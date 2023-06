Tatort heute aus Stuttgart: "Die Nacht der Kommissare" im Schnellcheck

Im Tatort heute (18.06.2023) aus Stuttgart begeben sich Bootz und Lannert auf einen nicht immer ganz ernsthaften Trip durch die nächtliche Schwaben-Metropole. Lohnt sich "Die Nacht der Kommissare"?

"Die Nacht der Kommissare" heißt der Tatort heute aus Stuttgart. Der Krimi läuft am Sonntagabend (18.06.2023, 20.15 Uhr) im Ersten und ist die letzte Erstausstrahlung vor der Tatort-Sommerpause.



heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (18.06.2023, 20.15 Uhr) im Ersten und ist die letzte Erstausstrahlung vor der Tatort-Sommerpause. Wie bewahrt man einen kühlen Kopf, wenn man heimlich unter Drogen gesetzt wurde? Um diese Frage dreht sich der neue Fall von Sebastian Bootz und Thorsten Lannert, der zu einem aufregenden Trip durchs nächtliche Stuttgart führt.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (18.06.2023) aus Stuttgart im Schnellcheck

Endlich gibt es für die Stuttgarter Kommissare einen Fortschritt in ihrem aktuellen, sich dahinziehenden Fall mutmaßlichen Drogenhandels mit Todesfolge. Das jedenfalls scheint die Nachricht zu bedeuten, die Sebastian Bootz (Felix Klare) von seinem Kollegen Thorsten Lannert (Richy Müller) erhält. Das Dumme ist nur: Als Bootz den Kollegen findet, ist der zwar ausgesprochen gut drauf, aber gedanklich weit weg von Polizeiarbeit.

Offensichtlich hat ihm jemand eine halluzinogene Substanz eingeflößt, die weder seiner Konzentration noch seiner Erinnerung förderlich ist. Übrig ist neben Heiterkeit nur die vage Erinnerung an einen wichtigen Deal in derselben Nacht. Bootz hat seine liebe Not, die spärlichen Hinweise zusammenzusetzen und die Verdächtigen aufzuspüren. Zumal der Betreuungsaufwand für den eifrigen, aber nicht sehr zielorientierten Lannert hoch ist und das außergewöhnliche Gefahrenpotential nicht außer Acht gelassen werden darf.

Völlig zugedröhnt ist Thorsten Lannert in sehr zutraulicher Stimmung. Foto: Christian Koch, SWR

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Die Nacht der Kommissare" einzuschalten?

Der Stuttgart-Tatort ist seit der Einführung des Duos Lannert/Bootz eine kreativ gefüllte Wundertüte, der nun Drehbuchautor Wolfgang Stauch eine Komödie hinzugesellt hat. Sie ist bevölkert mit haufenweise Möchtegern-Gangstern. Und es ist dieser streckenweise sehr knitze, leise schwäbische Humor, der den Tatort heute besser macht als viele andere Folgen, schreibt Ronald Hinzpeter in unsrerer Tatort-Kolumne.

Thorsten Lannert bei seinem nächtlichen Trip durch Stuttgart. Foto: Christian Koch, SWR

Sch auspieler: Das waren die Darsteller im Stuttgart-Tatort heute

Thorsten Lannert : Richy Müller

: Sebastian Bootz : Felix Klare

: Dr. Daniel Vogt : Jürgen Hartmann

: Jürgen Hartmann Beate Bechtle: Therese Hämer

Dieter Bechtle : Klaus Zmorek

: Arthur Bechtle : Valentin Erb

: Valentin Erb Jan Hanika: Frederic Linkemann

Jessy Schwanitz: Rilana Nitsch

Herr Zhou: Poki Wong

Boris Kellermann : Thomas Gräßle

: Kommissar Stolle: Bernd Gnann

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Tatort-Kommissare: Lannert und Bootz sind die Ermittler in Stuttgart

Seit 2008 ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität.

Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Stuttgart

Mit dem Tatort heute am 18.06.2023 verabschiedet sich der Krimi in seine traditionelle Sommerpause. In den kommenden zehn Wochen zeigt das erste Wiederholungen alter Folgen. Der Start in die neue Tatort-Saison erfolgt dann mit der nächsten Erstausstrahlung am 27. August.