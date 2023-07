Tatort gestern aus Hamburg, 30.07.23: Lohnt sich "Die goldene Zeit"?

Im Tatort gestern aus Hamburg (30.07.2023) führte ein Mord im Rotlichtmilieu Falke und Grosz in die tiefsten Kreise der Hamburger Reeperbahn. Lohnt sich "Die goldene Zeit"?

"Die goldene Zeit" hieß der Tatort gestern aus Hamburg . Der Krimi lief am Sonntagabend (30.07.2023, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2020.

gestern aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (30.07.2023, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2020. In ihrem Fall tauchen die Bundespolizisten Thorsten Falke und Julia Grosz tief in das Hamburger Rotlichtmilieu ein.

und tief in das Hamburger ein. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort gestern (30.07.2023) aus Hamburg im Schnellcheck

Ein Auftragsmord im Rotlicht-Milieu erschüttert den Hamburger Kiez. Während der Ermittlungen trifft Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) auf seinen alten Bekannten Michael Lübke (Michael Thomas) und wird mit seiner eigenen St.-Pauli-Vergangenheit und persönlichen Erinnerungen an seine Zeit als jugendlicher Türsteher konfrontiert.

Julia Grosz (Franziska Weisz) ist angesichts von Prostitution und modernem Menschenhandel jede nostalgisch Kiez-Verbundenheit fremd. Gemeinsam jagen sie den Auftragsmörder und seine Hintermänner, bevor der schwelende Krieg im Rotlicht-Milieu eskaliert. Dabei entpuppt sich Falkes alter Freund und einstiger Mentor "Eisen-Lübke", ein Kiez-Urgestein, mehr und mehr als trickreicher Gegenspieler.

Schlimme Nachricht für Katharina (Jessica Kosmalla): Falke (Wotan Wilke Möhring) muss trösten. Foto: Christine Schroeder, NDR

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Verschnaufpause in Griechenland: Die Brände sind größtenteils unter Kontrolle gebracht. Die Brandgefahr bleibt jedoch groß. Es herrscht weiterhin höchste Alarmstufe. Video: dpa

Tatort Kritik: Lohnte es sich, bei "Die goldene Zeit" gestern einzuschalten?

Wenn das kein klassisches deutsches Krimi-Thema ist: Ein Mord im Hamburger Rotlicht-Milieu, jede Menge Abgründe auf der Reeperbahn, Künstler und Kommerz, Nutten mit Federboas und eine in Neonlicht getauchte Halbwelt für Touristen. Mittendrin im Tatort von gestern Thorsten Falke, der das Verbrechen schon allein deshalb aufklären will, weil es ihn mit seiner eigenen St.-Pauli-Vergangenheit konfrontiert.

Die Spannung der Kiez-Ballade ist freilich allzu durchsichtig. Und auch die nostalgische Darstellung der Reeperbahn der "goldenen Zeit" darf man hinterfragen. Schon damals waren die Huren mit Herz Fiktion. Heute sind es traurige Mädchen aus Osteuropa, die auf den Busbahnhöfen eintreffen. Was würde wohl der kürzlich verstorbene Schauspieler und Szene-Kenner Jan Fedder oben auf Wolke 14 zu diesem Tatort sagen? Die gesammelte Tatort-Kritik zur Erstausstrahlung von "Die goldene Zeit" lesen Sie in den Pressestimmen ("Melancholisches Kiez-Drama")..

Ehemalige Kiez-Größen: Egon Pohl (Christian Redl) und Michael Lübke (Michael Thomas) trauern. Foto: Christine Schroeder, NDR

Schauspieler: Das waren die Darsteller im Hamburg-Tatort gestern

Thorsten Falke : Wotan Wilke Möhring

: Julia Grosz : Franziska Weisz

: Michael Lübke : Michael Thomas

: Matei Dimescu: Bogdan Iancu

Thomas Okonjo: Jonathan Kwesi Aikins

Katharina Vanas : Jessica Kosmalla

: Roman Kainz : Roland Bonjour

: Carolin Sehling : Deborah Kaufmann

: Krenar Zekaj: Slavko Popadic

Voica Barbu: Emma Drogunova

Torben Falke : Levin Liam

: Levin Liam Egon Pohl: Christian Redl

Tatort gestern: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Falke und Grosz sind die Tatort-Ermittler in Hamburg

Hauptkommissar Thorsten Falke ist ein echter "Straßenbulle". Er kennt Hamburg, er kennt die Menschen. Er ermittelt pragmatisch, ist impulsiv und geradeheraus - was ihm oft Probleme mit Anwälten oder Vorgesetzten beschert. Falke ist Single, hat sich bewusst gegen eine Familie entschieden. Aus einer Affäre mit einer verheirateten Frau hat er aber einen heranwachsenden Sohn, der jedoch nicht weiß, wer sein Vater ist.

Falke arbeitet zunächst beim LKA Hamburg, wechselt später aber zur Bundespolizei. 2016 trifft er bei Ermittlungen auf die junge Polizeioberkommissarin Julia Grosz, die nach einem traumatischen Auslandseinsatz in Afghanistan am Flughafen Hannover stationiert ist. Seither arbeiten beide zusammen - anfangs professionell, aber distanziert. Mit der Zeit wachsen die beiden aber zusammen.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Martin Valentin Menke, WDR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Hamburg

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Ende Juni hat sich der Tatort in seine traditionelle Sommerpause verabschiedet. In den kommenden zehn Wochen zeigt das Erste Wiederholungen alter Folgen. Der Start in die neue Tatort-Saison erfolgt dann mit der nächsten Erstausstrahlung am 27. August.