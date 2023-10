Tatort heute aus Wien: "Bauernsterben" im Schnellcheck

Im Tatort heute (15.10.2023) aus Wien ermitteln Moritz Eisner und Bibi Fellner zwischen ländlicher Schweinemast und krimineller Agrarindustrie. Lohnt sich "Bauernsterben"?

" Bauernsterben " heißt der Tatort heute aus Wien . Der Krimi läuft am Sonntagabend (15.10.2023) im Ersten. Wegen eines ARD -Brennpunkts zum Krieg in Nahost beginnt der Film heute allerdings erst um 20.30 Uhr.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (15.10.2023) aus Wien im Schnellcheck

Max Winkler, Chef eines Schweinemastbetriebs, liegt tot am Boden im Stall. Zwei Mitarbeiter des Schoberhofs finden die Leiche und verständigen die Behörden. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) übernehmen die schwierigen Ermittlungen. Denn vom Opfer ist nur wenig bekannt: Max Winkler wollte expandieren und zum Big Player der Schweinezucht in Österreich werden. Er hatte damit aber keinen Erfolg, weil das Projekt einer Futtermittelfabrik, die er mit Unterstützung der EU und in Kooperation mit einem von Wien aus operierenden Agrarmulti in Bulgarien errichten lassen wollte, gescheitert war. Unterstützt von einer Beamtin der Europäischen Antibetrugsbehörde und einer Juristin von der Europäischen Staatsanwaltschaft gehen Moritz und Bibi den internationalen Geschäftsverstrickungen Winklers auf den Grund.

Moritz Eisner und Bibi Fellner, wird schnell klar, dass das Leben auf dem Land nicht unbedingt idyllisch ist. Foto: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: "Bauernsterben" einzuschalten?

Der Tatort heute aus Wien wirkt im Versuch, der Handlung mit einem offensichtlich korrupten Agrarkonzern vom Balkan eine größere Dimension zu verleihen, arg bemüht und ist mit Klischees beladen. Wenn jedoch die Story nicht passt und dann auch noch der Schmäh im Wiener Tatort nicht zündet, dann haben Eisner und Fellner ein Problem, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Die Motivsuche zieht sich hin bei diesem sehr langsam erzählten Tatort aus Wien. Foto: Petro Domenigg, ARD Degeto/ORF

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Wien

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Sepp Obermeier : Martin Leutgeb

: Mina Truschner : Julia Wozek

: Julia Wozek Darius: Marko Kerezovic

Alois Schober : Haymon Maria Buttinger

: Haymon Maria Vogler : Claudia Martini

: Irene Winkler : Doris Hindinger

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Sabine Derflinger führte Regie bei "Tatort: Bauernsterben" nach einem Drehbuch von Lukas Sturm. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Eisner und Fellner sind die Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterschiede raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

