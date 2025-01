Tatort aus Köln heute: „Restschuld“ - Schauspieler, Handlung, ARD-Mediathek

Am ersten Sonntag im neuen Jahr wartet ein neuer Tatort aus Köln im TV: Die neue Folge des Sonntags-Krimis heißt „Restschuld“, welche die Kölner Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) in einen Mordfall aus vermeintlich finanzieller Verzweiflung führt. Doch zunächst gilt es, die Frage zu klären, was es mit der Blutspur am Tatort auf sich hat? Und wo ist das vermeintliche Opfer Fabian Pavlou?

In unserem Überblick finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Darsteller, Handlung, Kritik und dem Stream in der Mediathek.

„Tatort“ heute am 5.01.25: Handlung von „Restschuld“

Der erste Tatort am Sonntag des Jahres 2025, 5. Januar, wird um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Folge verspricht einen Mordfall, welcher die Ermittler tief in eine Parallelwelt aus Schulden, Angst und sozialer Isolation entführt.

Das Opfer: Ein Mann namens Fabian Pavlou, welcher ein erfolgreicher Mitarbeiter der internationalen Inkassofirma „Correct Inkasso“ ist, spezialisiert auf das Eintreiben von Schulden. Doch auf dem Nachhauseweg wird er Opfer eines brutalen Überfalls. Als die Kommissare Schenk und Ballauf am Tatort eintreffen, fehlt vom Opfer aber jede Spur – stattdessen finden sie eine immense Blutlache, Pavlous Dienstwagen, Handy und Geld sind verschwunden. Die Ermittlungen führen in die verzweifelte Welt der Schuldner:

Stefanie Schreiter, Steuerfachangestellte, der eine Lohnpfändung droht.

Timo Eckhoff, überschuldeter Masseur, der sich keinen Strom mehr leisten kann.

Monika und Jost Lehnen, deren Eigenheim vor der Zwangsversteigerung steht.

Ein erster Hinweis kommt, als Pavlous Handy geortet wird, auf einem Autobahnrastplatz in der Nähe von Köln. Doch das Signal bewegt sich und die Ermittler starten ihre Verfolgung.

„Tatort“-Kritik: Lohnt es sich, bei „Restschuld“ einzuschalten?

Laut TV-Spielfilm liefert die neue Episode wohl mehr als nur einen klassischen Krimi. Sie zeige, wie Menschen in der Schuldenfalle in immer größere Not geraten können. Die Folge beleuchte die Einzelschicksale, während die Kommissare Ballauf und Schenk empathisch und mit Herz vorgehen.

Positiv hervorgehoben wird auch die schauspielerische Leistung des Ensembles. Der Krimi mahne insgesamt, wie Verführung durch Kredite und Überschuldung ein Leben zerstören können.

Besetzung beim Tatort am Sonntag: Schauspieler in „Restschuld“

Die folgenden Schauspielerinnen und Schauspieler standen für den Film „Restschuld“ vor der Kamera:

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf

Dietmar Bär als Freddy Schenk

Katharina M. Schubert als Stefanie Schreiter

Ben Münchow als Timo Eckhoff

Tilla Kratochwil Monika Lehnen

Roman Knižka als Jost Lehnen

Thomas Hauser als Fabian Pavlou

Joe Bausch als Dr. Roth

Roland Riebeling als Norbert Jütte

Tinka Fürst als Natalie Förster

Tanja Schleiff als Susanne Peters

Lea Gerstenkorn als Annika Wojcik

„Tatort“: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Die Folge „Restschuld“ ist nach der Erstausstrahlung für zwölf Monate in der ARD-Mediathek (zur Mediathek) verfügbar. Während der TV-Übertragung im Ersten wird die Folge auch parallel online im Live-Stream gezeigt. Tatort-Fans dürfen sich zudem auf weitere Episoden im Januar 2025 freuen. Die nächsten Sendetermine sehen wie folgt aus:

12. Januar: „Tatort: Borowski und das hungrige Herz“ (Kiel)

17. Januar: „Tatort: Was wir erben“ (Schwarzwald)

19. Januar: „Tatort: Verblendung“ (Stuttgart)