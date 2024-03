Tatort heute aus Hamburg: "Schattenleben" im Schnellcheck

Der Tatort heute (31.03.2024) aus Hamburg mit Falke und Grosz taucht tief in die linksautonome Szene der Hansestadt ein. Lohnt sich "Schattenleben"?

" Schattenleben " heißt der Tatort heute aus Hamburg . Der Krimi läuft am Sonntagabend (31.03.2024, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung war am 12. Juni 2022.

Der Fall dreht sich in zwei Strängen um die linke Szene der Hansestadt. Im Mittelpunkt steht diesmal Bundespolizistin Julia Grosz. Ihr Partner Thorsten Falke rückt in die zweite Reihe - um am Ende dennoch eine wichtige Rolle zu spielen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (31.03.2024) aus Hamburg im Schnellcheck

Als die Freundin von Julia Grosz, Ela, die als verdeckte Ermittlerin des LKA die linksautonome Szene Hamburgs infiltrierte, spurlos verschwindet, macht sich Grosz auf die Suche nach ihr. Sie begibt sich unter falscher Identität in das hedonistisch-freiheitliche Milieu, in dem sich ihre Freundin allem Anschein nach verloren hatte. Falke unterstützt Grosz und ermittelt zeitgleich im Fall eines Brandanschlages, der sich zunächst in eine Serie politisch motivierter Gewaltakte zu reihen scheint. Doch als auch für Grosz zunehmend die Grenzen verschwimmen und Falke auf fragwürdige Polizeiinterna stößt, geraten beide ins Straucheln. Erst als beide Ermittler an einem Strang ziehen, können sie den Verantwortlichen für den Brandanschlag stellen, der auch in Elas Verschwinden verstrickt ist und ihr sehr viel nähersteht als anfangs vermutet.

Im Mittelpunkt des Hamburg-Tatort steht diesmal Bundespolizistin Julia Grosz. Foto: O-Young Kwon, NDR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Schattenleben" einzuschalten?

Im Tatort heute taucht Julia Grosz tief in die linksautonome Szene Hamburgs ein und stürzt sich in ein Wirrwarr der Gefühle. Franziska Weisz macht das gut. Als Krimi ist "Schattenleben" trotzdem nur mäßig spannend, der Schluss ärgerlich einfallslos. Einmal mehr entweicht dem mächtig aufgeblasenen Überbau (Diktator, Mafia, Linksautonome) bald die Luft, schrieb Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne zur Erstausstrahlung.

Grosz schleust sich auf eigene Faust undercover in die linke Szene ein. Foto: O-Young Kwon, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Hamburg

Thorsten Falke: Wotan Wilke Möhring

Julia Grosz: Franziska Weisz

Nana Leopold: Gina Haller

Maike Nauener: Jana Julia Roth

Ela Erol: Elisabeth Hofmann

Thomas Okonjo: Jonathan Kwesi Aikins

Bastian Huber: Robert Höller

Hartmut Keiler: Christian Kerepeszki

Benni Schneider: Matti Krause

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Mia Spengler führte Regie bei "Tatort: Schattenleben" nach einem Drehbuch von Lena Fakler. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Falke und Grosz sind die Ermittler in Hamburg

Hauptkommissar Thorsten Falke ist ein echter "Straßenbulle". Er kennt Hamburg, er kennt die Menschen. Er ermittelt pragmatisch, ist impulsiv und geradeheraus - was ihm oft Probleme mit Anwälten oder Vorgesetzten beschert. Falke ist Single, hat sich bewusst gegen eine Familie entschieden. Aus einer Affäre mit einer verheirateten Frau hat er aber einen heranwachsenden Sohn, der jedoch nicht weiß, wer sein Vater ist.

Falke arbeitet zunächst beim LKA Hamburg, wechselt später aber zur Bundespolizei. Er ermittelt zwischen Ostfriesland und dem Harzvorland, meistens jedoch in Hamburg. 2016 trifft er bei Ermittlungen auf die junge Polizeioberkommissarin Julia Grosz, die nach einem traumatischen Auslandseinsatz in Afghanistan am Flughafen Hannover stationiert ist. Mit der Zeit wachsen die beiden als Duo zusammen - zunächst professionell-distanziert, später zunehmend vertraut und eingespielt.

Nach 13 gemeinsamen Fällen verabschiedet sich Schauspielerin Franziska Weisz zum Jahresstart 2024 jedoch aus der Krimi-Reihe. Wotan Wilke Möhring ermittelt als Thorsten Falke alleine weiter.

