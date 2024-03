Tatort heute aus Münster: "Unter Gärtnern" im Schnellcheck

Im Tatort heute (17.03.2024) aus Münster entdecken Thiel und Boerne diesmal Ungeheuerliches in des Deutschen liebster Oase: dem Schrebergarten. Lohnt sich "Unter Gärtnern"?

"Unter Gärtnern" heißt der Tatort heute aus Münster . Der Krimi läuft am Sonntagabend (17.03.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (17.03.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Eine Frauenleiche und zwei leblose Eichhörnchen: Gleich drei Todesfälle im Schrebergarten rufen Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne auf den Plan. Der Fall im Kleingarten führt auf die große Weltbühne.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (17.03.2024) aus Münster im Schnellcheck

Ist die idyllische Kleingartenanlage mitten im malerischen Münster tatsächlich ein Tatort? Oder hat hier eine ältere Dame auf ganz natürlichem Weg das Zeitliche gesegnet? Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) scheinen überqualifiziert: Die tote Sabine Schmidt (Sybille Canonica) ist äußerlich völlig unversehrt, sie war bei allen beliebt, die Anlage strahlt eine harmlose Gemütlichkeit aus. Doch wie kam es zu den beiden toten Eichhörnchen direkt neben ihr, die anscheinend zeitgleich verstorben sind?

Thiel findet nicht nur das merkwürdig, auch die anderen Pächter der Anlage scheinen etwas zu verbergen. Und so nimmt er sich gemeinsam mit seinem Assistenten Mirko Schrader (Björn Meyer) unter anderem Sabines spröden Nachbarn Klaus Karger (Tobias van Dieken) zur Brust, der eine ganz besondere Beziehung zu seiner Parzelle hat. Dazu zeigt der Historiker Ulrich Winer (Hans-Uwe Bauer) auffälliges Interesse an Thiels Ermittlungen, während seine Frau Vera (Almut Zilcher) das alles für Zeitverschwendung hält. Als der Professor in der Rechtsmedizin noch an der genauen Todesursache knobelt, fällt seiner pflanzenkundigen Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) eine weitere Unregelmäßigkeit in Sabines Parzelle auf, die das Team zu Ermittlungen von internationaler Tragweite führt.

Die schwere Arbeit hat sich gelohnt: Boerne und Silke Haller (ChrisTine Urspruch) haben ein Skelett gefunden. Frank Thiel begutachtet das Werk. Foto: Thomas Kost, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Unter Gärtnern" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Münster treibt schon wieder seltsame Blüten: Die Tote wird mit der Explosion einer Autobombe in Brüssel in Verbindung gebracht, mit verschwundenen Al-Kaida-Terroristen und einem Bombenanschlag in Stockholm. Weil das offensichtlich noch nicht reicht, kommt auch noch die große Politik ins Spiel, und zwar die ganz große. Klar, Münster und Übertreibung, anders geht es gar nicht. Es ist nur schade, wenn die Story darunter leidet, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Flashback: Sabine Schmidt (Sibylle Canonica), sitzt in einem Brüsseler Café, als eine Autobombe hochgeht. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Münster

Frank Thiel : Axel Prahl

: Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspruch

"Alberich": ChrisTine Urspruch Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader : Björn Meyer

: Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Sabine Schmid : Sibylle Canonica

: Prof. Ulrich Winer : Hans Uwe Bauer

: Vera Winer : Almut Zilcher

: Tabea: Iman Tekle

Nicki: Arne Löber

Klaus Karger : Tobias van Dieken

: Tobias van Dieken Emilia: Darja Mahotkin

Olga: Margarita Breitkreiz

Max Zissler : Harry Schäfer

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Brigitte Maria Bertele führte Regie bei "Tatort: Unter Gärtnern" nach einem Drehbuch von Regine Bielefeldt. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

