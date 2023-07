Tatort heute aus München: "Die Wahrheit" im Schnellcheck

Der Tatort heute (16.07.2023) aus München wird zur Belastungsprobe für Batic und Leitmayr. Ein Vater wird vor den Augen von Frau und Kind erstochen. Lohnt sich "Die Wahrheit"?

"Die Wahrheit" heißt der Tatort heute aus München . Der Krimi läuft am Sonntagabend (16.07.2023, 20.15 Uhr) im Ersten und ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2016.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (16.07.2023) aus München im Schnellcheck

Ben Schröder wird beim Spaziergang mit seiner Familie von einem Unbekannten niedergestochen. Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Frau Ayumi, seines sechsjährigen Sohnes Taro und zahlreicher Zeugen. Bei den Befragungen offenbart sich für Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) eine verwirrende Vielzahl von Wahrheiten, denn die Beobachtungen der Augenzeugen widersprechen sich. Auf Maurers Wunsch hin übernimmt Leitmayr die Leitung der Soko, doch die polizeilich hoch aufwendigen Ermittlungen ziehen sich ergebnislos über mehrere Monate. Als Maurer die Soko schließlich auflöst, ohne dass der Täter gefasst ist, liegen Leitmayrs Nerven blank.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Die Wahrheit" heute einzuschalten?

Im Tatort heute zeigen Batic und Leitmayr wie zermürbend Polizeiarbeit sein kann. Dabei haben die Ermittler nicht nur mit sich widersprechenden Zeugenaussagen und zähen Ermittlungen zu kämpfen, sondern auch mit ihren ganz persönlichen Problemen. Die gesammelte Tatort-Kritik zur Erstausstrahlung von "Die Wahrheit" lesen Sie in den Pressestimmen ("Hochspannend und nervenzehrend").

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort heute

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Kalli Hammermann : Ferdinand Hofer

: Christine Lerch : Lisa Wagner

: Ritschy Semmler: Stefan Betz

Dr. Matthias Steinbrecher : Robert Joseph Bartl

: Karl Maurer : Jürgen Tonkel

: Ayumi Schröder : Luka Omoto

: Luka Omoto Taro Schröder: Leo Schöne

Murat Günes : Cem Ali Gültekin

: Ben Schröder : Markus Brandl

: Timur Grinko : Axel Neumann

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Batic und Leitmayr sind die Ermittler in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Dem Tatort-Fan ist zuletzt allerdings nicht entgangen, dass das Duo angezählt ist. Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl denken offen über ihr Ende nach. "Ewig geht das nicht mehr", räumten die beiden im Interview mit unserer Redaktion ein.

Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag



Mit dem Tatort am 18.06.2023 hat sich der Krimi in seine traditionelle Sommerpause verabschiedet. In den kommenden zehn Wochen zeigt das Erste Wiederholungen alter Folgen. Der Start in die neue Tatort-Saison erfolgt dann mit der nächsten Erstausstrahlung am 27. August.