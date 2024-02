Tatort heute aus Dortmund: "Cash" im Schnellcheck

Im Tatort heute (18.02.2024) aus Dortmund stehen einmal mehr die Kommissare und ihre vielfältigen Probleme im Mittelpunkt: Es wird der letzte Fall von Rick Okon als Jan Pawlak. Lohnt sich "Cash"?

"Cash" heißt der Tatort heute aus Dortmund . Der Krimi läuft am Sonntagabend (18.02.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

Ein Mordfall führt die Dortmunder Ermittler um Peter Faber ins Sportwetten-Milieu. Jan Pawlak ist dort allerdings schon länger verstrickt. Es wird der letzte Fall für den jungen Hauptkommissar.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (18.02.2024) aus Dortmund im Schnellcheck

Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) ist zurück im Dienst, doch sein Job als Chef der Mordkommission ist erstmal weg. Und Staatsanwalt Matuschek hätte nichts dagegen, wenn sich daran auch nichts mehr ändern würde. Kommissarisch übernimmt nun erst einmal Fabers Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) die Leitung. Hauptkommissar Jan Pawlak (Rick Okon) hingegen hat offenbar nur noch wenig Interesse an seinem Job. Stattdessen vergnügt er sich lieber im Wettbüro „Mutluluk“ (türkisch für „Glück“) von Alkim Celik.

Als Celiks Schwager Lukas Becker tot aufgefunden wird, steht das „Mutluluk“ plötzlich im Fokus der Ermittlungen. Auch ein alter Bekannter von Faber erscheint jetzt wieder auf der Bildfläche: Tarim Abakay ist nicht nur Präsident des Fußball-Regionalliga-Clubs TUS Hörde, auch im Dortmunder Drogen- und Glücksspielgeschäft hat er seine Finger im Spiel. Dieses Mal will Faber ihn nicht davonkommen lassen. Doch sein Spürsinn bleibt nicht lange ohne Folgen: Auf dem Parkplatz vor dem Pflegeheim seines Vaters wird Faber von Ira Klasnic und ihren beiden bewaffneten Begleitern abgefangen. Hat Abakay sie geschickt?

Ein Ritterschlag auf dem Schrottplatz? Peter Faber überreicht seiner Kollegin Rosa Herzog seinen Baseballschläger, damit sie mal richtig Wut ablassen kann. Foto: Thomas Kost, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Cash" heute einzuschalten?

Bereits Anfang Dezember hatte der WDR Rick Okons Tatort-Ausstieg und damit das Ausscheiden von Jan Pawlak aus dem Dortmunder Ermittler-Team bekannt gegeben. 13 Folgen lang verkörperte er den wortkargen, scharfsinnigen und vom Schicksal gestraften Polizisten. Den Kampf um seine drogensüchtige Frau hat er in den vergangenen Jahren längst verloren, nun sucht er im fortdauernden Sorgerechtsstreit mit seiner Schwiegermutter verzweifelt nach Möglichkeiten, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. "Cash" ist sein letzter großer Alleingang, und wieder spielt Okon dessen innere Zerrissenheit so überzeugend, dass auch das Zuschauerherz danach erst wieder heilen muss, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Statt seiner Arbeit nachzugehen, verbringt Kommissar Jan Pawlak seine Zeit lieber im Wettbüro „Mutluluk“ (türkisch für „Glück“). Foto: Thomas Kost, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Dortmund

Peter Faber: Jörg Hartmann

Rosa Herzog: Stefanie Reinsperger

Jan Pawlak: Rick Okon

Doktor Leitner: Sybille Schedwill

Sebastian Haller: Tilmann Strauß

Staatsanwat Matuschek: Moritz Führmann

Ira Klasnic: Alessija Lause

Tarim Abakay: Adrian Can

Alkim Celik: Sahin Eryilmaz

Dilara Celik: Neshe Demir

Aslan Dursun: Leonidas Emre Pakkan

Gülay Becker: Samira Yildiz

Lukas Becker: Linus Scherz

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Sebastian Ko führt Regie bei "Tatort: Cash" nach einem Drehbuch von Jürgen Werner. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Faber, Herzog und Pawlak sind die Ermittler in Dortmund

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

Faber ist die Konstante im Dortmunder Team. Nora Dalay und Daniel Kossik scheiden nach Querelen aus, Martina Bönisch stirbt 2022 im Einsatz.Für sie rücken nach und nach Jan Pawlak und Rosa Herzog ins Team. Pawlak ist jung und sehr ehrgeizig, Herzog nachdrücklich, gründlich und durchaus empathisch.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Dortmund

