tatort“. Denn die Krimireihe gehört zu den erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Bereits seit 1970 wird die Serie ausgestrahlt und hat für viele bereits Kultstatus erreicht. Was den „Tatort“ so besonders macht, ist die Vielfalt der Schauplätze und Ermittlerteams. Zudem greifen die Folgen oft aktuelle gesellschaftliche oder politische Themen auf, was der Serie eine besondere Relevanz verleiht.

In der aktuellen Folge stehen die Ermittlerinnen Karin Gorniak und Leonie Winkler sowie deren Kriminalhauptkommissar Peter Michael Schnabel im Mittelpunkt. Das Team ermittelt in der Stadt Dresden. Alles Wissenswerte über Darsteller, Handlung, Kritik und Stream der Folge in der Mediathek finden Sie in diesem Artikel.

Tatort heute am 2.2.25: Handlung von „Herz der Dunkelheit“

Während seine Abi-Klasse ausgiebig feiert, verschwindet Janusz von der Party. Sein Mitschüler Marlin wählt den Notruf und meldet Janusz als tot. Kurz danach wird Marlin aber selber auf einer Landstraße überfahren. Die Spuren am Tatort der Party schließen auf ein Gewaltverbrechen. Also nehmen die Ermittlerinnen Leonie Winkler und Karin Gorniak sowie deren Chef Schnabel die Suche nach dem Schüler auf. Jedoch will keiner der Mitschülerinnen und Mitschüler mit den Ermittlern sprechen. Niemand will Janusz mehr gesehen oder von ihm gehört haben.

Zu allem Übel findet Karin Gorniak heraus, dass die Tochter ihres neuen Partners Paul ebenfalls auf der Party war und Janusz näher stand als sie zugibt. Romy behauptet, zur Tatzeit bereits zu Hause gewesen zu sein, doch dies entpuppt sich als Lüge. Janusz‘ engerer Freundeskreis gerät immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Auch hinter der vermeintlich unschuldigen und bewunderten Fassade des Opfers finden die Ermittlerinnen einen Abgrund aus Identitätsproblemen, Eifersucht, Neid und Schuld. Die Eltern der Jugendlichen ahnen derweil wenig vom Leben ihrer Kinder. Auch Karin geht es mit Romy nicht anders, sodass ihre Beziehung zu Paul auf die Probe gestellt wird. Als dann auch noch die Leiche von Janusz gefunden wird, offenbart sich eine Tragödie.

Icon Vergrößern Karin Gorniak findet heraus, dass Romy ebenfalls auf der Party war und Janusz näher stand als sie zugibt. Foto: MDR / MadeFor / Steffen Junghans Icon Schließen Schließen Karin Gorniak findet heraus, dass Romy ebenfalls auf der Party war und Janusz näher stand als sie zugibt. Foto: MDR / MadeFor / Steffen Junghans

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei „Herz der Dunkelheit“ einzuschalten?

Laut der Kolumne des Tatort-Kritikers Daniel Wirsching startet „Herz der Dunkelheit“ recht spannend, wird aber zum Ende hin zäh. Karin Hanczewski ermittelt ein letztes Mal als Karin Gorniak, bekommt aber einen eher leisen Abschied. Die ganze Tatort-Folge lebt insgesamt zwar von Erschütterungen, nicht aber von Spannung. Der Einstieg ist gut, auch die Vernehmungen der Schülerinnen und Schüler können den Tatort-Kritiker noch fesseln. Danach wird die Folge aber eher langatmig und offenbart eine dünne Story.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Herz der Dunkelheit“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler sind Teil der Episode „Herz der Dunkelheit“:

Karin Gorniak: Karin Hanczewski

Leonie Winkler: Cornelia Gröschel

Peter Michael Schnabel: Martin Brambach

Philipp Laupheimer: Yassin Trabelsi

Dr. Himpe: Ron Helbig

Jakob Klasen: Timur Isik

Paul Brahms: Hannes Wegener

Romy Brahms: Charlotte Krause

Maya Wolff: Katharina Hirschberg

Jule: Ginggan Maya Hörbe

Kevin: Filip Schnack

Luka Maissner: Casper von Bülow

Khaleb: Leander Lesotho

Marlin Baum: Max Wolter

Janusz Simiak: Louis Wagenbrenner

Inge: Victoria Friedrich

Leander: Amon Schicke

Renny Euler: Katrin Hansmeier

Olga Simiak: Luise Georgi

Frau Maissner: Anja Jünger

Die Regie der Folge übernahm Claudia Garde. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Claudia Garde sowie von Ben von Rönne.

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Wenn Sie „Herz der Dunkelheit“ schauen wollen, müssen Sie lediglich am Sonntag, dem 2. Februar 2025, ihren Fernseher einschalten und zur Primetime um 20.15 Uhr die ARD auswählen. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm besteht die Möglichkeit, die Folge im Live-Stream der ARD zu verfolgen. Dort steht die Episode nach der Erstausstrahlung auch weiterhin für etwa sechs Monate zum Abrufen bereit. Aus Gründen des Jugendschutzes ist das Ansehen jedoch nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich.

Die nächsten Sendetermine vom „Tatort“ am Sonntag

Das sind die Termine der kommenden „Tatort“-Episoden:

7. Februar 2025: „Hubertys Rache“

16. Februar 2025: „Vier Leben“