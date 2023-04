Tatort heute aus Zürich: "Seilschaft" im Schnellcheck

Im Tatort heute (30.04.2023) ermitteln Ott und Grandjean in der High Society von Zürich. Es geht um drei tote Meschen und die italienische Mafia. Lohnt sich "Seilschaft"?

"Seilschaft" heißt der Tatort heute aus Zürich. Der Krimi läuft am Sonntagabend (30.04.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.

heute aus Zürich. Der Krimi läuft am Sonntagabend (30.04.2023, 20.15 Uhr) im Ersten. Drei Leichen und ein Trauma: Die High Society von Zürich sammelt Geld für Arme, man feiert sich als Wohltäter. Aber wo geht das Geld wirklich hin? Die Ermittlerinnen Grandjean und Ott entdecken Abgründe, die ihnen besonders nahe gehen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (30.04.2023) aus Zürich im Schnellcheck

Nach einer Charity-Veranstaltung in einem noblen Hotel am Zürichsee wird der Host des Abends ermordet in seiner Suite aufgefunden. Nur ein paar Tage später wird ein Top-Unternehmer - auf dem Grund des Zürichsees an sein Ruderboot gefesselt - tot geborgen. Beide Leichen weisen besondere Merkmale auf, die auf ein Verbrechen der Ndrangheta deuten und die die Züricher Polizei in höchster Alarmbereitschaft versetzen. Als Dominic Mercier (Leonardo Nigro), einer der Veranstalter des Charity-Events, einen Drohbrief erhält, gerät die Ermittlungsarbeit von Isabel Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

Es gibt ein prominentes Mordopfer zu beklagen: Tessa Ott und Isabelle Grandjean untersuchen das Mordopfer James McDermott (David Chrisman). Foto: Sava Hlavacek, ARD Degeto/SRF

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Seilschaft" heute einzuschalten?

Für Produktionsteams (Regie hier: Tobias Ineichen, Drehbuch: Claudia Pütz, Karin Heberlein) und auch für Schauspielerinnen und Schauspieler ist es sicher reizvoll, Ermittelnde mehr sein zu lassen als nur die Fragensteller, die den Fall vorantreiben. Fürs Tatort-Publikum ist es jedoch ermüdend, wenn in nahezu jedem Team jemand psychische Probleme wie scharfe Schusswaffen mit sich herumträgt - in diesem Fall Tessa Ott. Auch deswegen ist der Tatort heute nur zum Teil sehenswert, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Bewegt sich im Boxclub auf bekanntem Terrain: Tessa Ott. Foto: Sava Hlavacek, ARD Degeto/SRF

Sch auspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute

Tessa Ott: Carol Schuler

Isabelle Grandjean: Anna Pieri Zuercher

Gina Keller "Gogo": Rabea Egg

Dominic Mercier: Leonardo Nigro

Ronja: Lillyenne Zünd

Nina Katz: Ariane Pochon

Kerim Berisha: Veton Hamza

Jürg Wettstein: Elidan Arzoni

Anita Wegenast: Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz: Aaron Arens

Charlie Locher: Peter Jecklin

Milan Mandic: Igor Kovac

James McDermott: David Chrisman

Frida Mercier: Sobenna Balaban

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigte alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Grandjean und Ott sind das Tatort-Team in Zürich

Seit 2020 ermitteln Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) in Zürich. Die Stadt ist mit etwa 400.000 Einwohnern die größte des Landes. Bevor Zürich vom SRF ausgewählt wurde, waren Bern (1990 bis 2002) und Luzern (2011 bis 2019) Schweizer Tatort-Städte.

Kommissarin Isabelle Grandjean stammt aus einfachen Verhältnissen in der französischsprachigen Provinz. Sie hat sich alles hart erkämpft: die Polizeiausbildung, das Fernstudium in Jura, den Einsatz am Strafgerichtshof in Den Haag. Und nun den Posten in Zürich. Dort wird sie schon als Nachfolgerin des Chefs gehandelt. Dass ihr Glauben an eine gerechte Welt in Den Haag erschüttert wird, macht ihren Gerechtigkeitssinn nur umso stärker. Sie ist ein Profi, perfektionistisch und charmant.

Tessa Ott ist dagegen Spross einer einflussreichen Familie und tritt mit einem Selbstbewusstsein auf, das in solchen Kreisen schon an der Wiege vermittelt wird. Sie kennt in ihrer Heimatstadt jeden Winkel und alle Persönlichkeiten. Dabei hat sie sich eigentlich schon früh von dieser Welt, in der das Geld und die Macht regieren, gelöst. Nach dem Studium entdeckt sie bei einem Praktikum ihre Begabung fürs Profiling. So landet sie über Umwege bei der Polizei, weil sie glaubt, dass sie dort wirklich etwas verändern kann - wenngleich auch Zweifel an der Berufung bleiben.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Sava Hlavacek, ARD Degeto/SRF

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Zürich

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter