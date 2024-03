Tatort heute aus Wien: "Dein Verlust" im Schnellcheck

Im Tatort heute (10.03.2024) aus Wien wird es sehr persönlich für Moritz Eisner und Bibi Fellner. Der Kommissar gerät selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Lohnt sich "Dein Verlust"?

"Dein Verlust" heißt der Tatort heute aus Wien . Der Krimi läuft am Sonntagabend (10.03.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

In ihrem 33. gemeinsamen Fall geraten Moritz Eisner und Bibi Fellner in eine bedrohliche Notsituation: Ausgerechnet ihre unausgesprochene Privatbeziehung bildet den Ansatzpunkt für einen Racheplan, mit dem jemand ihr Leben zerstören möchte.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (10.03.2024) aus Wien im Schnellcheck

Als der Clubbesitzer Otto Hübner erschossen aufgefunden wird, muss Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ohne ihren Partner zum Tatort fahren. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), der am Abend zuvor seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, schläft seinen Rausch aus. Kaum wieder im Dienst, schießt Hübners Geschäftspartner (Eidin Seyed Jalali) auf den Kommissar. Die Kugel streift Eisner nur, doch schon bald kommen ernste Probleme auf ihn zu. Tatortspuren und andere Indizien machen ihn zum Verdächtigen.

Obwohl sich Eisner nach seinem Filmriss an wenig erinnert, glaubt Bibi seinen Unschuldsbeteuerungen. Bei einem Hersteller von lebensechten 3-D-Masken stoßen die beiden auf Social-Media-Fotos von Eisner, die Claudias (Tanja Raunig) neuer Freund Lukas (Julius Feldmeier) gepostet hat. Zwar glaubt Polizeichef Rauter (Hubert Kramar) an Eisners Unschuld, doch "die Interne" zögert nicht, den Kollegen festzunehmen. Um herauszufinden, wer dem Kommissar einen Mord anhängen will, muss Bibi nicht nur einen Killer ausfindig machen, sondern sich auch früheren Fällen zuwenden.

Moritz Eisner gerät selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen: In seinem Müll findet sich die Tatwaffe. Foto: Petro Domenigg, ORF

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Dein Verlust" einzuschalten?

Der Tatort heute aus Wien bewegt sich zwischen Komik und Tragödie. Moritz Eisner und Bibi Fellner sind aufeinander angewiesen wie noch nie zuvor. Die Zuschauer erhalten eine furios gespielte, berührende Nahaufnahme der Kommissare und ihres Verhältnisses zueinander. Daneben ist "Dein Verlust" ist ein Krimi voll reichlich kurioser Geschehnisse, die aber am Ende tatsächlich schlüssig zusammenfinden, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Mit vielen Freunden feiert Moritz Eisner ausgelassen seinen 60. Geburtstag. Foto: Petro Domenigg, ORF

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Wien

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Ernst Rauter : Hubert Kramar

: Meret Schande : Christina Scherrer

: Claudia Eisner : Tanja Raunig

: Lukas: Julius Feldmeier

Georgios Sideris : Eidin Seyed Jalali

: Eidin Seyed Jalali Irene Stadler : Nicole Beutler

: Silvia Wei-Hübner : Daniela Kong

: Christopher Hassen : Jonathan Bella Luto

: Jonathan Bella Luto Carl Dräger : Norman Hacker

: Norman Hacker Frau Kellermann: Grischka Voss

Fee Djane Vacuum: Karin Eva Meisel

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Katharina Mückstein führte Regie bei "Tatort: Dein Verlust" nach einem Drehbuch von Thomas Christian Eichtinger und Samuel R. Schultschik. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Eisner und Fellner sind die Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterschiede raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

