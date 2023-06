Tatort heute aus Franken: So wird "Hochamt für Toni"

Im Tatort heute (04.06.2023) aus Franken müssen Voss und Ringelhahn den Mord an einem Pfarrer aufklären. Für den Kommissar wird der Fall sehr persönlich. Lohnt sich "Hochamt für Toni"?

" Hochamt für Toni" heißt der Tatort heute aus Franken . Der Krimi läuft am Sonntagabend (04.06.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.

für Toni" heißt der heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (04.06.2023, 20.15 Uhr) im Ersten. Zum neunten Mal ermitteln Felix Voss und Paula Ringelhahn. Für den Kommissar ist der Fall dabei persönlicher als alle zuvor: Ein alter Freund und Pfarrer wird ermordet - und die Ermittlungen führen zu seiner Jugendliebe.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (04.06.2023) aus Franken im Schnellcheck

Nach Jahren ohne Kontakt wird Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) eines Tages überraschenderweise von seinem alten Freund Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeier) angerufen, der inzwischen Pfarrer ist. Marcus lädt Felix zur Sonntagspredigt ein. Er will etwas über Antonia Hentschel (Sina Martens) enthüllen. Antonia, genannt Toni, war Felix‘ große Liebe während seiner Studienzeit in Berlin. Doch zu der Predigt kommt es nicht: Marcus wird kurz vorher ermordet aufgefunden.

Noch am Tatort erfährt Felix, dass sich Toni vor zwei Jahren das Leben genommen hat. Die örtliche Polizei vermutet, dass es sich bei dem Mord an Marcus um einen Raubmord handelt. Doch Felix ist der Meinung, dass es eine Verbindung zwischen dem Tod von Toni und von Marcus gibt. Allen Widerständen zum Trotz und gegen die Dienstvorschriften beginnen Felix Voss und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) in der nahe gelegenen Oberpfalz zu ermitteln und dringen dabei immer weiter in die Abgründe der steinreichen Industriellenfamilie Hentschel vor.

Felix Voss ermittelt in einem für ihn sehr persönlichen Fall. Foto: Hendrik Heiden, BR/X Filme Creative Pool GmbH

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Hochamt für Toni" einzuschalten?

In schönen Bildern erzählt der Tatort heute aus Franken von alter Liebe und grauem Alltag, von der Enge familiärer Tradition, von moralischen Höhenflügen und tiefen Abgründen. Regie führte in seinem ersten Tatort der Schweizer Michael Krummenacher, der zuletzt mit der Neuverfilmung von "Der Räuber Hotzenplotz" in den Kinos erfolgreich war.

Dabei ist "Hochamt für Toni" weniger Krimi als vielmehr Melodram und Charakterstudie über ihre Hauptfigur, Kommissar Felix Voss, der in einen sehr persönlichen Fall gestoßen wird. Großer Haken: Wirklich spannend ist das alles nicht. Dafür hat das Drehbuch zu große Schwächen, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Hochamt für Toni" lesen Sie in den Pressestimmen ("Spannung und Tiefgang").

Felix Voss und Eva Hentschel (Sina Martens) geraten in eine schwierige Lage. Foto: Hendrik Heiden, BR/X Filme Creative Pool GmbH

Sch auspieler: Das sind die Darsteller im Franken-Tatort heute

Felix Voss : Fabian Hinrichs

: Paula Ringelhahn : Dagmar Manzel

: Eva Hentschel : Sina Martens

: Johannes Hentschel: André Jung

Hentschel: Anna Hentschel : Marita Breuer

: Christian Hentschel : Johannes Allmayer

: Lukas Hentschel : Sebastian Zimmler

: Sebastian Zimmler Marcus Borchert : Pirmin Sedlmeir

: Wanda Goldwasser : Eli Wasserscheid

: Dr. Kaiser: Stefan Merki

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Voss und Ringelhahn sind die Ermittler in Franken

Fabian Hinrichs alias Hauptkommissar Felix Voss wird 2015 nach Nürnberg versetzt und übernimmt die Leitung der Mordkommission Franken. Er trifft dort auf Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, die der Nürnberger Kripo schon seit vielen Jahren angehört und nun mit Voss in die neue überregional zuständige Mordkommission wechselt. Unterstützt werden die beiden von den Kollegen Wanda Goldwasser, Michael Schatz und Sebastian Fleischer.

Felix Voss ist Ende der Siebzigerjahre in Itzehoe aufgewachsen und von seiner Mutter nach strengen moralischen Regeln erzogen worden. Vieles in seinem Leben bleibt rätselhaft. Über seinen Vater, den er erst kurz vor dessen Tod kennenlernt, wird nie gesprochen. Und warum er ein vielversprechendes Jurastudium abbricht, für Monate in der Techno-Szene versackt und sich dann für die Polizeilaufbahn entscheidet, wird ebenfalls nie begründet.

Bei seinen Ermittlungen zeigt der meist gut gelaunte Voss Entschlossenheit, aber auch oft ungewöhnliches Einfühlungsvermögen. Ganz anders tritt da seine Kollegin Paula Ringelhahn auf. Sie stammt aus Ostdeutschland, der Wunsch nach Demokratie und Freiheit zieht sie in den Westen. Die Hauptkommissarin ist eine provokante Ermittlerin, deren loses Mundwerk manchmal eine echte Gefahr darstellt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Franken

