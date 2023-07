Tatort gestern am 23. Juli 2023 aus Berlin: Lohnt sich "Dein Name sei Harbinger"?

Der Tatort gestern (23.07.2023) aus Berlin führt Nina Rubin und Robert Karow in eine bizarre Welt zwischen Kinderwunschklinik und Untergrund. Lohnt sich "Dein Name sei Harbinger"?

"Dein Name sei Harbinger " heißt der Tatort gestern aus Berlin . Der Krimi lief am Sonntagabend (23.07.2023, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2017.

Nachdem ein Toter unter einer U-Bahn-Brücke gefunden wird, beginnt für Nina Rubin und Robert Karow ein Fall zwischen Wahnvorstellung und Fortschrittsgläubigkeit. Ihre Ermittlungen führen in eine Kinderwunschklinik und den Berliner Untergrund.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort gestern (23.07.2023) aus Berlin im Schnellcheck

Unter einer Bahnbrücke wird in einem ausgebrannten Transporter ein Toter gefunden. Schnell ermitteln die Kommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke), dass es drei weitere, ältere Fälle mit ähnlichem Tathergang gab. Sie wurden nie aufgeklärt. Handelt es sich um einen Serienmörder?

Eine Spur führt nach Berlin-Wannsee: Alle Opfer wurden mit Hilfe einer In-Vitro-Fertilisation in einer Kinderwunsch-Klinik gezeugt. Geschäftsführerin Dr. Irene Wohlleben (Almut Zilcher) und ihre Laborchefin und Lebenspartnerin Hanneke Tietzsche (Eleonore Weisgerber) haben die Leitung der Klinik vor kurzem an Irenes Sohn Dr. Stefan Wohlleben (Trystan Pütter) übergeben. Er kam in den 80er-Jahren als eines der ersten Retortenbabys Deutschlands zur Welt.

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auch auf einen Eigenbrötler namens Harbinger (Christoph Bach). Als 16-Jähriger verübte er einen Anschlag auf Irene Wohlleben, heute betreibt er einen Schlüsseldienst in einer Berliner U-Bahn-Station. Harbinger hieß früher Werner Lothar und leidet nach Aussage seines Psychiaters an einem Borderline-Syndrom. Welche Rolle spielt er in dem Fall? Robert Karow versucht mit ungewöhnlichen Methoden, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen und ihn aus der Reserve zu locken.

Rubin und Karow am Berliner Tatort, wo die verbrannte Leiche gefunden wurde. Foto: Gordon Muehle, rbb

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Dein Name sei Harbinger " einzuschalten?

Der Tatort heute liefert einen spannenden Fall - vorausgesetzt, man akzeptiert die verschnörkelte Konstruktion und die teilweise bizarre Story. Die stärkste Rolle in dieser Berliner Welt verkörpert der psychisch Kranke Harbinger, beeindruckend gespielt von Christoph Bach. In den Pressestimmen kam "Dein Name sei Harbinger" bei der Erstausstrahlung 2017 allerdings nicht gut weg.

Christoph Bach als "Harbinger" in seiner Welt der U-Bahn. Foto: Gordon Muehle, rbb

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort gestern

Nina Rubin : Meret Becker

: Robert Karow : Mark Waschke

: Werner L. Harbinger : Christoph Bach

: Anna Feil : Carolyn Genzkow

: Dr. Stefan Wohlleben : Trystan Pütter

: Dr. Irene Wohlleben : Almut Zilcher

: Hanneke Tietzsche: Eleonore Weisgerber

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Karow und Bonard sind die Ermittler in Berlin

Sieben Jahre und 15 Folgen lang haben sich Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) genervt, gekabbelt und schätzen gelernt. Dabei waren die beiden das vielleicht coolste Tatort-Team der jüngeren Vergangenheit - und eines mit den besten Kritiken. Zweimal hatte das Hauptstadt-Duo in seinen sieben gemeinsamen Jahren mehr als 10 Millionen Zuschauer. Und für den Experimental-Tatort "Meta" gab es einen Grimme-Spezialpreis. Am Ende der Folge "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" (Ausstrahlung: Mai 2022) wird Rubin von Mafia-Boss Yasha Bolschakows erschossen - sie stirbt in Karows Armen.

Für Nina Rubin tritt in der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit" Susanne Bonard (Corinna Harfouch) an die Seite von Robert Karow. Die 62-Jährige ist einstige LKA-Größe, lehrt seit zwölf Jahren an der Polizeiakademie. Sie hält Vorträge, gilt als Koryphäe ("Die heilige Susanne"), deren Standardwerk jeder kennt. Bonard ist glücklich verheiratet mit einem Richter, bewohnt mit Mann, Sohn und Hund eine schöne Villa im Grünen.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

Ende Juni hat sich der Tatort in seine traditionelle Sommerpause verabschiedet. In den kommenden zehn Wochen zeigt das Erste Wiederholungen alter Folgen. Der Start in die neue Tatort-Saison erfolgt dann mit der nächsten Erstausstrahlung am 27. August.