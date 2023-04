Tatort gestern aus Dortmund am 23. April 2023: Lohnt sich "Love is pain"?

Im Tatort gestern (23.04.2023) aus Dortmund kehrt Peter Faber zurück ins Team. Neben dem Mord an einem Straßenbahnfahrer beschäftigen die Ermittler zahlreiche private Probleme. Lohnt sich "Love is pain"?

Mitten in der Nacht wird ein Straßenbahnfahrer scheinbar grundlos erstochen. Kurz darauf gibt es einen weiteren Toten. Was verbindet die beiden Opfer? Für die Dortmunder Ermittler ist der Fall eine doppelte Herausforderung: Nach dem Tod von Martina Bönisch ist Peter Faber zwar zurück im Dienst. Er hadert aber damit, dass ihm die Leitung der Mordkommission entzogen wurde.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort gestern: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort gestern (23.04.2023) im Schnellcheck

Als Peter Faber (Jörg Hartmann) am frühen Morgen zu Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) stößt, ist das Team der Spurensicherung schon fast fertig mit der Arbeit. Der Straßenbahnfahrer Hamza Arkadas (Mehmet Daloglu) wurde während seiner Nachtschicht niedergestochen. Zeugen gibt es keine, aber die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie Arkadas von einem jungen Fahrgast erst provoziert und dann attackiert wurde.

Zwar zeigte der Täter vor der Flucht sein Gesicht offensiv in die Kamera, aber die Aufnahmen helfen zunächst kaum weiter. Polizeilich scheint er nicht bekannt zu sein, und Staatsanwalt Matuschek (Moritz Führmann) will mit den Bildern noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Rosa Herzog, die in Fabers Abwesenheit die kommissarische Leitung der Mordkommission übernahm, holt sich Unterstützung von Polizeibeamtin Beate Gräske (Sar Adina Scheer). Sie ist eine "Super-Recognizerin" mit der besonderen Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen. Mit Hilfe von Überwachungskameras macht sie sich auf die Spur des Täters.

Tatort-Kritik: Lohnt sich "Love is pain"?

Im Tatort gestern trauert Peter Faber weiter stark um seine geliebte, erschossene Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt). Doch er hat seinen Bart gestutzt und seinen Opel Manta, in dem er krankgeschrieben hauste, verlassen. Im Unterschied zu anderen Tatort-Krimis entwickelt sich der Dortmunder von Episode zu Episode. Das ist eine seiner Stärken und eine seiner Schwächen. Bei Folgen im Abstand einiger Monate müssen die (Privat-)Geschichten der Ermittler stets rekapituliert werden, was Zeit kostet (die für die Krimi-Handlung fehlt) und dennoch keine der Geschichten wirklich voranbringt. Die prämierten Autoren Hanno Hackfort und Bob Konrad schaffen es bei ihrer Tatort-Premiere dennoch, die Spannung hochzuhalten, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Love is pain" aus Dortmund lesen Sie in den Pressestimmen ("Sehenswerter Thriller").

Sch auspieler: Das sind die Darsteller im Tatort gestern

Peter Faber : Jörg Hartmann

: Rosa Herzog: Stefanie Reinsperger

Jan Pawlak : Rick Okon

: Dr. Leitner: Sybille Schedwill

Mia Pawlak : Jana Giesel

: Mike Majewski : Nils Hohenhövel

: Nils Hohenhövel Beate Gräske : Sar Adina Scheer

: Sar Sandra Heinrich : Silke Geertz

: Tanja Zietmann : Johanna Polley

: Susanne Bütow : Esther Zschieschow

: Enise Sahnintürk: Pinar Erincin

Melek Arkadas : Aylin Öcal

: Aylin Öcal Hamza Arkadas : Mehmet Daloglu

: Mehmet Daloglu Britta Tremmel: Angelika Bartsch

Tatort gestern: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigte alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Faber, Herzog und Pawlak sind die Ermittler in Dortmund

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

Faber ist die Konstante im Dortmunder Team. Nora Dalay und Daniel Kossik scheiden nach Querelen aus, Martina Bönisch stirbt 2022 im Einsatz.Für sie rücken nach und nach Jan Pawlak und Rosa Herzog ins Team. Pawlak ist jung und sehr ehrgeizig, Herzog nachdrücklich, gründlich und durchaus empathisch.

